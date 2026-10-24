Sejk v životní formě, přijde v zimě Slavia? Vždycky je to o nabídce, říká Hapal
Nové Sady, gibraltarský Lincoln, Zlín, Prostějov... A zase Zlín! Jestli má s něčím Olomouc za poslední rok fakt problém, jsou to utkání u outsiderů. Profesorský přístup Sigmu sráží, na půdě posledního týmu brala remízu 1:1. „Jsme rádi, že jsme nakonec nedostali černého Petra a jako první tu neprohráli,“ uznal kouč Pavel Hapal a vypíchl dva svěřence. Brankáře Jana Koutného a střelce Václava Sejka, který může být podle informací iSportu na zimním radaru pražské Slavie.
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Střídající zlínský záložník Michal Cupák možná ještě teď kroutí hlavou nad tím, jak jej o další góly připravil brankář Jan Koutný. Žolík domácích jej nejdříve překonal parádní hlavou po Černínově centru a srovnal na 1:1. O deset minut později pak olomoucký gólman předvedl proti stejnému hráči dva fantastické zákroky. „Roztáhl se tam jako pavouk,“ pochválil reprezentanta do 21 let Cupák, jehož branka znamenala teprve druhý bod v ročníku.
Trenér chválil: Výborný výkon
Právě Koutný a Václav Sejk byli spolu s fanoušky v zaplněném sektoru hostů asi jedinými Hanáky, kdo snesl přísnější měřítko. Reprezentační útočník, který si před čtyřmi týdny zahrál proti Joškovi Gvardiolovi, má ročník minimálně číselně rozjetý na nejlepší v kariéře. Ve dvanácti utkáních si připsal bilanci 4+3, trefu ve Zlíně si udělal víceméně sám. Našel si Beranův pas za obranu, odstavil si naivně bránícího Mukubu a propálil Stanislava Dostála. I v mezihře byl přesný a nepříjemný.
„Celkově ho musím hodnotit jako jednoho z mála, který podal výborný výkon. Škoda, že ho nedoplnili ostatní...“ podotkl trenér Pavel Hapal, jenž Sejkovi naložil maximální důvěru.
Bylo to vidět i ve Zlíně. Sejk i v deseti lidech (Abdoulaye Sylla byl vyloučen v 66. minutě, když po Soldově mizerné přihrávce fauloval unikajícího Mariána Pišoju) odmakal kompletní porci, celý duel proseděli na lavičce jeho konkurenti Jan Kliment, Hilmir Mikaelsson a John Paul Dembe.
„Za důvěru jsem samozřejmě rád. Snažím se pracovat na sto procent, abych nedal klukům šanci mě ze sestavy vyndat, i když vím, že je to pro ně hrozně těžké,“ popisoval Sejk. „Ale za co nejsem rád, je výsledek a výkon. Pro mě bod není žádný zisk, nemám radost. Někteří by si měli sáhnout do svědomí a nebýt uražení, zvlášť v deseti lidech musíte mít na hřišti deset bojovníků,“ dodal.
Přijde přesun do Edenu?
V souvislosti s hledáním útočníka Slavie, která se loučí s Tomášem Chorým, se skloňuje právě i Sejkovo jméno. Podle redakčních zdrojů by totiž v Edenu rádi na hrotu viděli nějakého Čecha s mentalitou lídra, ideálně už se zkušenostmi s Chance Ligou a schopností umět hrát zády k bráně, presovat i trhat obranu. Odchovanec Sparty tyto atributy splňuje, navíc právě o něj již na konci minulé sezony mistr projevil zájem. V zimě může být chtíč ještě větší, zvlášť v takové fazoně.
„Vždycky je to o nabídce. Nevím, uvidíme. Nemám na stole nic konkrétního. Necháme Sejkyho soustředit se na poslední podzimní utkání,“ usmál se Hapal.
Server iSport se na stejné téma zeptal i samotného Sejka. Co když v zimě přijde Slavia? „Může přijít úplně kdokoliv, ale já jsem tady a zbývá nám nějakých sedm kol. Chci dosáhnout co nejlepších výsledků a chci vydržet zdravý,“ uťal téma možného transferu. „Cítím se v Olomouci dobře, jsem šťastný, že jsme si tady vytvořili rodinné zázemí. Prvního půl roku jsem se do toho dostával, teď jsem si vybudoval pozici a zvykl si. Doma pro mě fotbal končí, tam si užívám fotbal s dcerkou a manželkou. Užívám si to, nabíjí mě to.“
Jde to vidět. Taky je však možné, že si nové zázemí bude od ledna hledat v Praze.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|3
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|4
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|5
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|6
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|7
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|8
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
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