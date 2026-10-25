Plzeň řeší problém s útočníky. Petržela: Zklamání z cizinců, stojím za Chorasem
Viktoria Plzeň podlehla v Evropské lize Levski Sofia 1:2, přičemž africké posily Salim Lawal a Baboucarr Faal se opět střelecky neprosadily.
Milan Petržela označil africké transfery za zatím nevydařené a podotkl, že z hrotových hráčů momentálně snese přísnější měřítko pouze sedmigólový Christophe Kabongo.
Vedení Viktorie proto chystá zimní příchod klasického hrotového útočníka a debatuje o Tomáši Chorém, jehož návrat ze Slavie by však mohl narazit na odpor u fanoušků.
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V posledních dvou zápasech Plzně dostali na hřišti prostor Baboucarr Faal (23) i Salim Lawal (23). Africké posily se neprosadily, trenér Radoslav Kováč po čtvrteční prohře 1:2 s Levski Sofia v Evropské lize neskrýval zklamání. Ofenzivní fotbalisté za miliony eur zatím nedoručují to, co od nich na západě Čech očekávají.
Viktoria si v zimě půjde pro silnou devítku. Debaty logicky probíhají nad Tomášem Chorým, který po herní stránce mnohé atributy splňuje. „U fanoušků by to měl určitě těžké,“ upozorňuje pro Sport Milan Petržela, který prostředí v Plzni dobře zná.
Lawal přišel do Plzně v zimě z chorvatské Istry. Faal jako druhá africká posila do ofenzivy dorazil v létě. Dohromady stáli Plzeň přibližně šest milionů eur (150 milionů korun). Oba ročníky 2003, vyskautovaní hráči se zajímavým potenciálem i datovým profilem.
Petržela: Čísla za nimi nejsou
Lawala během jara zbrzdilo zranění kolene, Faal se po letním příchodu stále aklimatizuje. Plzni od nich schází zásadní příspěvky v podobě gólů či asistencí. Neprosadili se v neděli proti Jablonci ani ve čtvrtek s Levski, když Plzeň doháněla ztrátu 1:2. Faal má v sezoně dvě ligové trefy, Lawal se dosud neprosadil vůbec.
„Nejlepší útočník v Plzni je stále Matěj Vydra,“ říká pro Sport Milan Petržela, rekordman v počtu ligových startů (537), který v létě ukončil profesionální kariéru. „Cizinci, co tam teď jsou, mají