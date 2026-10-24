Smolař Mirvald, pochvala pro Penxu. Nadprůměrný ligový zápas a zasloužená remíza
Zápas dvanáctého kola fotbalové Chance Ligy mezi brněnskou Zbrojovkou a Bohemians jsme zhodnotili s redaktorem deníku Sport Michalem Koštuříkem, který ale málem na stadion nedorazil. Nakonec však stihl i úvodní branku ze druhé minuty a mohli jsme probrat i další trefy, změny v základní sestavě domácích a výkony jednotlivých hráčů. Kdo se mu nejvíc líbil a co pro oba týmy znamená dělení bodů po výsledku 2:2?
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|3
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|4
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|5
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|6
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|7
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|8
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu