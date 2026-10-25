Brunes třikrát! Na Spartě se veslovalo, nejdražší posila zvládla hattrick za 23 minut
Vyhaslý pohled je pryč, jeho tvář se rozzářila, když se nastavil do triumfálního postoje, ruce dal v bok. Není divu, Jonatan Brunes zahodil deku, která na něm ležela dlouhé týdny. Ve 37. minutě duelu se Slováckem zavřel sparťanský útočník, na němž lpí cejch nejdražší posily v historii, hattrick. Skóroval teprve ve druhém utkání za rudé, od prvního vystoupení se Zlínem měl čtrnáctizápasový půst.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Je pravák, že, ptali se mnozí na Letné. Samozřejmě, jenže proti Slovácku se během první půle předvedl tak, že pochyby byly na místě.
14. minuta: Patrik Vydra poslal kolmou přihrávku směrem k vápnu soupeře, stoper Šimon Slončík nezachytil náběh Jonatana Brunese, brankář Milan Heča zaváhal při (ne)vyběhnutí a Nor ho propálil mezi nohama. Levačkou.
31. minuta: Ki-Jana Hoever poslal podobný pas jako Vydra, jen více z pravé strany, Brunes byl opět v rychlosti a pak poslal balon pod břevno. Byla to precizní pumelice. Levačkou.
37. minuta: Brunes po přiťuknutí od Andyho Irvinga podstřelil jednoho z bránících beků, míč proletěl až do sítě. Jak jinak než levačkou.
Sparťané slavili hattrick muže, o němž už mnozí pochybovali.
Veslování na tribunách
Po každém góle rozjel kotel pokřik inspirovaný norskými fanoušky, kteří jím uhranuli na nedávném mistrovství světa. Vikingové naznačují veslování, při každém pohybu zařvou: Ru. Sparťanští fans jen střídají dvě slabiky. Nejprve Bru. Poté Nes jako odpověď. Postupně zrychlují do rytmu dvou bubnů.
Norský forvard si jejich ódu rozhodně po všech gólech užíval. Po prvních dvou jim zatleskal nad hlavou, i když byl balon ve hře. Po třetím se mu to nepodařilo, protože zrovna pelášil do protiútoku, prostě nebyl čas.
Na Letné musí věřit, že Brunes vypustil rybník pochybností. Přišel s renomé střelce, v polské lize se trefoval v každém druhém kole. V rudém dresu začal brankou proti Zlínu, tehdy byl v kalendáři poslední červencový den. Od té doby se neprosadil čtrnáctkrát, trefoval se pouze v přípravě s Jihlavou a sparťanskou rezervou.
Přišel ideální soupeř, říká Ščasný
„Jony byl frustrovaný, obzvlášť po zápase v Olomouci, kdy se nedostal ani do šancí. Potřebuje skórovat. Gól je to, co mu pomůže,“ přiznal po posledním domácím souboji s Pardubicemi kouč Brian Priske. Poté přišly další tři nulové starty.
Až proti Slovácku přišel rozmach. „Ukázalo se jako ideální soupeř, všechny tři šance proměnil úplně skvěle. Musíme věřit, že mu to pomůže do dalších zápasů. Je hrozně důležité, aby útočníci Sparty dávali góly,“ řekl někdejší trenér Sparty Zdeněk Ščasný v přenosu TV Oneplay.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|3
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|4
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|5
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|6
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|7
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu