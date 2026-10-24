ONLINE: Chance Liga pokračuje 12. kolem. Zbrojovka hraje s Bohemians, Zlín - Olomouc
Fotbalová Chance Liga pokračuje o tomto víkendu 12. kolem. Kvůli odloženému utkání Liberec - Baník jsou v sobotu na programu čtyři zápasy. Od 15 hodin Zbrojovka přivítá na svém hřišti Bohemians, poslední Zlín bude usilovat o první výhru proti Olomouci a Teplice změří síly s Artisem Brno. V 18:00 pak startuje šlágr kola mezi první Slavií a třetí Mladou Boleslaví. Další tři duely se hrají v neděli. Sledujte ONLINE přenosy ze všech zápasů na webu iSport.
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Základní část - 2026/2027
|Zápas
|1
|0
|2
So 24. 10. 15:00
ZlínOlomouc
|26%
|26%
|48%
So 24. 10. 15:00
TepliceArtis
|51%
|26%
|23%
So 24. 10. 15:00
ZbrojovkaBohemians
|32%
|28%
|40%
So 24. 10. 15:00
LiberecBaník
|51%
|26%
|23%
So 24. 10. 18:00
SlaviaMl. Boleslav
|79%
|14%
|7%
Ne 25. 10. 13:00
Hr. KrálovéJablonec
|38%
|29%
|33%
Ne 25. 10. 15:00
SpartaSlovácko
|73%
|18%
|10%
Ne 25. 10. 18:00
PlzeňPardubice
|64%
|21%
|15%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|20
|5
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|6
Zbrojovka
|11
|6
|1
|4
|14:14
|19
|7
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|8
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
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