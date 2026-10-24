Labík: Kluci sotva chodili a já byl mezi nimi vysmátý. Zachránila ho speciální dieta?
Jako jeden z mála unikl nákaze, která „připoutala“ spoluhráče k záchodové míse a způsobila odložení utkání s Bohemians. Záložníka Alberta Labíka (22) z brněnského Artisu podle všeho ochránila krabičková strava, takže si užil volný víkend bez trápení. Do sobotní bitvy v Teplicích, kde s první ligou začínal a odehrál pod trenérem Zdenkem Frťalou celkem 41 zápasů, půjde v plné síle. A věří, že už i ostatní. „Co jsem slyšel, bylo to hrozné,“ popisuje v rozhovoru pro deník Sport a web iSport chvíle, kdy nemoc na kabinu nováčka Chance Ligy tvrdě udeřila.
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Vás tedy nemoc vůbec nezasáhla?
„Minulo mě to. Cítím se dobře. Pokud to bylo z týmového stravování, měl jsem štěstí, že mám krabičkovou dietu. Ale co jsem slyšel, bylo to hrozné. Na záchodě byli kluci šestkrát, sedmkrát za noc. Chytlo to osmnáct až dvacet hráčů plus realizák. Dva dny jsme se neviděli. Někteří přes víkend nejedli. Někdo měl lehčí průběh, ale většina na tom byla špatně. Doufám, že už jsou v pohodě.“
Na tréninku jediný vysmátý
Jak jste se dozvídal, co potkalo ostatní?
„Už ve čtvrtek večer (minulý týden) přišla na společnou skupinu zpráva, že kdo se cítí špatně, ať dá hned vědět.