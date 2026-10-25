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Tvrdý direkt pro Plzeň. Viktoria podlehla Pardubicím, trenér vzal porážku na sebe

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SESTŘIH: Plzeň - Pardubice 1:2. Překvapení na západě Čech, OSMÁ letošní ztráta Viktorie • Zdroj: iSport.tv
Radoslav Kováč
Radost fotbalistů Pardubic
leva Tobias Boledovič z Pardubic a Amar Memič z Plzně
Jiří Panoš a jeho spoluhráči sledují míč padající do sítě
Amar Memič
Václav Drchal z Pardubic v souboji s Filipem Prebslem
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Jonáš Bartoš
Chance Liga
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V závěru mačkali unaveného soupeře, snažili se po mizerném prvním poločase urvat alespoň bod. Jenže Plzni to není nic platné. Viktoria předvedla vlastním příznivcům další bídné představení, podlehla Pardubicím ve dvanáctém kole Chance Ligy 1:2. Utrpěla další nepříjemnou ztrátu. Západočeši doma prohráli v sezoně už popáté, což v moderní historii nepamatují. „Nejhorší zápas, co jsem v Plzni,“ zlobil se trenér Radoslav Kováč.

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První poločas znamenal další díl hrůzných představení Plzně na domácí půdě. Viktoria inkasovala dva zbytečné góly. Ve 22. minutě skóroval Victor Samuel, ve 39. minutě skončil pardubický roh v domácí síti po vlastní brance Christophea Kabonga.

Favorita sice dostal zpět do hry brzy po přestávce kontaktní gól Amara Memiče, víc ale Plzeň nezvládla. Doma prohrála podruhé po sobě, v rozjetém ročníku včetně evropských pohárů už popáté. V tabulce je až devátá a zadělává si na nejhorší sezonu v éře pod vládou Adolfa Šádka.

Pozměněná sestava nefungovala

„Nejde hrát jen s balonem, musíte pracovat, sprintovat. Je to pro nás velký direkt,“ zlobil se plzeňský trenér Radoslav Kováč v rozhovoru pro Oneplay Sport. „Na tenhle zápas jsme si věřili, abychom se dostali blíž na špičku. Jsem velmi zklamaný hlavně z prvního poločasu, kde jsme to prochrápali. Dali jsme pak rychlý kontaktní gól, ale bohužel jsme neměli kvalitu ve finální třetině hřiště, to se opakuje často. Je to největší zklamání, co jsem v Plzni, těžko to koušu. Situace je složitá, ale budeme bojovat,“ dodal západočeský kouč.

Hra v pozměněné sestavě Plzni vůbec nefungovala, také proto trenér Kováč zareagoval třemi změnami už o poločase. Brzké snížení Memičem, nejlepším domácím hráčem, ale k trvalému tlaku či nastartování domácího obratu nevedlo. „Jde to za mnou. Čekal jsem, že kluci, co tam přijdou, se o to porvou daleko víc,“ připustil Kováč.

Když ofenzivní akci v druhém poločase řešil stoper Sampson Dweh odevzdaným nákopem do náručí pardubického gólmana Neumanna, stadion začal pískat, poté bylo víc a víc ticho. Prořídlé tribuny musely skousnout další zklamání, na které v Plzni z předchozích let nejsou vůbec zvyklí.  

Velké šance nebyl schopný dotáhnout do gólu Kabongo, nejlepší plzeňský střelec. Na konci prvního poločasu napálil míč do břevna, prudké střely v závěrečné pasáži mířily vysoko nad. Gól nedoručil při závěrečném tlaku ani střídající kapitán Matěj Vydra, který se vrací do plzeňské sestavy po zranění.

„Nedaří se nám zápasy otáčet. Liga je vyrovnaná, záleží na tom, kdo dá první gól, to se nám nepodařilo. Pak nemáme tak velkou mentální sílu, abychom to otáčeli. Nejsme schopni to dohrát aspoň do remízy,“ kroutil hlavou zklamaný Kováč.

Trousil: Splnili jsme, co jsme si řekli

Pardubičtí hráči končili zápas vyšťavení, ale šťastní. Tři vydolované body z Doosan Areny se velmi počítají. Pod explzeňským trenérem Janem Trousilem zvítězili v západočeské metropoli podruhé za sebou.

„Kluci splnili to, co jsme si řekli. Změnili jsme rozestavení na čtyřku vzadu, chtěli jsme eliminovat jejich rychlé hráče na krajích. Bylo to zasloužené vítězství, v prvním poločase jsme dali dva góly. Obrovsky si cením toho, jak kluci zvládli druhý poločas s tím, že nás Plzeň tlačila. Jsem nadšený, jakým způsobem to kluci odpracovali. Sebevědomí týmu jde nahoru,“ radoval se spokojený Trousil.

Naopak Plzeň ani po výměně trenérů nedokáže najet na delší bodovou šňůru a přibývají jí problémy. Ve středu mužstvo čeká náročný MOL Cup na hřišti druholigové Jihlavy, v neděli jede do Ostravy na Baník. Před reprezentační pauzou odehraje ještě Evropskou ligu v norském Lilleströmu a utká se doma se Spartou.

Předpověď týmu · Sezonní
Viktoria Plzeň
Očekávané umístění:4. místo
69%Skupina o titul
26%Play off o umístění
6%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 25. 10. 2026 19:53
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1284027:728
2Sparta1271425:1322
3Ml. Boleslav1263319:1421
4Olomouc1263319:1521
5Liberec1162313:720
6Jablonec1262416:1320
7Zbrojovka1262416:1620
8Teplice1253418:1718
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1242614:1714
13Baník113267:1811
14Artis1123611:209
15Slovácko1214711:237
16Zlín1202109:242
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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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