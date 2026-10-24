ONLINE: Slavia - Mladá Boleslav. Poprvé v lize bez Chorého, zvýší domácí náskok v čele?
Slavia, lídr fotbalové Chance Ligy, dnes od 18:00 přivítá ve šlágru 12. kola třetí Mladou Boleslav. Po úterním zisku bodu v Lize mistrů za remízu 2:2 na hřišti Fenerbahce se budou chtít Pražané vrátit v domácí soutěži na vítěznou vlnu poté, co před týdnem hráli v Edenu bez branek s Hradcem Králové. Sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|20
|5
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|6
Zbrojovka
|11
|6
|1
|4
|14:14
|19
|7
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|8
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
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