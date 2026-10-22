Krčík poprvé proti Plzni. Obě pražská „S“ budou slavit, ukončí Liberec střelecké trápení?
O víkendu nás čeká na českých trávnících osmička zápasů a jeden duel bude lepší než druhý. Všechny zápasy probrali ve Footcast Preview David Sobišek, Jakub Podaný a redaktor Deníku Sport Pavel Šťastný. Řeč došla také na výkon sešívaných proti Fenerbahce, nebo budoucnost Tomáše Chorého.
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Zápas kola: Slavia Praha - Mladá Boleslav
Sešívaní v minulém kole v Edenu jen remizovali 0:0 s Hradcem a další bodové zaváhání na domácí scéně nebudou chtít dopustit. Jisté je, že Tomáš Chorý za sešívané už nenastoupí a Jindřich Trpišovský bude hledat novou útočnou jedničku. Mladá Boleslav je venku co se týká bodového zisku oproti domácím zápasům čtvrtinová. Z celkových 20 bodů uhrála venku jen 5. V Edenu navíc nebodovala 11 soutěžních zápasů! Naposledy se jí to podařilo 12. září 2015.
Hráč ke sledování: Dávid Krčík (FK Pardubice)
Slovenský reprezentant bude hrát poprvé po svém letním přestupu z Plzně do Pardubic proti svému bývalému klubu. Z Doosan Arény odešel s mírnou pachutí a bude zajímavé ho v neděli sledovat v roli soupeře. S Krčíkem v sestavě vyhrály Pardubice dva ze tří zápasů. Východočeši začali sbírat body a nějaké si budou chtít odvézt také z Plzně. Sedmadvacetiletý stoper může Viktoriány zlobit ze standardních situací.
V rámci 12. kola české ligy nás čeká několik velmi zajímavých zápasů. Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 19.30 abyste se na víkendové duely lépe naladili.
|Zápas
|1
|0
|2
So 24. 10. 15:00
ZlínOlomouc
|26%
|26%
|48%
So 24. 10. 15:00
TepliceArtis
|51%
|26%
|23%
So 24. 10. 15:00
ZbrojovkaBohemians
|32%
|28%
|40%
So 24. 10. 15:00
LiberecBaník
|51%
|26%
|23%
So 24. 10. 18:00
SlaviaMl. Boleslav
|79%
|14%
|7%
Ne 25. 10. 13:00
Hr. KrálovéJablonec
|38%
|29%
|33%
Ne 25. 10. 15:00
SpartaSlovácko
|72%
|18%
|10%
Ne 25. 10. 18:00
PlzeňPardubice
|65%
|20%
|15%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|20
|5
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|6
Zbrojovka
|11
|6
|1
|4
|14:14
|19
|7
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|8
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
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