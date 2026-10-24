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Smolař Mirvald, pochvala pro Penxu. Nadprůměrný ligový zápas a zasloužená remíza

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Smolař Mirvald, pochvala pro Penxu. Nadprůměrný ligový zápas a zasloužená remíza | První dojem • Zdroj: iSport.cz
Amadou Dante slaví se spoluhráči gól do sítě Bohemians
Amadou Dante slaví branku proti Bohemians
Fanoušci Zbrojovky před utkáním s Bohemians
Fanoušci Zbrojovky před utkáním s Bohemians
Amadou Dante slaví branku proti Bohemians
Fanoušci Bohemians v Brně
Tomáš Frühwald z Bohemians inkasuje branku proti Zbrojovce
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Chance Liga
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Zápas dvanáctého kola fotbalové Chance Ligy mezi brněnskou Zbrojovkou a Bohemians jsme zhodnotili s redaktorem deníku Sport Michalem Koštuříkem, který ale málem na stadion nedorazil. Nakonec však stihl i úvodní branku ze druhé minuty a mohli jsme probrat i další trefy, změny v základní sestavě domácích a výkony jednotlivých hráčů. Kdo se mu nejvíc líbil a co pro oba týmy znamená dělení bodů po výsledku 2:2?

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Olomouc1263319:1521
3Liberec1162313:720
4Ml. Boleslav1162318:1320
5Zbrojovka1262416:1620
6Sparta1161420:1219
7Teplice1253418:1718
8Jablonec1152414:1217
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1143410:1315
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1123611:209
15Slovácko1114610:187
16Zlín1202109:242
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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