Trpišovský: Provod v základu? Možná jsme udělali chybu. Na pravé straně se trápíme
Je to nezvyk. Slavia bývala doma ukrutně dominantní, zapisovala dlouhé šňůry výher, ale v aktuální sezoně fotbalové Chance Ligy má v Edenu už tři plichty. Tu poslední s Mladou Boleslaví. Mistr prohrával 0:1, dotáhl se až čtyři minuty před koncem. Výsledek 1:1 se už nezměnil. „Pravá strana nám nehraje jako v minulých sezonách. Ohledně zakládání je nejslabší za poslední dobu,“ vypíchl jednu z příčin Jindřich Trpišovský. Slávistický trenér se také rozpovídal o Lukáši Provodovi, který v poslední době trpí ztrátou formy.
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Podruhé za sebou jste doma remizovali. Proč?
„Byl to podobný zápas tomu s Hradcem Králové. Špatný první poločas, celkově pohyb a řada zlých rozhodnutí, což vyvrcholilo inkasovaným gólem. Pak energický výkon po půli. Soupeře jsme dostali pod tlak, ale dali jen jednu branku. Přitom jsme si šance vytvořili. Ale buď nám ve vápně chyběl krok, nebo jsme pozici neproměnili, někdy nás zastavil gólman. Zjednodušeně: slabá první půle, druhá zlepšená. Mrzí mě, že gólovou šanci jsme soupeři vytvořili my. Měli jsme strašných ztrát, proto jsme soupeře furt jen naháněli. Pak jsme spoustu energie a času vynaložili na to, abychom míč získali.“
Provod od začátku byl možná chyba
Hrubě se nedařilo Lukáši Provodovi, na podzim nikoliv poprvé. Co se s ním děje?
„Ano, nedaří se mu. Nemá sportovní formu. Nemá ani typický pohyb, který míval. Má sice objem, ale chybí mu akcelerace a dynamika při obcházení hráčů. My to víme, na druhou stranu na Fenerbahce podal nejlepší výkon za poslední dobu. Dneska jsme možná udělali chybu, že hrál od začátku. Ale mužstvo se nám zmenšuje, oproti začátku předešlé sezony jdeme výškově extrémně dolů, což je vidět na množství prohraných soubojů. A Provi je jeden z mála našich vysokých hráčů. Proto jsme ho chtěli mít na hřišti. První půle byla od něj hodně slabá, po pauze se snažil zvedat, ale pak jsme vsadili na jiné hráče.“
Někdy to vypadá, že chce na hřišti dělat víc, než na co v současné chvíli má. Není to pak kontraproduktivní?
„Nerad mluvím za hráče, oni mají nějaké své pocity… Za poslední dobu nám odešla spousta lídrů. On je jedním ze služebně nejstarších hráčů, chce to brát na sebe. U něj se můžete spolehnout, že dělá vše na sto procent. Klukům vtloukáme do hlavy, že i když se jim nedaří, ať chodí do dalších situací znovu a znovu. Možná proto se to někdy kumuluje. Provi ale sám ví, jak se rozhodnout. Na Fenerbahce šanci proměnil, dnes jsme ho měli použít až do zápasu. Když není pohybově v topu, je to na něm znát. Ovšem taky potřebuje, aby mu ostatní hráči pomohli.“
Pravá strana? Nejslabší za poslední dobu
Jak jste viděl inkasovanou branku? Kde se stala chyba?
„Všechno začalo jednoduchou ztrátou na soupeřově polovině. Isi (Isife) měl špatné postavení, kdy při brejku vyrušil ofsajd. Pak udělal zkrat při odkopu. Fotbal se rozhoduje v boxech, v obranném nesmíte dělat chyby, jako právě Isi. Zároveň musíte být nepříjemní v soubojích. V lize jsme za dlouhou dobu takovou chybu neudělali. V útočném boxu jsme dnes byli extrémně slabí.“
V minulých sezonách jste byli v Edenu naprosto dominantní, nyní jste zapsali už třetí domácí remízu. Najdete nějakého společného jmenovatele?
„Pravá strana nám nehraje jako v minulých sezonách. Ohledně zakládání je nejslabší za poslední dobu. V tomto aspektu byla dřív naší dominantní stranou. Mubarak je ale odlišný typ, některé posty má silnější. V poslední měsíci nám také chybí tlak v útočném boxu, nevyhráváme tolik osobních soubojů. Nedostaneme obránce soupeře do situací, kdy balony odvracejí nekomfortně a my pak z toho těžíme tlakem. Prostě nejsme silní v ofenzivním boxu, což je změna. Mojma (Chytil) měl první půli mizernou, on tam ale musí být doplněný dvěma třemi hráči, aby se mohl prosadit. To jsou věci, které se opakují. Bylo tomu tak dnes i předtím s Hradcem. Chybí nám góly ze standardek, což souvisí s centimetry. V poslední době situace hodně přehráváme. V tom se musíme zlepšit. Najít si míče ve vápně, tlačit na poslední linii soupeře.“
Proč nechytal Jakub Markovič?
„Má menší nález na zadním stehenním svalu, od doktorů jsme dostali doporučení neriskovat. Nechtěli jsme jeho stav zhoršit. Kačor má angínu, také nemohl do zápasu. Z ostatních hráčů má nejblíže k návratu Chaloupek.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|3
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|4
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|5
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|6
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|7
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|8
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
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