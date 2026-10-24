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ONLINE: Slavia - Mladá Boleslav. Poprvé v lize bez Chorého, zvýší domácí náskok v čele?

Mojmír Chytil se proti Hradci neprosadil
Mojmír Chytil se proti Hradci neprosadilZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Zamyšlený trenér Slavie Jindřich Trpišovský po remíze s Hradcem
Kapitán Slavie Tomáš Holeš
Mojmír Chytil neproměnil šanci v závěru první půle
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Slavia, lídr fotbalové Chance Ligy, dnes od 18:00 přivítá ve šlágru 12. kola třetí Mladou Boleslav. Po úterním zisku bodu v Lize mistrů za remízu 2:2 na hřišti Fenerbahce se budou chtít Pražané vrátit v domácí soutěži na vítěznou vlnu poté, co před týdnem hráli v Edenu bez branek s Hradcem Králové. Sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

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Předpověď zápasu · Chance Liga · 12. kolo
Slavia Praha
so 24. 10.
18:00
Mladá Boleslav
Pravděpodobnost výhry
Výhra Slavia
Remíza
Výhra Ml. Boleslav
Pravděpodobná skóre
  • 2:010.9%
  • 3:010.5%
  • 2:18.3%
  • 3:17.9%
Predikce aktualizována: 24. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1161420:1219
6Zbrojovka1161414:1419
7Jablonec1152414:1217
8Teplice1152418:1717
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1043311:1115
11Hr. Králové1143410:1315
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1022611:208
15Slovácko1114610:187
16Zlín1101108:231
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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