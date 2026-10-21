Liga očima fanoušků: Chorého chci v Plzni všemi deseti. Slavia ho skoro zneužila
Další ligový víkend přinesl pořádnou porci emocí, a to nejen na hřišti. Zatímco fanoušci Slavie se loučí s Tomášem Chorým, v Plzni by jeho návrat přivítali s otevřenou náručí. Na Spartě vládne beznaděj a přibývá kritiky na trenéra Briana Priskeho, v Ostravě naopak po souboji s Letenskými konečně viděli Baník, jaký chtějí. A Bohemians? Klokani slaví důležité body i zásadní posun v rekonstrukci Ďolíčku. Přečtěte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport Liga očima fanoušků.
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BOHEMIANS PRAHA 1905
Body, poté odklad. Začínáme stavět!
Středeční dohrávka proti Mladé Boleslavi nám nepřinesla obdobné galapředstavení jako proti Baníku, ale výsledek byl nakonec stejný. Vybojované tři body a posun do klidného středu tabulky.
Vnitřně jsem si navíc odfajfkoval, že konečně mají mužstva odehráno stejně utkání a nemusíme kalkulovat s dohrávkami. Jenže přišel pátek. Mužstvo Artisu zdravotně odpadlo a víkendový špíl byl odložen.
Pozitivní je, že fanoušek z Prahy nemusí dva týdny za sebou řešit víza při cestě na Srbskou. Na druhou stranu se mohly oba zápasy zvládnout na jednu vakcínu. Dělám si z toho legraci, ale teď vážně. Bohemku čeká sakra přísný los a pravděpodobně se někam bude muset dohrávka vmáčknout, což značí ve spojitosti s pohárem další anglické týdny. Nemám z toho radost.
Z čeho naopak velkou radost mám, je definitivní vystavení stavebního povolení na jižní tribunu Ďolíčku! Toužebně očekávaná rekonstrukce našeho svatostánku tak může vstoupit do první etapy a již se moc těším, jak na domácích utkáních budu sledovat pokroky! Klokani bojují (a staví)!
Vít Lukeš. 34 let, živnostník
BANÍK OSTRAVA
Konečně jsem viděl nasazení hodné Baníku
Musím přiznat, že jsem se na duel se Spartou těšil o něco méně než obvykle. Bídné, a hlavně bezkrevné výkony v posledních zápasech mě optimismem, že jsme na správné cestě, opravdu nenaplnily. Zcela mě ale pohltila atmosféra už pár desítek minut před utkáním, a pak především pocta naší nedávno zesnulé legendě Luďku Mikloškovi.
První poločas vysoce předčil má očekávání. Konečně jsem zase viděl nejen touhu se rvát za Baník, ale také velmi dobrý fotbal z naší strany. Byl jsem rád za změnu rozestavení, bylo vidět, že hráčům typu Kohúta, Kubaly nebo Planky to svědčí mnohem víc.
Pochválit bych však chtěl zejména naše mladé odchovance. Jak Míček, tak Škrkoň odehráli podle mě výborný zápas, dali do toho naprosto všechno. Takhle si my fanoušci představujeme, co to znamená hrát za Baník Ostrava. Ale dřeli i ostatní a nezbývá než doufat, že podobný přístup i nasazení uvidíme i v zápasech „druhé“ kategorie, nejen proti Spartě. Nejlépe hned v Liberci. Ostravský Baník do boje!
Václav Dohnal. 35 let, projektant
VIKTORIA PLZEŇ
Chorého známe, chci ho všemi deseti!
Na Jablonec jsme vlítli v plné zbroji, nastoupili také ti, co v Budapešti šetřili síly. Kabongo je v reprezentační formě, citlivým lobem skoro z půlky znemožnil gólmana Hanuše (chudák v tom byl nevinně). Když na začátku druhé půle nádhernou kombinaci à la Barcelona zakončil Memič, mělo být hotovo.
Jenže nebylo. Deset minut před koncem jsme najednou vedli pouze o gól. Naštěstí Wiegele s obranou závěrečný tlak ustáli, měli jsme i pořádnou porci štěstí. Ufff! Teď tabulkou vzhůru, v Evropské lize konečně za tři body a v neděli hurá na Pardubice!
Ještě k Tomáši Chorému – já jako fanoušek Plzně ho chci do týmu všemi deseti. Je to rozdílový hráč reprezentační úrovně. Na hřišti mnohdy vyšinutý sociopat, ale v kabině pohodový kluk, což už máme z jeho předchozího období v Plzni vyzkoušené. Slavia ho skoro zneužila. Po dvou letech, kdy jim s dalším Plzeňákem Provodem zajistil dva tituly, ho v Edenu kopli přes palubu.
Obávám se ale, že spíš půjde na stará kolena něco vydělat do Arábie. Bez něj by ale byla v lize trošku nuda…
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
SPARTA PRAHA
Stagnace a beznaděj, naše hlavní „herní prvky“
Od návratu Priskeho z nepodařeného angažmá ve Feyenoordu jsem nezaznamenal jediný prvek v naší hře, který by přinesl trvalé zlepšení výkonnosti. Na hřišti to vypadá, že hráči nevědí, co mají hrát. Rozbombardování sestavy před pohárovým utkáním s Lilleströmem bylo „majstrštykem“, který přinesl trpké ovoce v podobě remízy s tzv. outsiderem.
Když ke špatnému výkonu připočtu ještě zřejmě špatně zvolenou obuv (Hoever upadl třikrát, Guddal uklouzl pouze jednou, zato osudově), remíza byla spravedlivá.
Náš trenér to ale vždy vidí jinak. Tentokrát útoku prý chybělo JEN kvalitní zakončení a finální přihrávka. Jsem asi z jiné planety, protože v tom případě v něm mohl nastoupit třeba skokan o tyči a výsledek by byl stejný.
Pokračovalo to v ostravském zápase – ano, byl to zápas, nikoli fotbal. Viděli jsme, jak „hroťáci“ nedají gól ani z vyložených šancí. Cizinecká legie padá stále níž, zatímco naši talenti válejí jinde a až na výjimky hrají v základu. Hlavně, že se klukům v Praze líbí a peníze chodí na účet pravidelně. Co víc si přát?
Miloš Kolář. 75 let, fotbalový důchodce
SLAVIA PRAHA
Chorého odchod Slavii prospěje herně i lidsky
Možná to překvapí, ale já mám z víkendu pozitivní pocit. Slavia sice remizovala s Hradcem, i tak ale zvýšila náskok v čele. A také snad jednou provždy ukončila ságu s Tomášem Chorým. Zařekl jsem se, že už o něm nebudu psát, ale když je to naposledy…
Chorého jsem v Edenu nikdy nechtěl, a už vůbec ne, aby dostával další a další šance po všech problémech. Mrzí mě, že řada fanoušků, ale především hráčů a členů realizačního týmu k podobnému názoru dospěla až teď. Jak si mysleli, že tenhle příběh skončí?
Bylo jasné, že takový tlak a pozornost Chorý nemůže dlouhodobě ustát a dřív nebo později udělá další průšvih. Ale ani já nečekal, že důvod jeho konce bude takhle stupidní. Předstírat, že se drbu na nose, a ukázat přitom prostředník na rozhodčího? Takhle „rafinovaně“ jsme se uráželi ve druhé třídě.
Skoro se až divím, že si Chorý ještě pro jistotu z dlaně neudělal zrcátko, které by ho ochránilo v případě, že by mu sudí Všetečka zdvižený prostředník oplatil. Dětinským chováním Chorý pošlapal i to pozitivní, co přinesl. Jeho odchod Slavii prospěje herně i lidsky.
Alois Veliký. 35 let, editor
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|20
|5
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|6
Zbrojovka
|11
|6
|1
|4
|14:14
|19
|7
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|8
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
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