Trest pro Chorého: zákaz na šest zápasů. Vymyká se to všem standardům, řekl Matzner
Útočník Tomáš Chorý (31) už zná trest za své vyloučení v ligovém utkání proti Hradci Králové. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace mu za nesportovní gesto směrem k rozhodčímu Janu Všetečkovi dala zákaz na dalších šest zápasů. Jednatřicetiletý reprezentant přitom už ve středu dostal tvrdý trest od Slavie, která ho vyřadila z kádru a uložila mu finanční pokutu.
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Disciplinární komise LFA ve čtvrtek rozhodla, Chorému udělila šestizápasový trest. Disciplinární řád umožňuje za pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám uložit zákaz činnosti právě v tomto rozshu. „S ohledem na povahu samotného jednání a výraznou recidivu jsme přistoupili k maximální možné výměře tohoto trestu,“ řekl předseda komise Jiří Matzner.
S podobným případem se nesetkali
Důvody takového postupu byly zřejmé. „Čtyři přímé červené karty během pouhých čtrnácti měsíců, navíc ani v jednom případě za běžný herní faul, představují naprosto mimořádnou bilanci, která se vymyká všem obvyklým standardům. Disciplinární komise LFA se ve své dosavadní praxi s obdobným případem nesetkala,“ komentoval Matzner.
„O to více nás zaráží, že předchozí tresty nebyly pro pana Chorého dostatečným poučením ani varováním. Musel si být přitom dobře vědom, že jakékoliv další podobné provinění bude s ohledem na opakované porušování pravidel posuzováno mimořádně přísně. Přesto se znovu dopustil jednání, pro které lze jen stěží hledat pochopení,“ zdůvodnil výši trestu.
Slavia už ho tvrdě potrestala
Ještě před verdiktem disciplinární komise rozhodlo o osudu svého útočníka vedení Slavie. Ve středu mu udělilo maximální možný trest podle klubového disciplinárního řádu. Chorý musí zaplatit pokutu ve výši jednoho měsíčního platu, která poputuje na konto Nadačního fondu Slavie. Zároveň byl až do konce podzimní části sezony vyřazen z kádru A týmu.
Klub při rozhodování přihlédl nejen k závažnosti posledního incidentu, ale také k Chorého předchozím disciplinárním proviněním. Současně oznámil, že jednatřicetiletému fotbalistovi umožní během zimního přestupového období odchod jinam.
Jeho konec v červenobílém dresu přitom propálil už trenér Jindřich Trpišovský před úterním utkáním Ligy mistrů na hřišti Fenerbahce (2:2). „Už za nás nenastoupí,“ prohlásil kouč na tiskové konferenci.
Chorý navrhl okamžitý odchod
Samotný fotbalista klubový trest přijal a za své chování se omluvil. Prostřednictvím agentury Nehoda Sport zároveň navrhl, aby jeho angažmá v Edenu skončilo okamžitě po vzájemné dohodě.
Takové řešení ovšem nemusí být pro Slavii výhodné. Pokud by Chorému umožnila odejít předčasně jako volnému hráči, přišla by o možnost získat za jeho přestup finanční kompenzaci. Zároveň by nemohla ovlivnit, kde bude útočník pokračovat. Podle informací deníku Sport se o něj přitom zajímala i Viktoria Plzeň, v Edenu už zase řeší náhradu.
Chorému po této sezoně končí v Edenu smlouva. Slavia tak stojí před rozhodnutím, zda jeho angažmá ukončit už nyní, nebo se pokusit v zimním přestupovém období najít zájemce, který by byl ochoten za zkušeného útočníka zaplatit.