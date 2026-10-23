Pravděpodobné sestavy: další šance pro Chytila, Sparta se Sochůrkem i vírou v Brunese
Fotbalová Chance Ligy pokračuje o víkendu 12. kolem. Slavia si zvyká na život bez Tomáše Chorého. Koho postaví trenér Jindřich Trpišovský po remíze v Lize mistrů s Fenerbahce 2:2 na hrot tentokrát? Zamotanou hlavu mají i další pohároví účastníci Sparta, Plzeň a Jablonec. Všichni si prochází náročným obdobím, proto je potřeba rotovat s hráči. Projděte si všechny pravděpodobné sestavy v tradičním článku deníku Sport a webu iSport.
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- Baník nevstřelil gól už v pěti zápasech této ligové sezony (stejně jako Zlín).
- Vasil Kušej z Liberce vytvořil v této ligové sezoně celkem 27 šancí. Ze všech hráčů v soutěži jich zapsal víc akorát ofenzivní záložník Adam Karabec ze Sparty (31).
- Zbrojovka získala 19 bodů v 11 zápasech. Za posledních 25 sezon jich měl víc pouze jediný nováček – Olomouc v ročníku 2017/18 (22 bodů), v základní části obsadila čtvrté místo.
- Bohemians neprohráli se Zbrojovkou posledních osm ligových zápasů (čtyři výhry a čtyři remízy). Jde o jejich nejdelší aktuální sérii proti týmu, který nyní působí v lize.
- Artis (i když odehrál o zápas míň) inkasoval v úvodních 15 minutách zápasu v této ligové sezoně už 5 gólů, což je nejvíc ze všech týmů. Na stejný počet se dostaly Teplice a Zlín.
- Neil Glossoa z Artisu si připsal v této ligové sezoně už čtyři asistence, což je nejvíc ze všech hráčů (stejně mají Michal Sadílek a Patrik Hrošovský). Přitom očekávaná hodnota činí 1,7.
- Zlín se stal historicky druhým týmem, který v úvodních 11 zápasech ligové sezony získal jediný bod. České Budějovice v ročníku 2024/25 přidaly druhý až ve 13. utkání.
- Sigma je tým, který v této sezoně inkasoval v posledních 15 minutách zápasu největší podíl svých gólů (36 %). Zlín má v tomto úseku utkání druhou nejnižší hodnotu ze všech (13 %).
- Slavia vyhrála na domácím hřišti proti Mladé Boleslavi jedenáct posledních ligových zápasů, přičemž hned v osmi případech udržela čisté konto.
- Mladá Boleslav čelila v této ligové sezoně největšímu počtu střeleckých pokusů ze všech týmů (188). Zato Slavia zaznamenala v tomto ohledu nejmenší hodnotu (108).
- Vladimír Darida, záložník Hradce Králové, vyslal v této ligové sezoně ze všech hráčů v poli nejvíc přihrávek do finální třetiny hřiště (112). Aktuálně má jednu asistenci.
- Jablonec vstřelil od začátku roku 2026 už 11 gólů hlavou, což je víc než kterýkoliv jiný ligový klub. Zároveň zapsal 33 střel hlavou, které mířily mezi tři tyče (Slavia a Plzeň 23).
- Sparta udržela čisté konto v posledních čtyřech ligových zápasech. Pokud gólman vychytá nulu i v neděli, půjde o nejdelší takovou sérii od období mezi listopadem a březnem 2013.
- Slovácko vyhrálo ligový zápas na Letné naposledy v květnu 2022 (2:1). V následujících čtyřech vzájemných zápasech venku zapsalo 1 remízu a 3 prohry při divokém skóre 4:16.
- Patrik Hrošovský by mohl odehrát 200. zápas v nejvyšší české soutěži (bilance 16 gólů a 27 asistencí). V Plzni působí už devátou sezonu, čtrnáct utkání zaznamenal v dresu Znojma.
- Pardubice vstřelily v této ligové sezoně 5 z celkových 12 gólů během úvodních dvaceti minut. Jejich podíl 42 % představuje nejvyšší hodnotu ze všech týmů.
|Zápas
|1
|0
|2
So 24. 10. 15:00
ZlínOlomouc
|26%
|26%
|48%
So 24. 10. 15:00
TepliceArtis
|51%
|26%
|23%
So 24. 10. 15:00
ZbrojovkaBohemians
|32%
|28%
|40%
So 24. 10. 15:00
LiberecBaník
|51%
|26%
|23%
So 24. 10. 18:00
SlaviaMl. Boleslav
|79%
|14%
|7%
Ne 25. 10. 13:00
Hr. KrálovéJablonec
|38%
|29%
|33%
Ne 25. 10. 15:00
SpartaSlovácko
|73%
|18%
|10%
Ne 25. 10. 18:00
PlzeňPardubice
|65%
|20%
|15%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|20
|5
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|6
Zbrojovka
|11
|6
|1
|4
|14:14
|19
|7
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|8
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
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- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu