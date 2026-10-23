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Bohemians nesouhlasí s termínem dohrávky s Artisem: 5 zápasů v 15 dnech. Přesto nastoupí

Radost hráčů Bohemians po úvodní brance
Radost hráčů Bohemians po úvodní branceZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Artis musel kvůli nemoci zápas s Bohemians odložit
Artis musel kvůli nemoci zápas s Bohemians odložit
Artis musel kvůli nemoci zápas s Bohemians odložit
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý
Aleš Čermák
Radost hráčů Bohemians po úvodní brance
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Bohemians nesouhlasí s termínem dohrávky odloženého utkání 11. kola fotbalové ligy s Artisem Brno. Ligová fotbalová asociace (LFA) navzdory písemnému nesouhlasu Pražanů stanovila náhradní termín na středu 4. listopadu od 18:00. Klokany čeká náročný program, během 15 dnů odehrají pět soutěžních zápasů, přičemž čtyřikrát zamíří na hřiště soupeře. Rozhodnutí řídícího orgánu soutěže však respektují.

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„LFA přes náš oficiální a písemný nesouhlas určila náhradní termín odloženého utkání na středu 4. listopadu. Pro Bohemians to znamená náročný program v podobě pěti soutěžních zápasů v rozmezí 15 dnů, přičemž čtyřikrát cestujeme na stadiony soupeřů. Během pouhých 11 odehraných kol jde navíc už o třetí odložený zápas Bohemians, aniž by k odložení v jediném případě došlo z naší viny,“ uvedl pražský klub na sociální síti X.

Ani jeden ze čtyř termínů

„K situaci přitom dochází poté, co jsme pro dohrávku nabídli šest alternativních termínů včetně čtyř v nadcházející reprezentační přestávce. Ze strany Artisu šlo o jediný navržený termín, kterému bylo ze strany LFA vyhověno. Přestože stanovený náhradní termín výrazně komplikuje náš zápasový program, rozhodnutí řídícího orgánu soutěže plně respektujeme. Klokani se výzev nelekají," dodali Bohemians.

Zápas se měl konat v sobotu 17. října, ale kvůli infekčnímu onemocnění v brněnském týmu byl odložen. Kádr ligového nováčka postihla střevní viróza, proto Artis požádal o odklad zápasu. V sobotu v Teplicích už nastoupí.

Předpověď týmu · Sezonní
Bohemians 1905
Očekávané umístění:10. místo
24%Skupina o titul
44%Play off o umístění
32%Skupina o záchranu
2%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 23. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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Trenér Roman Nádvorník před týdnem na klubovém webu popsal, jak se nemoc na mužstvu podepsala. „Osmnáct hráčů doslova probdělo noc, včetně mě,“ uvedl. Někteří fotbalisté během jediného dne zhubli až tři kilogramy a podle trenéra je „úplně opustila síla“. Po víkendu se tým znovu sešel a postupně se vrátil k tréninku.

V pátek byl navíc odložen sobotní duel 12. kola mezi Libercem a Baníkem Ostrava kvůli hromadnému onemocnění hráčů a členů realizačního týmu slezského klubu. Ze zdravotních důvodů se v původním termínu neodehrál ani srpnový zápas Bohemians s Mladou Boleslaví.

Kompletní vjádření Bohemians 

LFA přes náš oficiální a písemný nesouhlas určila náhradní termín odloženého utkání na půdě SK Artis Brno na středu 4. listopadu 2026. Pro Bohemians to znamená náročný program v podobě 5 soutěžních zápasů v rozmezí 15 dnů, přičemž čtyřikrát cestujeme na stadiony soupeřů.

Během pouhých 11 odehraných kol jde navíc už o třetí odložený zápas Bohemians, aniž by k odložení v jediném případě došlo z naší viny. K situaci přitom dochází poté, co jsme pro dohrávku nabídli 6 alternativních termínů včetně čtyř v nadcházející reprezentační přestávce. Ze strany Artisu šlo o jediný navržený termín, kterému bylo ze strany LFA vyhověno.

Přestože stanovený náhradní termín výrazně komplikuje náš zápasový program, rozhodnutí řídícího orgánu soutěže plně respektujeme. Klokani se výzev nelekají a i s vaší podporou na tribunách uděláme v tomto náročném období maximum. Děkujeme, že stojíte při nás! 

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