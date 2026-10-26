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ZLATÁ PÍŠŤALKA: Správné verdikty rozhodčích v Edenu, pozorný VAR v Teplicích

Karel Rouček penaltu pro Slavii odvolal
Karel Rouček penaltu pro Slavii odvolalZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Karel Rouček penaltu pro Slavii odvolal
VAR v akci
Karel Rouček penaltu pro Slavii odvolal
Karel Rouček penaltu pro Slavii odvolal
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Chance Liga
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Slavia překvapivě ztratila doma proti Mladé Boleslavi. I proto, že rozhodčí odvolali penaltu na Tomáše Holeše a neuznali gól Lukáše Provoda. V obou případech však sudí – jednou s pomocí videa – rozhodli podle pravidel. Jak si vedli rozhodčí v sedmi zápasech 12. kola?

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Umarova těsná ruka při gólu v zápase Hradec Králové – Jablonec • isportTV

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Správně odvolaná penalta na Holeše v zápase Slavia – Mladá Boleslav • isportTV

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Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
91%0%
Sparta Praha
7%0%
Slovan Liberec
1%0%
Viktoria Plzeň
1%0%
Jablonec
0%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Teplice
0%0%
Hradec Králové
0%0%
Bohemians 1905
0%0%
Zbrojovka Brno
0%1%
Baník Ostrava
0%2%
Pardubice
0%2%
Artis Brno
0%17%
Slovácko
0%23%
Zlín
0%54%
Predikce aktualizována: 26. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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