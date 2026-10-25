Hrozivá srážka s exsparťanem! Daridovi hrozí dlouhá pauza, odnesli ho na nosítkách
„Votroci“ měli proti fotbalistům Jablonce (1:2) pech v zakončení, stříleli do tyčí, vedle, do hradby těl, VAR jim zrušil vyrovnávací branku Abdullahi Umara. To nejhorší však pro Hradec přišlo deset minut před koncem ligového zápasu. Vladimír Darida opustil hřiště na nosítkách kvůli pochroumanému kolenu. Podle intenzity srážky s Dominikem Hollým to může pro domácího kapitána znamenat konec podzimu. V horším případě i operativní zákrok, který by návrat do akce zásadně prodloužil.
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Hradec se hrne za vyrovnáním. Po parádní střele Tomáše Čvančary se dostane na dostřel, sníží na 1:2. Rodí se další možnosti. Darida se po pasu střídajícího Jakuba Chvátala opře do míče v krásné pozici ve vápně, ale vysoko přestřelí. Za pár vteřin však padne k zemi a v bolestech buší rukou do trávníku.
Co se ve FINEP Areně přesně stalo? V osmasedmdesáté minutě Abdullahi Umar z „jedničky“ sklepne míč směrem k Daridovi, proti kapitánovi vyrazí střídající Hollý. V souboji o míč dojde k tvrdé srážce. Kolena do sebe ve velké rychlosti narazí. Oba hráči padnou na zelený pažit. Zatímco exsparťan se po chvilce staví na nohy, Darida úpí v bolestech, rukama si svírá pravé koleno.
V bolestech i rameno
Mezitím Čvančara vyjednává o vyšším trestu pro Hollého. Neúspěšně. O faul se nejspíš nejednalo. Po rychlém vyhodnocení situace lékařský tým signalizuje, že Darida musí střídat a že bojiště opustí jen za pomoci nosítek…
„Uvidíme. Věřím, že to nebude nic vážného. Ale teď vážně nevím,“ řekl hradecký trenér David Horejš v rozhovoru po Oneplay. Darida po zápase okamžitě odjel na vyšetření do královehradecké fakultní nemocnice.
„Přiznám se, že přesně nevím, co se stalo. V tu chvíli jsme řešili střídání, takže nechci říkat něco, co nemám potvrzené. Vím pouze to, že ho záchranka odvezla do nemocnice.“
Čtyřiatřicetiletý hráč, jehož v září přemlouval reprezentační trenér Santi Denia k pokračování v reprezentaci, se držel také za levé rameno. I to mohlo utrpět škody.
„Vláďa je lídr kabiny, náš nejdůležitější hráč. Stojí to vlastně na něm, takže je to samozřejmě nepříjemné. Já jsem ten zákrok úplně dobře neviděl, ale všiml jsem si, že se tam srazili koleny,„ komentoval situaci Tomáš Čvančara. „Myslím si, že rozhodčí v tomhle zápase podal kvalitní výkon, i když mi nepřísluší ho hodnotit. Neviděl jsem v tom nic záludného, žádný obrovský faul. Byla to spíš nešťastná náhoda a já doufám, že Vláďa bude co nejdřív zdravý,“ dodal
Hradec prohrál třetí utkání v řadě na domácím stadionu a ještě se musí obávat, co se stalo s klíčovým hráčem týmu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|3
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|4
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|5
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|6
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|7
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
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