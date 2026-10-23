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Nepříjemnost Baníku: hromadné onemocnění hráčů i trenérů. Duel s Libercem odložen

Kapitán Baníku Michal Frydrych po prohře s Bohemians
Kapitán Baníku Michal Frydrych po prohře s BohemiansZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Michal Kohút vede míč
Fanoušci Sparty na Baníku
John Mercado napadá hráče Baníku
Pavel Kadeřábek rozjíždí ofenzivní akci
Patrik Vydra navlékl kapitánskou pásku
Hlavičkový souboj Víta Škrkoně a Tobias Guddala
Jiří Míček a Hugo Sochůrek v utkání Sparty s Baníkem
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Sobotní utkání fotbalové Chance Ligy mezi Libercem a Ostravou bylo kvůli hromadnému onemocnění hráčů a členů realizačního týmu Baníku odloženo. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže. Nový termín zatím nebyl stanoven.

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Zápas se měl hrát v sobotu od 15:00 na stadionu Slovanu. Baník však doložil lékařskou zprávou, že hráče a členy realizačního týmu postihlo hromadně virové onemocnění. LFA bude hledat náhradní termín utkání tak, aby nekolidoval s kalendářem FIFA ani termínovou listinou domácího poháru.

Infekční respirační virové onemocnění

„Kabinu Baníku zhruba v polovině tohoto týdne zasáhlo infekční respirační virové onemocnění, které postupně schvátilo větší část hráčského kádru i několik členů realizačního týmu. Vedení klubu proto požádalo o odklad nejbližšího utkání v Liberci, kterému Ligová fotbalová asociace na základě doručené lékařské zprávy vyhověla,“ uvedl ostravský klub na webu.

Baník je po 11 kolech v tabulce na 13. místě. V neděli doma remizoval bez branek se Spartou, na jejímž hřišti by měl nastoupit příští středu v osmifinále domácího poháru MOL Cupu. Liberec je v lize druhý o sedm bodů za Slavií.

Ze zdravotních důvodů byl odložen už srpnový zápas Bohemians Praha 1905 s Mladou Boleslaví a tento měsíc utkání mezi Artisem Brno a Bohemians.

Předpověď týmu · Sezonní
Baník Ostrava
Očekávané umístění:12. místo
8%Skupina o titul
31%Play off o umístění
61%Skupina o záchranu
7%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 23. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1161420:1219
6Zbrojovka1161414:1419
7Jablonec1152414:1217
8Teplice1152418:1717
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1043311:1115
11Hr. Králové1143410:1315
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1022611:208
15Slovácko1114610:187
16Zlín1101108:231
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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