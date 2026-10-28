Poslední čtyřgóloví střelci: rekordman Jurečka, bývalí sparťani i útočník Bohemians
Šlo o exkluzivní show. Kvarteto gólů Jonatana Brauta Brunese nelze jen tak přejít, takovýto kousek v české lize nestává jen tak. Co se týče branek v jednom zápase, rekord nadále drží jiný sparťan – pětigólový David Lafata. Nor se však za něj zařadil do exkluzivní dvanáctihlavé společnosti hráčů, kteří se trefili do sítě soupeře alespoň čtyřikrát. Kdo jsou ti poslední rekordmani?
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Jan Kuchta (Sparta)
- Kdy: 18. května 2024
- Proti komu: Mladá Boleslav (5:0)
- Čas mezi prvním a čtvrtým gólem: 30 minut
- xG: 3,3
V předposledním kole nadstavby sezony 2023/24 ještě tajně doufala Slavia v zázrak ztráty svého rivala na boleslavském hřišti. To ale zadupal exkluzivním výkonem Jan Kuchta – muž, kterého Brunes ve Spartě nahradil. Kromě třetí branky šlo o branky „ve správný čas na správném místě“, tedy dorážky do odkryté klece. Kuchta pak mohl spojit oslavy výkonu i s oslavami titulu. „Je to bomba. Měl jsem tu celou rodinu a kamarády, kousek odtud bydlím,“ rozplýval se.
Marek Havlík (Slovácko)
- Kdy: 9. prosince 2023
- Proti komu: Bohemians (5:2)
- Čas mezi prvním a čtvrtým gólem: 75 minut
- xG: 0,75
Pamatujete na úžasnou dvanáctibrankovou sezonu jinak svátečního střelce Marka Havlíka? Prosincový zápas s Bohemians byl jejím vrcholem. A budoucí čtyřgóloví střelci se budou muset hodně snažit, aby v jednom zápase posbírali tak nádherné trefy, především druhý a třetí gól zhruba z 25 metrů byly výstavní. „Říkal jsem si, že už to snad ani není možné,“ hlásil, když mu do sítě zapadla i závěrečná rána na 5:2. Oslavoval nevěřícně s rukama v dlaních.
Václav Jurečka (Slavia)
- Kdy: 7. května 2023 / 25. května 2023
- Proti komu: Bohemians (6:0) / Slovácko (4:0)
- Čas mezi prvním a čtvrtým gólem: 54 minut/65 minut
- xG: 1,36/1,82
Přímo bláznivá nadstavba Václava Jurečky v sezoně 2022/23 sice Slavii titul nepřihrála, útočník si alespoň z ničeho nic zajistil cenu pro nejlepšího střelce ligy. Současný hráč Baníku je jediným hráčem historie, který předvedl hned dva čtyřgólové zápasy, navíc je dělily jen necelé tři týdny. Jurečka toho docílil rozmanitě: z penalty, bombou z 25 metrů, z přímého kopu i zabijáckými zakončeními z vápna. „I kdyby hlavičkoval z půlky hřiště, dá gól,“ smál se formě Jindřich Trpišovský.
David Puškáč (Bohemians)
- Kdy: 14. května 2022
- Proti komu: Karviná (4:0)
- Čas mezi prvním a čtvrtým gólem: 28 minut
- xG: 1,43
Květen přeje čtyřgólovým střelcům a přinesl i životní zápas Davidu Puškáčovi. Příliš se ale neslavilo, Bohemians bojovali v nadstavbě o holý život a i přes úchvatnou osmadvacetiminutovku svého útočníka propadli kvůli výsledkům jiných týmů do baráže. Všechny góly nastřádal pohotovými zakončeními z blízkosti malého vápna, po historickém zápisu ale překvapil. „Zápas mi fyzicky nesedl, trápil jsem se, nemohl jsem dýchat. Je to paradox,“ prohodil s úsměvem.
Adam Hložek (Sparta)
- Kdy: 29. května 2021
- Proti komu: Zbrojovka Brno
- Čas mezi prvním a čtvrtým gólem: 23 minut
- xG: 1,85
Další sparťanský čtyřgólový střelec a opět v závěru sezony. Ročník 2020/21 nabídl v posledním kole tuze zábavný souboj o korunu střelců. Tehdy osmnáctiletý Hložek pořádně znervóznil slávistu Jana Kuchtu, kdy ho během 23 minut přeskočil na čele tabulky, k čemuž mu pomohla i dosud jediná soutěžní penalta, ke které v kariéře přistoupil. Nakonec si ale oba hráči korunu rozdělili se čtrnácti brankami. Možná i proto, že rozjetý teenager zůstal na druhou půli na lavičce.
Další čtyřgóloví střelci české ligy
Nikolaj Komličenko, David Lafata, Zbyněk Pospěch, David Střihavka, Vratislav Lokvenc, Robert Vágner, Josef Obajdin