Změny po výhře? Chtěli jsme zachovat klid v kabině, popsal Svědík. Proč nezůstal Stejskal?
Oproti výhře na Slovácku udělal Martin Svědík čtyři změny v základní sestavě a fotbalistům Zbrojovky to v Chance Lize vyneslo proti Bohemians bod (2:2). Proč postavil do středu zálohy technické typy Petra Ševčíka a Štěpána Langera? „Chtěli jsme hrát trošku jinak,“ vysvětlil trenér. „Třeba Ševa předtím nedostával moc příležitostí,“ dodal.
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Povedl se tento tah?
„Myslím, že to bylo k duhu. Chtěli jsme tam dostat i Rymarenka, který moc nehrává. Ale byl skvělý v tréninkovém procesu, odehrál dobře přípravné utkání se Skalicí. Jenom jsme čekali na vhodného soupeře, abychom ho tam mohli dát. Máme náročný týden, za dva dny hrajeme pohár na Slavii. Obrana byla stejná, nebylo potřeba do ní po Slovácku sahat. Prostřídali jsme hráče nahoře. I proto, abychom zachovali v kabině klid. Někteří jsou nervózní, že se moc nedostanou na hřiště. Nemáme hvězdy, hráči jsou plus minus vyrovnaní. Máme to založené na týmovém výkonu. Tyto změny se nabízely.“
Hodně se mi nyní líbí Lukáš Penxa, pochválíte ho?
„Je to mladý kluk, každým zápasem roste. Je to taky o tom, abychom našli konstantní křivku jeho výkonnosti. Poslední dva zápasy hrál velice solidně. Jsem rád, že dal i gól. Chci, aby wingbeci chodili nahoru a tlačili se do koncovky. Konečně jsme měli i víc střel na bránu.“
Stejskal čekal na pozici jedničky
Jak jste viděl zápas s „klokany“?
„Vstoupili jsme do toho velmi dobře, dali jsme gól. Naše aktivita trvala de facto pět minut. Naše dva vstřelené góly měly podobný scénář v tom, že jsme se pak zbytečně zatáhli do hlubokého bloku. Měli jsme hodně standardních situací, které se nám nepodařilo využít. Ne vždy je dobře kopneme, což je škoda. Mrzí mě, že si jimi nepomůžeme. Remíza je spravedlivá, ale když jsme měli zápas takto rozehraný, měli jsme ho dotáhnout do vítězného konce.“
Trenér soupeře Jaroslav Veselý je váš kamarád, že?
„Je to trenér, se kterým mám dobrý vztah. Po zápasech si voláme, vyslechneme se, postěžujeme si. (úsměv) Vím, že jeho mančaft přijede dobře připravený. On to o nás ví taky. Jenom jsem čekal, že to bude spíš o jednom gólu. Ale asi to bylo tím, že jsme Bohemku brzy otevřeli a ještě byl před námi dlouhý zápas.“
V přípravě byl s vámi nedávno brankář Adam Stejskal. Nakonec ale podepsal s rakouským Sturmem Graz. Bylo ve hře, že by byl ve Zbrojovce?
„On čekal na nabídku z klubu, kde by mohl být jednička. Byl s námi v jednání, ale nechával si zadní vrátka. Teď jde do Grazu s tím, že je jeho gólman zraněný a asi bude jednička. Takhle je to pro něj výhodné. Máme tady Prodělala, který bude dostávat příležitost.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|3
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|4
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|5
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|6
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|7
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|8
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
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