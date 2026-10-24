Kašík mučil Teplice, z chyby ho vysvobodil VAR: Ulevilo se mi. Nádvorník chce dvě posily
Fotbalisté Teplic oblékli halloweenské dresy, na hřišti to od nich ale žádný horor nebyl. Jen nepřekonali famózně chytajícího teenagera v bráně Artisu Richarda Kašíka. Student gymnázia a hit ligového podzimu předvedl nejlepší výkon ve své krátké profesionální kariéře. „Jsme spokojení s tím, že jsme po otravě jídlem udrželi vzadu nulu,“ liboval si kouč outsidera Roman Nádvorník. Bod za bezbrankovou remízu ve 12. kole Chance Ligy a pátý duel bez porážky absolutně kvitoval.
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Nejspíš měli jiné ambice než obvykle. Artisu šlo hlavně o to přežít. Poté, co kromě tří hráčů skolily celý zbytek kádru trávicí problémy, bojovali Na Stínadlech hlavně o splnění vlastní fyzické normy. „Naše výkonnost se zvedá a pomalu si to sedá,“ byl Nádvorník spokojen. I s tím, že se Artis po vynucené pauze docela chytl.
„Polovina z dvaceti hráčů přečkala těžký průběh, zbytek to měl lehčí. Odejde síla a všechno, co potřebujete, když za jediný den ztratíte dvě kila. Museli jsme upravovat tréninkový proces, ale ve čtvrtek jsme už byli zpátky,“ oddechl si. Sám střevní kalamitě se zbytkem realizáku také neunikl.
Ulevilo se mi, udělal jsem hrubku
V Teplicících by se nejspíš nacházel v odlišném rozpoložení, kdyby v úvodní čtvrthodině platil gól Idrise Hopiho. Útočník s chorvatskými kořeny se trefil parádně, jenže jeho ráně předcházel ofsajd. Pokud by šly Teplice do vedení, Artis by stěží hledal odpověď. V prvním poločase totiž čelil herní dominanci domácích.
„Byl by to nepříjemný gól, protože jsem v něm měl prsty,“ kál se brankář Artisu. „Ulevilo se mi a mám o to větší radost, že jsem na hrubku dokázal zareagovat, protože to byla první větší moje chyba v lize. Ptal jsem se Plechyho, co se řeší a prý faul nebo ofsajd. Doufal jsem, že jedno z toho vyjde,“ líčil Kašík.
„Na lavičce máme tři tablety, stejně nejde nic poznat. VAR byl na začátku proti nám, teď se to otočilo dvakrát v náš prospěch,“ uculil se Nádvorník.
Nádvorník ovšem chválu na mladého brankáře krotil. „Potřebujeme ho udržet v tenzi. Jedná se o nejmladšího ligového brankáře, chválí jej ze všech stran. Na to, kolik mu je, vše zvládá mentálně i sportovně. Tlak na gólmany bývá velký. Smekám před ním, snad v podobných výkonech bude pokračovat,“ hodnotil kouč nováčka.
Nádvorník dokázal kontrovat teplické aktivitě v prvním poločase, po změně stran si už domácí nic pořádného nepřipravili. Naopak agilní bek Glossoa orazítkoval tyč. „Připravovali jsme se na teplické proběhy, kdy Lukáš Mareček zůstává na šestce a Fortelný s Čermákem, dvě desítky, probíhají mezi stopery. Ještě mezi sebou dobře rotují. Potřebovali jsme je zachytávat,“ odkryl.
„Artis nás posléze důsledněji bránil. Zaměřovali jsme se na míče za obranu, aby tam krajní hráči sbíhali. Také, že jsme se do šancí dostávali. Potom nás svázala nervozita,“ litoval teplický stratég Zdenko Frťala. „A žádné Haalandy nemáme. Vždyť i Sparta koupila drahého útočníka a trápí se. Třeba Kozák podobné situace v tréninku proměňuje a nyní dvě tři šance nedal. Jenže nemůžeme si říct, že to je v p*deli,“ hořce se pousmál Frťala.
Chybí mu Matěj Pulkrab. „Má už svolení, aby absolvoval stoprocentně tréninkový proces. V Liberci v rámci poháru na část zápasu nastoupí. Posléze bude připraven už na další ligový zápas,“ prozradil Frťala.
Výraznější rotaci v ofenzivě odmítl. „Například na Garzhu jste byli kritičtí. Naložíte mu, pokud bude hrát. Střílí mu to v béčku, ale ani tam neexceluje,“ prohodil Frťala s tím, že ukrajinský útočník je dlouhodobý projekt. Stejně jako vytáhlý Badamosi, jenž proti Artisu dostal čuchnout.
„Nevyčítáme si, že nedáváme góly. Trenér nám dává do hlavy, že jsme tým. Netolerovali bychom, kdyby kdokoli někomu něco vyčítal,“ měl jasno Jan Fortelný. Sám také pálil do brankové konstrukce.
Nepočítal s tím, že by chytal
Teplice v posledních třech zápasech vyprodukovaly 67 střel, proměnily jedinou. Tentokrát byl hlavní příčinou mladičký Kašík. „Je neskutečné, že jezdím na ligové stadiony. S Libercem jsem vychytal první nulu, proti Olomouci si připsal první start. A zažil brněnské derby před deseti tisíci diváky,“ rozplýval se brankář.
Že se přitom dostal mezi tyče, byla náhoda. „Ve dvou domácích zápasech jsme inkasovali tři a čtyři góly. Nebyl jsem spokojený. Gólman musí chytit něco navíc. Šli jsme tudíž do rizika. Kdyby to Kašíkovi nevyšlo, uříznou mi hlavu. Teď mě plácají. Ale nebylo to ze dne na den. Je mi jedno, jestli je někomu šestnáct nebo pětatřicet,“ vysvětloval Nádvorník.
„Sám jsem nepočítal s tím, že bych chytal. Zvlášť poté, co dorazil Stoppen. Kdybychom zůstali ve druhé lize, tam bych viděl větší šanci,“ zamyslel se student gymnázia, který však školu vzhledem k fotbalovému vytížení příliš nenavštěvuje.
„V pondělí a pátek máme tréninky odpoledne, takže se ve škole stavím. Celkově zhruba třikrát do týdne,“ pousmál se. A co popularita od spolužaček? „Vědí, že mám přítelkyni,“ mrkl.
Nádvorník pak věří v klidnější zimu. „V létě přišlo osmnáct hráčů. Během reprezentační přestávky jsme se stabilizovali. V zimě se můžeme bavit maximálně o jednom až dvou nových posilách,“ uzavřel s tím, že žádné zimní rošády se u brněnského novice mezi ligovou elitou tentokrát konat nebudou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|3
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|4
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|5
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|6
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|7
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|8
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
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