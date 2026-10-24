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ONLINE: Chance Liga pokračuje 12. kolem. Zbrojovka hraje s Bohemians, Zlín - Olomouc

Daniel Vašulín proměnil na Slovácku penaltu
Daniel Vašulín proměnil na Slovácku penaltuZdroj: ČTK / Glück Dalibor
Hráči Zbrojovky slaví s fanoušky, kteří je přijeli podpořit na Slovácko
Lukáš Vorlický v utkání se Zbrojovkou
Hráči Zbrojovky slaví gól Daniela Vašulína
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalová Chance Liga pokračuje o tomto víkendu 12. kolem. Kvůli odloženému utkání Liberec - Baník jsou v sobotu na programu čtyři zápasy. Od 15 hodin Zbrojovka přivítá na svém hřišti Bohemians, poslední Zlín bude usilovat o první výhru proti Olomouci a Teplice změří síly s Artisem Brno. V 18:00 pak startuje šlágr kola mezi první Slavií a třetí Mladou Boleslaví. Další tři duely se hrají v neděli. Sledujte ONLINE přenosy ze všech zápasů na webu iSport.

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Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
ZlínOlomouc
So 24. 10. 15:00
26%26%48%
TepliceArtis
So 24. 10. 15:00
51%26%23%
ZbrojovkaBohemians
So 24. 10. 15:00
32%28%40%
LiberecBaník
So 24. 10. 15:00
51%26%23%
SlaviaMl. Boleslav
So 24. 10. 18:00
79%14%7%
Hr. KrálovéJablonec
Ne 25. 10. 13:00
38%29%33%
SpartaSlovácko
Ne 25. 10. 15:00
73%18%10%
PlzeňPardubice
Ne 25. 10. 18:00
64%21%15%
Predikce aktualizována: 24. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1161420:1219
6Zbrojovka1161414:1419
7Jablonec1152414:1217
8Teplice1152418:1717
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1043311:1115
11Hr. Králové1143410:1315
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1022611:208
15Slovácko1114610:187
16Zlín1101108:231
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

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