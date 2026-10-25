Hoftych: Appiah prý bude lepší než Ayaosi. Tak se ukaž! Petruta do Baníku už v zimě?
Když hrál Zlín s Olomoucí na Letné v minulé sezoně, skončilo to debaklem 5:0. Málem ho ve funkci nepřežil tehdejší trenér Sigmy Tomáš Janotka, naopak Stanislav Petruta byl na vrcholu. Dvacetiletému odchovanci se tleskalo za hattrick, prvoligový nováček prožil nádherný večer. O necelý rok později je situace jiná. Domácí slaví druhý bod v ročníku za plichtu 1:1, Hanáky překvapili solidním výkonem. Petruta však u toho nebyl a pravděpodobně již ani nebude.
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Vzadu držel brankář Stanislav Dostál, pevně i konstruktivně (nádherný gólový centr!) působil stoper Jakub Černín, tempo diktoval středopolař Miloš Kratochvíl, na křídle zlobil Frank Appiah a hru i tribuny rozhýbali žolíci Michal Cupák se Stanleym Kanuem. Z týmového projevu Zlína vylezlo pár individualit, bylo se na co dívat. Skoro se chce říct, že kdyby takhle moravská značka hrála pořád, nemůže ani po dvanáctém kole čekat na premiérové vítězství v sezoně.
„Byli jsme blízko třem bodům, Koutný vychytal několik zajímavých situací. Ale klukům jsem poděkoval a pochválil je,“ hodnotil relativně spokojený trenér Pavel Hoftych. „Od červené karty to asi mohlo skončit 3:1 pro nás, ale musíme zůstat nohama na zemi a brát aspoň bod,“ souhlasil gólový náhradník Cupák.
Cupák je zpátky
Agilní záložník se trefil i loni v prosinci při pětigólové demolici Olomouce, teď na to navázal svou první trefou v ročníku. Potřeboval to. Z Cupáka, spolu s Poznarem nejproduktivnějšího hráče týmu v předchozí sezoně, se stal náhradník. Ne a ne se do toho dostat ani pod Bronislavem Červenkou, ani pod Hoftychem. Teď by mohl nastat zlom.
„Před rokem byl s Kanuem takovou naší třešničkou na dortu. Hráli velmi dobře, dávali góly. Postupem času se Cupák na jaře propadl na osmičku, což podle mě není jeho pozice. Pak se mu nepovedla letní příprava. Je to pan učitel, míval dva měsíce prázdnin. Není zvyklý na plnou zátěž. Loni naskočil až v posledním týdnu přípravy a fungoval celý podzim. Teď byl takový zatuhlý. Ale cítíme, že se postupně vrací do běžecké aktivity, proti Sigmě měl mimořádný přínos. Jsme rádi, welcome back!“ podotkl kouč.
Petrutova budoucnost? Ve Zlíně už zřejmě není
Kdo se však zpátky jen tak nevrátí, je Stanislav Petruta. Zápasy sleduje spolu se zraněnými hráči na tribuně kousek od novinářů, situace se měnit nebude. Důležité je připomenout kontext. Baník čerstvě jednadvacetiletého středopolaře koupil v září na konci přestupního období a nechal jej ve Zlíně hostovat do konce ročníku, aby sbíral zkušenosti. Plán Ostravy však nevychází, chlapík s moldavskými kořeny jen paběrkuje a na Letné neexistuje optimistický výhled.
Je to pochopitelné. Hoftych bude radši ohrávat fotbalisty, u nichž z pohledu Zlína existuje předpoklad, že budou v klubu působit nejen na jaře, ale i v budoucnu. Třeba o patro níž, nicméně bude s nimi moct management počítat. Což Petruta nesplňuje, proto je pravděpodobné, že na Bazaly zamíří už v zimě a bude se tam prát o místo v kádru. Možná ze začátku přes vytížení v druholigovém béčku, ale už si bude zvykat na fungování slezské organizace.
Appiah má velké ambice
„Je to tak, potřebuje se trošku srovnat v hlavě s – v mých očích – velkým přestupem ze Zlína do Baníku. Kdybychom cítili, že je lepší než naši kluci, půjde hrát. Ale v okamžiku, kdy je to padesát na padesát, jde hrát logicky náš hráč s budoucností. V zimě budeme hledat řešení, už jsme se o tom bavili s Míšou Kordulou. Standa maká, trénuje, má plány na svůj rozvoj. Pokud bude v topu, ještě ho rádi přivítáme,“ vysvětlil Hoftych.
Kromě fanoušků sám od sebe vyzdvihl ghanského křídelníka Appiaha. „Odehrál velmi dobrý výkon. Když jsme se spolu bavili o slávistech a já mu vzpomenul Ayaosiho, odpověděl mi, že bude lepší než on. Oukej, tak se ukaž! Fyzicky byl schopný běhat nahoru dolů devadesát minut, je vidět, že se do toho dostal. Po přípravě spadl, protože se musel po příchodu z druhé slovenské ligy adaptovat na tempo, ale teď mu říkám to stejné, co Cupákovi: Welcome back!“ uzavřel šéf lavičky.
Zlín jede příště na Artis, Olomouc hostí Zbrojovku.
PETRUTA V LIGOVÉ SEZONĚ 26/27
Zápasy/minuty. 8/370
Góly+asistence: 1+0
Žluté/červené karty: 1/0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|3
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|4
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|5
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|6
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|7
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|12
|4
|2
|6
|14:17
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
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