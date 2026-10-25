Horejš o smlouvě, lasu z Plzně i hvězdách: Jakmile trenér nemá vášeň, kabinu si nezíská
Trenér David Horejš během dvou a půl roku proměnil Hradec Králové ze sestupem ohroženého týmu v účastníka kvalifikace o evropské poháry.
Kouč sjednotil kabinu kolem kapitána Vladimíra Daridy a změnil myšlení celého klubu, který dnes dokáže pravidelně trápit i pražská S.
Díky úspěšné práci podepsal novou smlouvu do léta 2029 a dalším cílem zůstává trvalé ukotvení týmu v ligové elitní šestce.
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Na konci minulé sezony David Horejš dovedl fotbalový Hradec Králové do kvalifikace o Evropu. Největší úspěch od roku 1995 si žádal náležité ocenění. Jenže debaty o nové smlouvě se táhly. „Jako trenér jsem šel do rizika. Nemusel se povést začátek sezony… Ale jsem rád, že jsem upřednostnil tým, nikoli sebe,“ vypráví v upřímném rozhovoru pro deník Sport a podcast Liga naruby.
Hradecký kouč David Horejš hovoří také o prázdninovém interesu Plzně, mentální proměně Votroků a Vladimíra Daridu považuje za nejlepšího borce, co mu prošel rukama. „Fotbalově i lidsky,“ uznale praví devětačtyřicetiletý progresivní kouč.
Na začátku října jste podepsal s Hradcem nový kontrakt do léta 2029. Cítíte se ve větším klidu?
„Je to potvrzení důvěry mezi mnou a klubem. Za dva a půl roku jsme společně udělali kus práce, Hradec se za tu dobu někam posunul. Určitě neberu novou smlouvu jako odměnu. Nechci se koukat nazpátek, beru to jako další práci a závazek vůči klubu. Neskrývám radost, že mohu v Hradci dál pracovat. Klub je ambiciózní, má skvělé fanoušky. Věřím, že ho budeme posouvat dál a dál.“
Věděl jsem, že mi smlouvu nabídnou
Na začátku sezony jsem se sportovního ředitele Petra Pojezného ptal, proč vás už nepodepsal. Obzvlášť po výtečném vyústění minulého ročníku. Byla jednání delší, než jste očekával?
„Vleklo se to, to ano, ale já koukal na tým. Nikoli na sebe. Pro mě bylo prioritní, abychom podepsali důležité hráče. Kluky, co byli zásadní pro vývoj hry. Věděl jsem, že pro mě osobně se nic neměnilo. Jestli podepíšu smlouvu v červnu, nebo v září, nebylo podstatné. Já potřeboval mít silný tým. Podepsat kluky, co jim končil kontrakt, a dotáhnout nové hráče.“
Omlouvám se, ale přece jen je rozdíl podepsat smlouvu před sezonou, nebo až v jejím průběhu. Nemyslíte?
„Bylo to o důvěře mezi mnou a klubem. Věděl jsem, že mi kontrakt nabídnou. Mluvil jsem o tom s Petrem (Pojezným), majitelem Ondřejem Tomkem, se šéfem klubu Dominikem Kohelem. Tedy s nejvyšším vedením. Dávali mi najevo, že mi věří, že mě v Hradci chtějí. Ale samozřejmě, jako trenér jsem šel do určitého rizika. V létě byla moje vyjednávací pozice perfektní, ale o pár měsíců později mohlo být všechno jinak. Nemusel se nám povést začátek sezony. A to, co bylo, by všichni zapomněli. Dneska jsem za to rád, upřednostnil jsem klub před sebou. I s agentem jsme na to měli stejný názor. Nebylo co řešit.“
Jste spokojený s délkou smlouvy, s měsíční odměnou? O agentovi Jiřím Müllerovi se ví, že pro své klienty umí vyjednat velmi lukrativní kontrakty…
(směje se) „To je otázka spíš na Jirku. Já jsem rád, že mě zastupuje. On všechno řešil, veškeré detaily, i peníze. Se smlouvou jsem spokojený. Ale ještě víc, že mohu pokračovat v práci, která mě v Hradci baví a naplňuje.“
Hráči ve smlouvách mívají výstupní klauzuli. Máte ji také?
„Nemám, nepotřebuji ji.“
O Plzni nechci mluvit
O prázdninách se vaše jméno skloňovalo v souvislosti s Plzní. Proto se ptám.
„Byly to