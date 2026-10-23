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Pravděpodobné sestavy: další šance pro Chytila, Sparta se Sochůrkem i vírou v Brunese

Jak vypadají pravděpodobné sestavy pro 12. kolo Chance Ligy?
Jak vypadají pravděpodobné sestavy pro 12. kolo Chance Ligy?Zdroj: Koláž iSport.cz
Slávisté v Lize mistrů konečně bodovali
Slávisté po srovnání v Istanbulu
Pavel Kačor se raduje z branky do sítě Fenerbahce
Pavel Kačor se raduje z branky do sítě Fenerbahce
Šutér Vedat Muriqi v souboji s Ange N&#39;Guessanem
Danijel Šturm napadá rozehrávku Fenerbahce
Jindřich Trpišovský během utkání Ligy mistrů na Fenerbahce
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalová Chance Ligy pokračuje o víkendu 12. kolem. Slavia si zvyká na život bez Tomáše Chorého. Koho postaví trenér Jindřich Trpišovský po remíze v Lize mistrů s Fenerbahce 2:2 na hrot tentokrát? Zamotanou hlavu mají i další pohároví účastníci Sparta, Plzeň a Jablonec. Všichni si prochází náročným obdobím, proto je potřeba rotovat s hráči. Projděte si všechny pravděpodobné sestavy v tradičním článku deníku Sport a webu iSport.

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  • Baník nevstřelil gól už v pěti zápasech této ligové sezony (stejně jako Zlín).
  • Vasil Kušej z Liberce vytvořil v této ligové sezoně celkem 27 šancí. Ze všech hráčů v soutěži jich zapsal víc akorát ofenzivní záložník Adam Karabec ze Sparty (31).

  • Zbrojovka získala 19 bodů v 11 zápasech. Za posledních 25 sezon jich měl víc pouze jediný nováček – Olomouc v ročníku 2017/18 (22 bodů), v základní části obsadila čtvrté místo.
  • Bohemians neprohráli se Zbrojovkou posledních osm ligových zápasů (čtyři výhry a čtyři remízy). Jde o jejich nejdelší aktuální sérii proti týmu, který nyní působí v lize.

  • Artis (i když odehrál o zápas míň) inkasoval v úvodních 15 minutách zápasu v této ligové sezoně už 5 gólů, což je nejvíc ze všech týmů. Na stejný počet se dostaly Teplice a Zlín.
  • Neil Glossoa z Artisu si připsal v této ligové sezoně už čtyři asistence, což je nejvíc ze všech hráčů (stejně mají Michal Sadílek a Patrik Hrošovský). Přitom očekávaná hodnota činí 1,7.

  • Zlín se stal historicky druhým týmem, který v úvodních 11 zápasech ligové sezony získal jediný bod. České Budějovice v ročníku 2024/25 přidaly druhý až ve 13. utkání.
  • Sigma je tým, který v této sezoně inkasoval v posledních 15 minutách zápasu největší podíl svých gólů (36 %). Zlín má v tomto úseku utkání druhou nejnižší hodnotu ze všech (13 %).

  • Slavia vyhrála na domácím hřišti proti Mladé Boleslavi jedenáct posledních ligových zápasů, přičemž hned v osmi případech udržela čisté konto.
  • Mladá Boleslav čelila v této ligové sezoně největšímu počtu střeleckých pokusů ze všech týmů (188). Zato Slavia zaznamenala v tomto ohledu nejmenší hodnotu (108).

  • Vladimír Darida, záložník Hradce Králové, vyslal v této ligové sezoně ze všech hráčů v poli nejvíc přihrávek do finální třetiny hřiště (112). Aktuálně má jednu asistenci.
  • Jablonec vstřelil od začátku roku 2026 už 11 gólů hlavou, což je víc než kterýkoliv jiný ligový klub. Zároveň zapsal 33 střel hlavou, které mířily mezi tři tyče (Slavia a Plzeň 23).

  • Sparta udržela čisté konto v posledních čtyřech ligových zápasech. Pokud gólman vychytá nulu i v neděli, půjde o nejdelší takovou sérii od období mezi listopadem a březnem 2013.
  • Slovácko vyhrálo ligový zápas na Letné naposledy v květnu 2022 (2:1). V následujících čtyřech vzájemných zápasech venku zapsalo 1 remízu a 3 prohry při divokém skóre 4:16.

  • Patrik Hrošovský by mohl odehrát 200. zápas v nejvyšší české soutěži (bilance 16 gólů a 27 asistencí). V Plzni působí už devátou sezonu, čtrnáct utkání zaznamenal v dresu Znojma.
  • Pardubice vstřelily v této ligové sezoně 5 z celkových 12 gólů během úvodních dvaceti minut. Jejich podíl 42 % představuje nejvyšší hodnotu ze všech týmů.

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
ZlínOlomouc
So 24. 10. 15:00
26%26%48%
TepliceArtis
So 24. 10. 15:00
51%26%23%
ZbrojovkaBohemians
So 24. 10. 15:00
32%28%40%
LiberecBaník
So 24. 10. 15:00
51%26%23%
SlaviaMl. Boleslav
So 24. 10. 18:00
79%14%7%
Hr. KrálovéJablonec
Ne 25. 10. 13:00
38%29%33%
SpartaSlovácko
Ne 25. 10. 15:00
73%18%10%
PlzeňPardubice
Ne 25. 10. 18:00
65%20%15%
Predikce aktualizována: 23. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1161420:1219
6Zbrojovka1161414:1419
7Jablonec1152414:1217
8Teplice1152418:1717
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1043311:1115
11Hr. Králové1143410:1315
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1022611:208
15Slovácko1114610:187
16Zlín1101108:231
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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