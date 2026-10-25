Kováč: Největší zklamání, někteří nejsou schopni udělat něco navíc. Padl dotaz na Krčíka
Ztráta s Pardubicemi, proti bývalému klubu, se Radoslavu Kováčovi kousala těžko. Plzeňský trenér po další nepříjemné domácí prohře zmiňoval absenci týmového výkonu i dalších věcí, které jsou potřeba k tomu, aby se Viktoria vrátila na vítěznou vlnu. Západočeši zklamali na hřišti sebe i fanoušky, kterých v deštivém počasí dorazilo do Doosan Areny jenom lehce přes 6000. „Vždycky je to o tom, jaké do toho dáte srdce,“ hodnotil kouč nedělní porážku 1:2.
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Jak bolí prohra s Pardubicemi?
„Je to největší zklamání za tu krátkou dobu, co jsem tady v Plzni. Hlavně za první poločas. Máte hráče, kteří mají talent. Někteří víc, někteří méně. Vždycky je to o tom, jaké do toho dáte srdce, jaký máte vztah ke klubu, k sobě. Co hodláte udělat pro to, abyste se posunuli třeba i někam výš? První poločas byl tragický, co se týká nasazení. Hráči dostali šanci, aby ji chytli za pačesy. Bohužel jsme první poločas prospali. Zodpovědnost některých, když jsme v deseti pod balonem... Takhle se nedají vyhrávat zápasy.“
Nebojím se o svou práci
Šlo udělat něco jinak?
„Sestavu jsem postavil já, jsem za to zodpovědný. Jsem naštvaný sám na sebe. Měli jsme proslov v kabině, pořád dokola se bavíme o nějakých věcech. Aspoň druhý poločas jsme mohli zlomit. Když se podívám na Matěje Vydru. Je po operaci, má za sebou pomalu tři tréninky a jde se na hřiště rozbít. Je to o charakteru týmu. To, co po nich chceme, dává jenom pár hráčů. Proto jsme tam, kde jsme. Mrzí mě to a štve. Vážím si toho, že tady můžu být, chci klubu pomoct, ale zatím se nám to nedaří. Nebojím se o svou práci. Je tady skvělé prostředí, hráči mají díky majitelům a vedení neuvěřitelný servis. Ale nejsou schopni udělat něco navíc. To mě ubíjí.“
Po přestávce jste brzy vstřelili kontaktní gól, ale proč se vám zápas nepodařilo otočit?
„Naše sebedůvěra není na takové úrovni, kde by měla být. Nedaří se nám, chce to větší srdce, náročnost, chtít zápas zlomit, udělat pro klub něco navíc. To tam nevidím. Práce máme hodně. Zítra na tréninku se musíme zase postavit, ukázat si některé věci a dál pracovat. Energii a nadšení mám, ale chceme vyhrávat. Já nesnáším porážky. Dneska jsme opravdu věřili, že to můžeme dotáhnout na špičku. Nikdo jiný nám nepomůže, jenom my sami. Chce to daleko větší zodpovědnost od hráčů. Musí se jít na hřiště za klub rozbít úplně na kaši.“
Krčík? Trošku zbytečná otázka...
Ideální výkony nepodává skoro nikdo z týmu. Není skoro jedno, koho postavíte?
„Věřili jsme hráčům, kteří nastoupili, že jsou schopni to tam dát. Šanci si zasloužili, aby ukázali, že tady mohou být. Dneska to tam od nich bohužel nebylo. Musíme na hřišti pracovat, správně se posouvat. Práce bez balonu je dneska stejně důležitá jako ta s míčem.“
Pořád inkasujete mnoho gólů. Nechybí vám stoper typu Dávida Krčíka, kterého jste pustili do soupeřova týmu?
„To už je trošku zbytečná otázka. Takhle jsme se rozhodli. Vzali jsme do týmu Denise Vavra, mladého Paliho (Tobiáše Pališčáka). Je tam Filip Prebsl, také umí organizovat obranu a hraje velmi dobře. Dávid odehrál za Pardubice dobrý zápas, Pardubicím gratuluji. Zklamaný jsem hlavně z našeho výkonu, neřeším, co bylo.“
Mrzí vás nízká návštěva? Na zápas dorazilo jen lehce přes šest tisíc fanoušků.
„Všiml jsem si toho, je to o nás, o našich výkonech. Abychom vyhrávali a lidi vrátili zpátky na tribuny. Nebylo ideální počasí. Je potřeba si uvědomit, že hráči i realizační tým potřebují dělat daleko víc pro to, abychom zápasy zvládali.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|3
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|4
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|5
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|6
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|7
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|12
|4
|2
|6
|14:17
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
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