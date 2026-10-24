Isife připomněl Mosese: Kuriozitou potopil Slavii a střídal. Gól jde za ním, řekl expert
Remízou na Fenerbahce dali slávisté zapomenout na kuriózní gól Sabahu na 2:0 po chybě Davida Mosese. V sobotu večer se ale myšlenkami do Baku vrátili. Podobný kousek ve vlastním vápně totiž předvedl obránce Samuel Isife. Ten v pokutovém území špatným odkopem připravil míč před prázdnou branku Martinu Šubertovi, který jednoduše poslal Mladou Boleslav do vedení 1:0.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Minulé úterý byl v Baku obětí posměšků na sociálních sítích záložník „sešívaných“ Moses. V 88. minutě sprintoval za míčem, který mířil do prázdné brány, Jakuba Markoviče. Vysílený Nigerijec si zakončení, které dost možná ani nemířilo mezi tři tyče, srazil do vlastní sítě a kuriózně tak potvrdil tři body pro ázerbájdžánský celek.
Na další silvestrovský moment nečekali Pražané dlouho, pouhých 11 dní. Isife se chystal na hraně malého vápna odpálit do bezpečí ne úplně vydařený centr boleslavského záložníka Solomona Johna. Nebyl ani pod příliš velkým tlakem soupeře, přesto se dopustil šílené chyby.
Kuriózní chyba
Dvaadvacetiletý Nigerijec napřáhnul levačku a trefil balon do vlastní pravé nohy. Následně upadl na zem, čehož využil Martin Šubert a zaznamenal už sedmý gól v této ligové sezoně. Mladá Boleslav skórovala na hřišti soupeře poprvé po třech zápasech.
Nešťastného Isifeho okamžitě zvedal z trávníku brankář Nazar Domčak, pro něhož šlo o první zápas v nejvyšší české soutěži. „Není to tak složitý ani prudký balon, aby ho netrefil. Samozřejmě se to stát může. Kdyby se ohlédl a věděl, kde je Šubert, mohl si míč zpracovat a klidně ho bodlem odkopnout. Ten gól jde celý za ním,“ komentoval situaci ve studiu Oneplay Sport bývalý útočník Václav Kadlec.
První gólová situace v Edenu odstartovala u půlící čáry. Solomon předskočil v osobním souboji Oskara Kubiaka, následně Lukáš Provod neuhrál poměrně snadný míč. „Jde mu to na nohu, ale přichází ztráta. Nedařilo se mu celý první poločas,“ zmínil další z expertů Antonín Rosa.
Jiří Klíma, útočník Boleslavi, našel dlouhým balonem za obranu Solomona, který nebyl v ofsajdovém postavení. Důvodem bylo Isifeho postavení, zůstal viset daleko za slávistickým stoperem Tomášem Holešem.
„Isife ten moment úplně prochrápal, to nebylo ani těsně. Holeš netušil, že je tak zalezlý. Je to úplně nepochopitelná věc,“ vykládal Rosa. „Může se stát o metr, o dva, ale byl deset metrů za Holešem,“ přidal Kadlec.
Slavia proto ve druhé půli doháněla jednogólovou ztrátu. Nakonec remizovala 1:1.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|3
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|4
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|5
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|6
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|7
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|8
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu