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Krčík poprvé proti Plzni. Obě pražská „S“ budou slavit, ukončí Liberec střelecké trápení?

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Footcast Preview: Slavia - Mladá Boleslav • Zdroj: iSport.tv
Dávid Krčík
Dávid Krčík je v Pardubicích
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Chance Liga
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O víkendu nás čeká na českých trávnících osmička zápasů a jeden duel bude lepší než druhý. Všechny zápasy probrali ve Footcast Preview David Sobišek, Jakub Podaný a redaktor Deníku Sport Pavel Šťastný. Řeč došla také na výkon sešívaných proti Fenerbahce, nebo budoucnost Tomáše Chorého.

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Zápas kola: Slavia Praha - Mladá Boleslav

Sešívaní v minulém kole v Edenu jen remizovali 0:0 s Hradcem a další bodové zaváhání na domácí scéně nebudou chtít dopustit. Jisté je, že Tomáš Chorý za sešívané už nenastoupí a Jindřich Trpišovský bude hledat novou útočnou jedničku. Mladá Boleslav je venku co se týká bodového zisku oproti domácím zápasům čtvrtinová. Z celkových 20 bodů uhrála venku jen 5. V Edenu navíc nebodovala 11 soutěžních zápasů! Naposledy se jí to podařilo 12. září 2015.

Hráč ke sledování: Dávid Krčík (FK Pardubice)

Slovenský reprezentant bude hrát poprvé po svém letním přestupu z Plzně do Pardubic proti svému bývalému klubu. Z Doosan Arény odešel s mírnou pachutí a bude zajímavé ho v neděli sledovat v roli soupeře. S Krčíkem v sestavě vyhrály Pardubice dva ze tří zápasů. Východočeši začali sbírat body a nějaké si budou chtít odvézt také z Plzně. Sedmadvacetiletý stoper může Viktoriány zlobit ze standardních situací.

V rámci 12. kola české ligy nás čeká několik velmi zajímavých zápasů. Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 19.30 abyste se na víkendové duely lépe naladili.

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
ZlínOlomouc
So 24. 10. 15:00
26%26%48%
TepliceArtis
So 24. 10. 15:00
51%26%23%
ZbrojovkaBohemians
So 24. 10. 15:00
32%28%40%
LiberecBaník
So 24. 10. 15:00
51%26%23%
SlaviaMl. Boleslav
So 24. 10. 18:00
79%14%7%
Hr. KrálovéJablonec
Ne 25. 10. 13:00
38%29%33%
SpartaSlovácko
Ne 25. 10. 15:00
72%18%10%
PlzeňPardubice
Ne 25. 10. 18:00
65%20%15%
Predikce aktualizována: 22. 10. 2026 00:01
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1161420:1219
6Zbrojovka1161414:1419
7Jablonec1152414:1217
8Teplice1152418:1717
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1043311:1115
11Hr. Králové1143410:1315
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1022611:208
15Slovácko1114610:187
16Zlín1101108:231
  • Skupina o titul
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  • Skupina o záchranu

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