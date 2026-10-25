Předplatné

ONLINE: Sparta - Slovácko. Letenští mohou stáhnout náskok vedoucí Slavie

Josimar Alcócer slaví s Jonatanem Brunesem
Josimar Alcócer slaví s Jonatanem BrunesemZdroj: Pavel Mazáč / Sport
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Fotbalisté pražské Sparty hostí ve 12. kole Chance Ligy na Letné Slovácko, které se trápí ve spodní části tabulky a potřebuje každý bod v boji o záchranu. Letenští zase chtějí stáhnout manko na Slavii, která v sobotu remizovala s Boleslaví. Podaří se jim to? Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1284027:728
2Ml. Boleslav1263319:1421
3Olomouc1263319:1521
4Liberec1162313:720
5Zbrojovka1262416:1620
6Sparta1161420:1219
7Teplice1253418:1718
8Jablonec1152414:1217
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1143410:1315
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1123611:209
15Slovácko1114610:187
16Zlín1202109:242
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů