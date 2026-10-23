Nepříjemnost Baníku: hromadné onemocnění hráčů i trenérů. Duel s Libercem odložen
Sobotní utkání fotbalové Chance Ligy mezi Libercem a Ostravou bylo kvůli hromadnému onemocnění hráčů a členů realizačního týmu Baníku odloženo. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže. Nový termín zatím nebyl stanoven.
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Zápas se měl hrát v sobotu od 15:00 na stadionu Slovanu. Baník však doložil lékařskou zprávou, že hráče a členy realizačního týmu postihlo hromadně virové onemocnění. LFA bude hledat náhradní termín utkání tak, aby nekolidoval s kalendářem FIFA ani termínovou listinou domácího poháru.
Infekční respirační virové onemocnění
„Kabinu Baníku zhruba v polovině tohoto týdne zasáhlo infekční respirační virové onemocnění, které postupně schvátilo větší část hráčského kádru i několik členů realizačního týmu. Vedení klubu proto požádalo o odklad nejbližšího utkání v Liberci, kterému Ligová fotbalová asociace na základě doručené lékařské zprávy vyhověla,“ uvedl ostravský klub na webu.
Baník je po 11 kolech v tabulce na 13. místě. V neděli doma remizoval bez branek se Spartou, na jejímž hřišti by měl nastoupit příští středu v osmifinále domácího poháru MOL Cupu. Liberec je v lize druhý o sedm bodů za Slavií.
Ze zdravotních důvodů byl odložen už srpnový zápas Bohemians Praha 1905 s Mladou Boleslaví a tento měsíc utkání mezi Artisem Brno a Bohemians.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|20
|5
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|6
Zbrojovka
|11
|6
|1
|4
|14:14
|19
|7
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|8
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
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