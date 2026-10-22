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Plzeň loví posily v české lize, řeší dva klíčové záložníky konkurenčního klubu

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Bonus: Slavia bude koukat do Zbrojovky, Plzeň loví v Bolce. T+T+T: spoluviníci Chorého pádu • Zdroj: iSport.cz
David Kozel (vpravo) se raduje z výhry nad Spartou
David Kozel (vlevo) v utkání s Plzní
Vojtěch Vorel
Zápas mezi Teplicemi a Mladou Boleslaví
Souboj mezi Bohemians a Mladou Boleslaví
Souboj mezi Bohemians a Mladou Boleslaví
Souboj mezi Bohemians a Mladou Boleslaví
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Michal Kvasnica, Pavel Šťastný
Chance Liga
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V létě se rozloučila s Matějem Valentou, Sebastianem Boháčem a Tomem Slončíkem, třemi českými možnostmi do středu pole. Přesto právě tam teď Plzeň shání posilu, podle informací iSportu neřeší jen libereckého Falloua Fayeho, ale zajímá se také o mladoboleslavského záložníka Davida Kozla. A ve středočeském klubu si Viktoria vyhlédla ještě křídelníka. I toto téma se řešilo v bonusové části nového dílu pondělního podcastu Liga naruby.

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Plán byl úplně jiný, ale holt to zdraví... Když si David Kozel na jaře 2024 coby jeden z nejlepších fotbalistů druhé ligy vybíral z nabídek (Mladá Boleslav, Baník, Liberec, Jablonec...) a nakonec zvolil tu středočeskou, nikdo nečekal, že skoro celou následující sezonu promarodí a ani ten další ročník nebude z různých důvodů úplně podle představ.

Zlom přišel letos na jaře. Nepřekvapí, že i jemu pomohl trenér Aleš Majer, jenž znal Kozla ze společného působení v Dukle. Uprostřed pole si sedla kooperace s Romanem Mackem, Mladá Boleslav s ním v sestavě bavila a neprohrávala. Což de facto, až na občasná zaváhání, platí doteď. Už bez sparťana Macka, zato v moderní dvojici s Janem Zíkou. Hezky se na ně kouká a ještě jsou platní pro tým. 

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