Plzeň loví posily v české lize, řeší dva klíčové záložníky konkurenčního klubu
V létě se rozloučila s Matějem Valentou, Sebastianem Boháčem a Tomem Slončíkem, třemi českými možnostmi do středu pole. Přesto právě tam teď Plzeň shání posilu, podle informací iSportu neřeší jen libereckého Falloua Fayeho, ale zajímá se také o mladoboleslavského záložníka Davida Kozla. A ve středočeském klubu si Viktoria vyhlédla ještě křídelníka. I toto téma se řešilo v bonusové části nového dílu pondělního podcastu Liga naruby.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Plán byl úplně jiný, ale holt to zdraví... Když si David Kozel na jaře 2024 coby jeden z nejlepších fotbalistů druhé ligy vybíral z nabídek (Mladá Boleslav, Baník, Liberec, Jablonec...) a nakonec zvolil tu středočeskou, nikdo nečekal, že skoro celou následující sezonu promarodí a ani ten další ročník nebude z různých důvodů úplně podle představ.
Zlom přišel letos na jaře. Nepřekvapí, že i jemu pomohl trenér Aleš Majer, jenž znal Kozla ze společného působení v Dukle. Uprostřed pole si sedla kooperace s Romanem Mackem, Mladá Boleslav s ním v sestavě bavila a neprohrávala. Což de facto, až na občasná zaváhání, platí doteď. Už bez sparťana Macka, zato v moderní dvojici s Janem Zíkou. Hezky se na ně kouká a ještě jsou platní pro tým.