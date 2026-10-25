Tvrdý direkt pro Plzeň. Viktoria podlehla Pardubicím, trenér vzal porážku na sebe
V závěru mačkali unaveného soupeře, snažili se po mizerném prvním poločase urvat alespoň bod. Jenže Plzni to není nic platné. Viktoria předvedla vlastním příznivcům další bídné představení, podlehla Pardubicím ve dvanáctém kole Chance Ligy 1:2. Utrpěla další nepříjemnou ztrátu. Západočeši doma prohráli v sezoně už popáté, což v moderní historii nepamatují. „Nejhorší zápas, co jsem v Plzni,“ zlobil se trenér Radoslav Kováč.
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První poločas znamenal další díl hrůzných představení Plzně na domácí půdě. Viktoria inkasovala dva zbytečné góly. Ve 22. minutě skóroval Victor Samuel, ve 39. minutě skončil pardubický roh v domácí síti po vlastní brance Christophea Kabonga.
Favorita sice dostal zpět do hry brzy po přestávce kontaktní gól Amara Memiče, víc ale Plzeň nezvládla. Doma prohrála podruhé po sobě, v rozjetém ročníku včetně evropských pohárů už popáté. V tabulce je až devátá a zadělává si na nejhorší sezonu v éře pod vládou Adolfa Šádka.
Pozměněná sestava nefungovala
„Nejde hrát jen s balonem, musíte pracovat, sprintovat. Je to pro nás velký direkt,“ zlobil se plzeňský trenér Radoslav Kováč v rozhovoru pro Oneplay Sport. „Na tenhle zápas jsme si věřili, abychom se dostali blíž na špičku. Jsem velmi zklamaný hlavně z prvního poločasu, kde jsme to prochrápali. Dali jsme pak rychlý kontaktní gól, ale bohužel jsme neměli kvalitu ve finální třetině hřiště, to se opakuje často. Je to největší zklamání, co jsem v Plzni, těžko to koušu. Situace je složitá, ale budeme bojovat,“ dodal západočeský kouč.
Hra v pozměněné sestavě Plzni vůbec nefungovala, také proto trenér Kováč zareagoval třemi změnami už o poločase. Brzké snížení Memičem, nejlepším domácím hráčem, ale k trvalému tlaku či nastartování domácího obratu nevedlo. „Jde to za mnou. Čekal jsem, že kluci, co tam přijdou, se o to porvou daleko víc,“ připustil Kováč.
Když ofenzivní akci v druhém poločase řešil stoper Sampson Dweh odevzdaným nákopem do náručí pardubického gólmana Neumanna, stadion začal pískat, poté bylo víc a víc ticho. Prořídlé tribuny musely skousnout další zklamání, na které v Plzni z předchozích let nejsou vůbec zvyklí.
Velké šance nebyl schopný dotáhnout do gólu Kabongo, nejlepší plzeňský střelec. Na konci prvního poločasu napálil míč do břevna, prudké střely v závěrečné pasáži mířily vysoko nad. Gól nedoručil při závěrečném tlaku ani střídající kapitán Matěj Vydra, který se vrací do plzeňské sestavy po zranění.
„Nedaří se nám zápasy otáčet. Liga je vyrovnaná, záleží na tom, kdo dá první gól, to se nám nepodařilo. Pak nemáme tak velkou mentální sílu, abychom to otáčeli. Nejsme schopni to dohrát aspoň do remízy,“ kroutil hlavou zklamaný Kováč.
Trousil: Splnili jsme, co jsme si řekli
Pardubičtí hráči končili zápas vyšťavení, ale šťastní. Tři vydolované body z Doosan Areny se velmi počítají. Pod explzeňským trenérem Janem Trousilem zvítězili v západočeské metropoli podruhé za sebou.
„Kluci splnili to, co jsme si řekli. Změnili jsme rozestavení na čtyřku vzadu, chtěli jsme eliminovat jejich rychlé hráče na krajích. Bylo to zasloužené vítězství, v prvním poločase jsme dali dva góly. Obrovsky si cením toho, jak kluci zvládli druhý poločas s tím, že nás Plzeň tlačila. Jsem nadšený, jakým způsobem to kluci odpracovali. Sebevědomí týmu jde nahoru,“ radoval se spokojený Trousil.
Naopak Plzeň ani po výměně trenérů nedokáže najet na delší bodovou šňůru a přibývají jí problémy. Ve středu mužstvo čeká náročný MOL Cup na hřišti druholigové Jihlavy, v neděli jede do Ostravy na Baník. Před reprezentační pauzou odehraje ještě Evropskou ligu v norském Lilleströmu a utká se doma se Spartou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|3
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|4
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|5
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|6
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|7
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|12
|4
|2
|6
|14:17
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
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