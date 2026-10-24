Předplatné

Sejk v životní formě, přijde v zimě Slavia? Vždycky je to o nabídce, říká Hapal

Václav Sejk v utkání proti Zlínu
Václav Sejk v utkání proti ZlínuZdroj: ČTK / Glück Dalibor
Václav Sejk v utkání proti Zlínu
Václav Sejk v utkání proti Zlínu
Hráči Olomouce slaví branku před svými fanoušky
4
Fotogalerie
Michal Kvasnica
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Nové Sady, gibraltarský Lincoln, Zlín, Prostějov... A zase Zlín! Jestli má s něčím Olomouc za poslední rok fakt problém, jsou to utkání u outsiderů. Profesorský přístup Sigmu sráží, na půdě posledního týmu brala remízu 1:1. „Jsme rádi, že jsme nakonec nedostali černého Petra a jako první tu neprohráli,“ uznal kouč Pavel Hapal a vypíchl dva svěřence. Brankáře Jana Koutného a střelce Václava Sejka, který může být podle informací iSportu na zimním radaru pražské Slavie.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Střídající zlínský záložník Michal Cupák možná ještě teď kroutí hlavou nad tím, jak jej o další góly připravil brankář Jan Koutný. Žolík domácích jej nejdříve překonal parádní hlavou po Černínově centru a srovnal na 1:1. O deset minut později pak olomoucký gólman předvedl proti stejnému hráči dva fantastické zákroky. „Roztáhl se tam jako pavouk,“ pochválil reprezentanta do 21 let Cupák, jehož branka znamenala teprve druhý bod v ročníku.

Trenér chválil: Výborný výkon

Právě Koutný a Václav Sejk byli spolu s fanoušky v zaplněném sektoru hostů asi jedinými Hanáky, kdo snesl přísnější měřítko. Reprezentační útočník, který si před čtyřmi týdny zahrál proti Joškovi Gvardiolovi, má ročník minimálně číselně rozjetý na nejlepší v kariéře. Ve dvanácti utkáních si připsal bilanci 4+3, trefu ve Zlíně si udělal víceméně sám. Našel si Beranův pas za obranu, odstavil si naivně bránícího Mukubu a propálil Stanislava Dostála. I v mezihře byl přesný a nepříjemný.

„Celkově ho musím hodnotit jako jednoho z mála, který podal výborný výkon. Škoda, že ho nedoplnili ostatní...“ podotkl trenér Pavel Hapal, jenž Sejkovi naložil maximální důvěru.

Bylo to vidět i ve Zlíně. Sejk i v deseti lidech (Abdoulaye Sylla byl vyloučen v 66. minutě, když po Soldově mizerné přihrávce fauloval unikajícího Mariána Pišoju) odmakal kompletní porci, celý duel proseděli na lavičce jeho konkurenti Jan Kliment, Hilmir Mikaelsson a John Paul Dembe.

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín - Olomouc 1:1. Domácí vybojovali bod proti oslabené Sigmě, Sejkův gól nestačil • iSport.cz

„Za důvěru jsem samozřejmě rád. Snažím se pracovat na sto procent, abych nedal klukům šanci mě ze sestavy vyndat, i když vím, že je to pro ně hrozně těžké,“ popisoval Sejk. „Ale za co nejsem rád, je výsledek a výkon. Pro mě bod není žádný zisk, nemám radost. Někteří by si měli sáhnout do svědomí a nebýt uražení, zvlášť v deseti lidech musíte mít na hřišti deset bojovníků,“ dodal.

Přijde přesun do Edenu?

V souvislosti s hledáním útočníka Slavie, která se loučí s Tomášem Chorým, se skloňuje právě i Sejkovo jméno. Podle redakčních zdrojů by totiž v Edenu rádi na hrotu viděli nějakého Čecha s mentalitou lídra, ideálně už se zkušenostmi s Chance Ligou a schopností umět hrát zády k bráně, presovat i trhat obranu. Odchovanec Sparty tyto atributy splňuje, navíc právě o něj již na konci minulé sezony mistr projevil zájem. V zimě může být chtíč ještě větší, zvlášť v takové fazoně.

„Vždycky je to o nabídce. Nevím, uvidíme. Nemám na stole nic konkrétního. Necháme Sejkyho soustředit se na poslední podzimní utkání,“ usmál se Hapal.

Server iSport se na stejné téma zeptal i samotného Sejka. Co když v zimě přijde Slavia? „Může přijít úplně kdokoliv, ale já jsem tady a zbývá nám nějakých sedm kol. Chci dosáhnout co nejlepších výsledků a chci vydržet zdravý,“ uťal téma možného transferu. „Cítím se v Olomouci dobře, jsem šťastný, že jsme si tady vytvořili rodinné zázemí. Prvního půl roku jsem se do toho dostával, teď jsem si vybudoval pozici a zvykl si. Doma pro mě fotbal končí, tam si užívám fotbal s dcerkou a manželkou. Užívám si to, nabíjí mě to.“

Jde to vidět. Taky je však možné, že si nové zázemí bude od ledna hledat v Praze.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Olomouc1263319:1521
3Liberec1162313:720
4Ml. Boleslav1162318:1320
5Zbrojovka1262416:1620
6Sparta1161420:1219
7Teplice1253418:1718
8Jablonec1152414:1217
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1143410:1315
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1123611:209
15Slovácko1114610:187
16Zlín1202109:242
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů