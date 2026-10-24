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Labík: Kluci sotva chodili a já byl mezi nimi vysmátý. Zachránila ho speciální dieta? 

Albert Labík se snaží vyzrát na Petr Juliše
Albert Labík se snaží vyzrát na Petr JulišeZdroj: ČTK / Šálek Václav
Albert Labík při premiéře v dresu Artisu, vysoké porážce od Sparty ale nezabránil
Albert Labík při premiéře v dresu Artisu, vysoké porážce od Sparty ale nezabránil
Albert Labík při premiéře v dresu Artisu, vysoké porážce od Sparty ale nezabránil
Albert Labík při premiéře v dresu Artisu, vysoké porážce od Sparty ale nezabránil
Albert Labík (vpravo) slaví gól Lukáše Maška za jednadvacítku
V minulém ročníku se Albertu Labíkovi dařilo v dresu Karviné
V minulém ročníku se Albertu Labíkovi dařilo v dresu Karviné
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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Jako jeden z mála unikl nákaze, která „připoutala“ spoluhráče k záchodové míse a způsobila odložení utkání s Bohemians. Záložníka Alberta Labíka (22) z brněnského Artisu podle všeho ochránila krabičková strava, takže si užil volný víkend bez trápení. Do sobotní bitvy v Teplicích, kde s první ligou začínal a odehrál pod trenérem Zdenkem Frťalou celkem 41 zápasů, půjde v plné síle. A věří, že už i ostatní. „Co jsem slyšel, bylo to hrozné,“ popisuje v rozhovoru pro deník Sport a web iSport chvíle, kdy nemoc na kabinu nováčka Chance Ligy tvrdě udeřila.

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Vás tedy nemoc vůbec nezasáhla?
„Minulo mě to. Cítím se dobře. Pokud to bylo z týmového stravování, měl jsem štěstí, že mám krabičkovou dietu. Ale co jsem slyšel, bylo to hrozné. Na záchodě byli kluci šestkrát, sedmkrát za noc. Chytlo to osmnáct až dvacet hráčů plus realizák. Dva dny jsme se neviděli. Někteří přes víkend nejedli. Někdo měl lehčí průběh, ale většina na tom byla špatně. Doufám, že už jsou v pohodě.“

Na tréninku jediný vysmátý

Jak jste se dozvídal, co potkalo ostatní?
„Už ve čtvrtek večer (minulý týden) přišla na společnou skupinu zpráva, že kdo se cítí špatně, ať dá hned vědět.

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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