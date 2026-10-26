ZLATÁ PÍŠŤALKA: Správné verdikty rozhodčích v Edenu, pozorný VAR v Teplicích
Slavia překvapivě ztratila doma proti Mladé Boleslavi. I proto, že rozhodčí odvolali penaltu na Tomáše Holeše a neuznali gól Lukáše Provoda. V obou případech však sudí – jednou s pomocí videa – rozhodli podle pravidel. Jak si vedli rozhodčí v sedmi zápasech 12. kola?
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sezona 2026/27
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|91%
|0%
100%
Sparta Praha
|7%
|0%
96%
Slovan Liberec
|1%
|0%
75%
21%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
69%
26%
Jablonec
|0%
|0%
60%
32%
8%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
55%
36%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
41%
43%
17%
Teplice
|0%
|0%
29%
46%
25%
Hradec Králové
|0%
|0%
25%
45%
30%
Bohemians 1905
|0%
|0%
23%
42%
35%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
13%
39%
49%
Baník Ostrava
|0%
|2%
9%
30%
62%
Pardubice
|0%
|2%
28%
66%
Artis Brno
|0%
|17%
94%
Slovácko
|0%
|23%
97%
Zlín
|0%
|54%
99%
Predikce aktualizována: 26. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).