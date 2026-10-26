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Shrnutí 12. kola iSport Fantasy: Brunesova show! Zářící Nebyla, zaujal gólman Kašík

Shrnutí 12. kola iSport Fantasy
Shrnutí 12. kola iSport FantasyZdroj: iSport.cz
Jonatan Brunes s Pavlem Kadeřábkem
Jonatan Brunes
David Horejš
Martin Cedidla z Jablonce brání Tomáše Čvančaru
Zklamaný Milan Heča
Václav Sejk v utkání proti Zlínu
Tom Slončík
13
Fotogalerie
Adam Papoušek
Chance Liga
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Víkendové kolo přineslo radost těm, kteří měli trpělivost s Jonatanem Brautem Brunesem. Jeden z nejdražších útočníků iSport Fantasy sbíral do jedenáctého kola v průměru pouze okolo 2 bodů. Proti Slovácku se však prosadil ihned čtyřikrát a nasbíral rekordních 24 bodů. Trenéři v průměru nasbírali pětatřicet bodů.

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Ideální sestava

Brunese v nejlepší jedenáctce kola doplnili i Ki-Jana Delano Hoever a Andrew Irving, který se do vybrané společnosti dostal podruhé. Už čtvrtou účast v nejproduktivnější sestavě zaznamenal Martin Šubert, který tak na prvním místě dorovnal C. Kabonga a P. Mirvalda.

Třetí čárku zapsali Oskars Vientiess a Václav Sejk. Roman Květ se do ideální sestavy dostal podruhé, ostatní hráči pak poprvé. Hodnota nejlepší jedenáctky 12. kola byla 67,8 milionu.

Nejnakupovanější hráči

Nejprodávanější hráči

Změny cen

Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že ve středu před 13. kolem se to dotkne například Kašíka, Irvinga či Vientiesse. 

Uzávěrka 13. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 31. října ve 13:00 hodin.

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
91%0%
Sparta Praha
7%0%
Slovan Liberec
1%0%
Viktoria Plzeň
1%0%
Jablonec
0%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Teplice
0%0%
Hradec Králové
0%0%
Bohemians 1905
0%0%
Zbrojovka Brno
0%1%
Baník Ostrava
0%2%
Pardubice
0%2%
Artis Brno
0%17%
Slovácko
0%23%
Zlín
0%54%
Predikce aktualizována: 26. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1284027:728
2Sparta1271425:1322
3Ml. Boleslav1263319:1421
4Olomouc1263319:1521
5Liberec1162313:720
6Jablonec1262416:1320
7Zbrojovka1262416:1620
8Teplice1253418:1718
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1242614:1714
13Baník113267:1811
14Artis1123611:209
15Slovácko1214711:237
16Zlín1202109:242
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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