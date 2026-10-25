Majer věděl, co Slavia chystá. Reagoval i na spekulace: Máme připravené další hráče
Nebál se ničeho. Mluvil o herním plánu, přestupových spekulacích i Slavii bez potrestaného Tomáše Chorého. Trenér Aleš Majer byl dobře naladěný. Měl radost, že fotbalisté Mladé Boleslavi bodovali v Edenu poprvé od roku 2015. V sobotním ligovém utkání proti Slavii remizovali 1:1. „Někde jsem četl, že spadneme dolů v tabulce, protože máme nějaká data jinak. Věřím, že nespadneme. Budeme se prát, dokud nám síly budou stačit,“ burcoval kouč.
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V Edenu jste urvali možná nečekanou remízu. Jak ji hodnotíte?
„Bod je hodně cenný, i když jsme vyrovnávací gól dostali pár minut před koncem. Silné týmy umí udeřit v závěru, musíme s tím vždycky počítat. První poločas jsme odehráli docela solidně, kluci si zvykli po deseti minutách na tempo hry, které Slavia má vysoké. Sice jsme nekombinovali tolik, jak jsme chtěli, ale přičítám to intenzivnímu dostupování soupeře a prostředí, přece jen máme minimum zkušeností s takovými zápasy.“
Ve druhé půli jste nevystřelili na branku a dostali se pod obrovský tlak. Co se stalo?
„Chtěli jsme vytlačit obranu víc nahoru a udržet se na balonu, ale nedařilo se nám to. Je to i tím, že Slavia poslala z lavičky vysoce kvalitní hráče. Máme taky vynikající kluky, ale ještě nedosáhli této úrovně, což se projeví. Ve druhé půli nám nezbývalo nic jiného než vsadit na obětavost. Musíme si přiznat, že Slavia nás dostala pod tlak svým výkonem, v tom je dál než my.“
Přesto jste od začátku zápasu hráli kombinačně a hodně přes gólmana. Je těžké hráče nastavit, aby ani proti velkému favoritovi nekopali dlouhé balony dopředu?
„Těžké to je, protože ve druhém poločase se nám to nepovedlo (směje se). Jsem rád, že v některých situacích se to dařilo. Slavia je zvyklá na intenzitu z Evropy, její styl hry je náročný. Potřebovali bychom podobných zápasů odehrát víc, abychom si i víc věřili. Slavia je i díky tomu o hodně dál. Klukům v kabině jsem ale zatleskal. Není lehké hrát v Edenu, Boleslav tady za posledních jedenáct let neudělala ani bod, Jirka Klíma mi říkal, že tady nikdy v životě nedal gól. Udělali jsme první krůček. Někde jsem četl, že spadneme dolů v tabulce, protože máme nějaká data jinak. Věřím, že nespadneme. Budeme se pořád prát, dokud nám síly budou stačit.“
Mluvil jste o střídajících hráčích Slavie. Změnil dění na hřišti záložník David Moses?
„Moses je vynikající hráč, naprosto nadstandardní ve všech činnostech. V přepínání, v soubojích, v práci s míčem. Takže souhlasím, ale nebyl to jenom Moses. I Šturm přinesl v závěru utkání další kvalitu. Slavia ji má obrovskou, a to ji ještě někteří hráči chyběli.“
Třeba Tomáš Chorý, který si může hledat angažmá. Jaká byla příprava na Slavii bez něj?
„Určitě jiná, protože je atypický. Slavie nemá jiného takového útočníka. Paradoxně si myslím, a to ani náhodou není nic proti Tomáši Chorému, že je pohyblivější. Je nepříjemné, že má v sestavě hodně rychlostních typů. I pro mě, když jsem Slavii sledoval v Evropě, byla její hra pestřejší v založení útoku i mezihře. Na druhou stranu nevytváří takový tlak do pokutového území. Má to vždycky výhody a nevýhody. Ale mysleli jsme víc na jinou věc, než jestli hraje Chorý, nebo ne.“
Na jakou?
„Čekali jsme, že Slavia bude hrát od začátku na čtyři obránce. Nastoupila tak v poháru nebo jednou v derby. Nechci nás – chraň Bůh – vůbec srovnávat s Fenerbahce Istanbul nebo se Spartou, ale řekněme, že hrajeme styl fotbalu, který se podobá tomu evropskému. Proto jsme se připravovali na tuhle variantu.“
Deník Sport a web iSport informovaly v týdnu o možném zájmu Plzně o boleslavské hráče Davida Kozla a Solomona Johna. Nejste už nervózní ze zimního přestupového období?
„Nervózní nejsem v žádném případě. Spekulace se k hráčům samozřejmě dostanou, nejsem naivní, ale jsem rád, že třeba Solo i přesto podal takový výkon. Nebylo to dneska o tom, že by někoho patnáctkrát obešel, ale aby zápas odpracoval. V tom byl nadstandardní až do pětaosmdesáté minuty. To samé platí u Davida Kozla.“
Jaká ale může být jejich budoucnost?
„Těžko říct, co se stane v zimě. Některým zájmům můžeme jako klub odolat, jiným ne. Například jako v případě Matyáše Vojty nebo Romana Macka (oba přestoupili do Sparty), tomu se odolat ani nedá. Samozřejmě si přejeme, aby kluci s námi byli co nejdéle, ale pokud dostanou šanci odejít, nebo to bude pro klub finančně výhodné, máme připravené zase další hráče. Budeme se chtít na zimu připravit, ale co nastane, to teď nemůžu vědět.“
A čistě hypoteticky – kdybyste měl možnost získat Matyáše Vojtu na hostování ze Sparty, měl byste zájem?
„Musím říct, že na to v tuhle chvíli neumím vůbec odpovědět. Máme Jirku Klímu, který dal čtyři góly. Máme Lukáše Letenaye na hostování. Ze začátku musel poznat naše prostředí a teď se zvedá, pomohl nám už ve dvou zápasech. Máme Honzu Buryána, který byl dneska zraněný. Nedokážu říct, jaká bude situace v zimě. Matyáše ale máme moc rádi, držíme mu palce, ať se mu daří ve Spartě. Věřím, že to prolomí a bude pro ni platný.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|3
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|4
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|5
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|6
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|7
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|8
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu