Shrnutí 12. kola iSport Fantasy: Brunesova show! Zářící Nebyla, zaujal gólman Kašík
Víkendové kolo přineslo radost těm, kteří měli trpělivost s Jonatanem Brautem Brunesem. Jeden z nejdražších útočníků iSport Fantasy sbíral do jedenáctého kola v průměru pouze okolo 2 bodů. Proti Slovácku se však prosadil ihned čtyřikrát a nasbíral rekordních 24 bodů. Trenéři v průměru nasbírali pětatřicet bodů.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Ideální sestava
Brunese v nejlepší jedenáctce kola doplnili i Ki-Jana Delano Hoever a Andrew Irving, který se do vybrané společnosti dostal podruhé. Už čtvrtou účast v nejproduktivnější sestavě zaznamenal Martin Šubert, který tak na prvním místě dorovnal C. Kabonga a P. Mirvalda.
Třetí čárku zapsali Oskars Vientiess a Václav Sejk. Roman Květ se do ideální sestavy dostal podruhé, ostatní hráči pak poprvé. Hodnota nejlepší jedenáctky 12. kola byla 67,8 milionu.
Nejnakupovanější hráči
Nejprodávanější hráči
Změny cen
Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že ve středu před 13. kolem se to dotkne například Kašíka, Irvinga či Vientiesse.
Uzávěrka 13. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 31. října ve 13:00 hodin.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|91%
|0%
100%
Sparta Praha
|7%
|0%
96%
Slovan Liberec
|1%
|0%
75%
21%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
69%
26%
Jablonec
|0%
|0%
60%
32%
8%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
55%
36%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
41%
43%
17%
Teplice
|0%
|0%
29%
46%
25%
Hradec Králové
|0%
|0%
25%
45%
30%
Bohemians 1905
|0%
|0%
23%
42%
35%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
13%
39%
49%
Baník Ostrava
|0%
|2%
9%
30%
62%
Pardubice
|0%
|2%
28%
66%
Artis Brno
|0%
|17%
94%
Slovácko
|0%
|23%
97%
Zlín
|0%
|54%
99%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|3
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|4
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|5
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|6
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|7
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|12
|4
|2
|6
|14:17
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu