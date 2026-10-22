Chorý se dozví trest. Dorazí osobně? A proč je jeho návrh Slavii pro klub nevýhodný?
Disciplinární komise LFA dnes rozhodne o trestu pro Tomáše Chorého za zdvižený prostředníček směrem k rozhodčímu Všetečkovi.
Slavia útočníka vyřadila z kádru do konce podzimu, uložila mu pokutu a v zimě mu hodlá umožnit odchod.
Chorý navrhl okamžité ukončení smlouvy se Slavií, pro kterou je takový postup nevýhodný. Vysvětlujeme proč.
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Disciplinární komise LFA dnes po obědě rozhodne o trestu pro Tomáše Chorého za jeho prostředníček směrem k rozhodčímu Janu Všetečkovi. Samotný fotbalista se podle informací iSport.cz ke slyšení nedostaví.
Disciplinárka začíná jednat ve 14 hodin. Kdy přijde na řadu Chorého kauza, zatím není jasné. Osobně bude chybět předseda komise Jiří Matzner, který je nemocný a zasedání bude řídit na dálku.
Platí, co stálo v zápise
Přítomnost či nepřítomnost kohokoli ze zúčastněných však jen stěží bude mít vliv na výši trestu. Případ je totiž zřejmý, ani viník tentokrát svůj přešlap nezpochybňuje.
Platí, co uvedl už hlavní sudí v zápise. „Červená karta během zápasu. Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest. Posunek ponížení nebo zesměšnění R v přerušené hře - zdvižený prostředníček směrem k R.“
A tak se řeší především to, ke kterému článku příslušného paragrafu 45 (Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám) se komise přikloní. Zda to bude mírnější článek 1, nebo přísnější 2. Rozdíl v trestech je přitom výrazný.
- První. „Kdo v souvislosti s utkáním použije vůči delegované osobě hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících nebo ponižujících posunků, gest či výroků, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti na dva až šest týdnů, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 100 000 Kč.“
- Druhý. „V případě vyhrožování, posunků, gest či výroků podle odst. 1 provedených zvlášť hrubým způsobem bude pachatel potrestán zákazem činnosti na čtyři týdny až devět měsíců nebo peněžitou pokutou až do výše 250 000 Kč.“
Je těžké předjímat verdikt. Dá se však říct, že v případě prvního článku by se trest pohyboval na samé horní hranici, protože Chorému by přitížila jeho recidiva. Za podobné prohřešky pykal v nedávné době. Pokud se komise přikloní k přísnější variantě, recidivu také zohlední, ovšem – berte to jako odhad – k horní hranici se nepřiblíží.
Co by červenobílí ztratili při okamžitém ukončení smlouvy
Hříšník mezitím už zjistil, jak ho potrestal klub. Slavia svého útočníka vyřadila do konce podzimu z kádru a uložila mu pokutu ve výši měsíčního platu. S tím, že v zimě mu umožní odejít.
Tomáš Chorý však v reakci navrhl okamžité ukončení spolupráce dohodou. Tím by ovšem červenobílí ztratili možnost ovlivnit, kde bude útočník napříště hrát. Nemluvě o tom, že by za něj už nezískali žádné peníze.
Připomeňme, že o forvarda usilovala – minimálně do soboty – Viktoria Plzeň. Pokud by došlo na Chorého návrh, mohl by tam v případě přetrvávajícího zájmu skutečně přestoupit. Je proto pravděpodobné, že v očích Slavie je výhodnější variantou v lednovém přestupovém termínu svého nechtěného hráče prodat. A to nejlépe do ciziny, aby nemohl pomáhat jejím soupeřům.