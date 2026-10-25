Radil Brunesovi Haaland? O fotbale se nebavíme, překvapil. Tak dlouho bez gólu nebyl
Gól nedal skoro tři měsíce. „To jsem nikdy nezažil. Trochu to odnášela rodina, byl jsem otrávený,“ přiznal Jonatan Brunes, útočník Sparty. Na tváři už měl úsměv, bylo pár desítek minut po jeho velkém představení ve dvanáctém kole Chance Ligy. Proti Slovácku se Nor prosadil čtyřikrát, pokaždé nechal promluvit svou levačku, jak by napsal spisovatel Karel May.
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Ulevilo se vám?
„Nebudu lhát, je to dobrý pocit, protože jsem nikdy nezažil takové období, kdy se mi nedařilo skórovat. Bylo to o tom, že tentokrát jsem dal první a pak už to pokračovalo.“
Prožíval jste nulové období hodně složitě?
„Doma to se mnou měli těžké, ale jinak jsem nic neměnil, dělal jsem pořád stejné věci a doufal, že se to změní. Můžete jen tvrdě pracovat, věřit tomu procesu. Jsem fakt rád, že je to pryč.“
Kde se váš střelecký propad vlastně vzal?
„Nevím přesně, jaké byly důvody. Byla doba, kdy jsem se ani nedostával do šancí, to bylo nejdřív potřeba změnit. To je nejdůležitější. Jakmile je máte, pak už je stačí jen proměnit.“
Podpora od fanoušků? Husí kůže
Radil jste se s bratrancem Erlingem Haalandem?
„My spolu vlastně nemluvíme o fotbale. Hrajeme zápasy prakticky každé tři dny, je toho dost, takže se bavíme o čemkoli jiném. Pro nás to vůbec nebylo téma.“
Co se stalo v zápase proti Slovácku, že jste potíže zahodil? Nepomohl vám odpočinek v Evropské lize? Nebo třeba chladné počasí?
„Nemyslím si, že počasí hrálo nějakou roli, ale samozřejmě odpočinek mohl být nápomocný. Někdy je lepší hrát jenom třicet minut a odpočinout si, ale i tak jsem na Olympiakosu chtěl hrát. Dneska to zkrátka byl dobrý zápas, bavilo mě to a užil jsem si to.“
Líbil se vám pokřik doplněný veslováním inspirovaný norskými fanoušky?
„Zaregistroval jsem ho, podpora, kterou mám od fanoušků i od týmu, je skvělá. Měl jsem husí kůži, jsem pyšný, že můžeme hrát před takovým kotlem.“
Na Erlinga dostáváte hodně otázek, tady je ještě jedna. On se vyjádřil, že by se na Letnou rád podíval. Těšíte se na něj jako na fanouška?
„Pokud víte tohle, tak toho určitě víte víc než já. My jsme to spolu vůbec neřešili, takže já to opravdu nevím, ale kdyby chtěl někdy přijet, tak by ho Sparta určitě přivítala velmi dobře. To je asi tak všechno, co k tomu teď můžu říct.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|3
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|4
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|5
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|6
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|7
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
- Skupina o titul
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