Jak pálil Brunes: málo doteků a svižná levačka. Čtyři góly a xG menší než jedna
Brunesův „poker“ patří mezi největší individuální počiny ligové sezony. Norský střelec zařídil výhru Sparty nad Slováckem 5:1 a u všech čtyř gólů se dají najít podobné rysy. Pokaždé se do balonu opřel silnější levačkou, dal střele razanci a co je možná nejdůležitější: vždy jednal rychle, instinktivně, a pálil buď z prvního či druhého doteku. Dohromady tak proměnil šance s hodnotou 0,7 očekávaného gólu ve čtyři branky.
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Poprvé
- 14. minuta
- xG 0,13
- xGOT 0,58
- 1 dotek
Vydra zůstal sám v korytu mezi obranou a zálohou, převzal míč od Guddala a hned posunul na nabíhajícího Brunese. Útočník ve dvacetimetrovém sprintu zničil Rundiče, který možná dával přednost gólmanu Hečovi, jenž nakonec zůstal přikovaný vzadu. Norský střelec se tak dostal do dobré pozice na levé straně vápna a bez přípravy poslal míč směrem k brance. Nebyl však v nejlepším úhlu, takže statistiky společnosti Wyscout ukazují xG jen 0,13. Brunes ale střílel přesně, zakončení už mělo hodnotu xGOT 0,58. Navíc měl forvard štěstí, mířil přesně mezi nohy brankáře a nastartoval velký večer.
Podruhé
- 31. minuta
- xG 0,20
- xGOT 0,57
- 2 doteky
Nejpohlednější z kvarteta zásahů. Ve 31. minutě vznikla ve středu hřiště dálnice, Hoever si převzal míč na půlící čáře, podíval se dopředu a hned viděl vysokého blonďáka, jak peláší do volného prostoru za obranou. Brunes dostal míč přesně do kroku, prvním dotekem si ho posunul před sebe, na deseti metrech se utrhl od dotírajícího Rundiče a druhým dotekem udeřil. Ani tentokrát nebyl v dokonalé pozici, šance na gól byla v momentě střely 0,2 očekávaného gólu, ale viking dal ráně velkou razanci a trefil na bližší tyč pod břevno. Přesným zakončením zvýšil dle Wyscoutu naději na gól na 57 procent, Heča nestihl zareagovat a Letná slavila podruhé.
Potřetí
- 37. minuta
- xG 0,10
- xGOT 0,62
- 2 doteky
Po standardce byla obrana Slovácka dezorientovaná a nejnebezpečnější muž soupeře zůstal v kapse mezi obránci a záložníky úplně sám, kde ho snadno našel Irving. Nikým neatakovaný Brunes si přiťukl míč pravačkou a hned pálil. Střela šla z velmi podobného místa jako u prvních dvou zásahů, jenže situaci tentokrát komplikoval blokující Slončík, který stál velmi blízko. Proto v datech svítí xG „jen“ 0,10. Mladý stoper Slovácka ještě v momentě střely držel nohy přilepené u sebe, ale na poslední chvíli je roztáhl, takže vznikla skulina přesně na míč. Brunes ji však našel a vyslal tvrdou ránu po zemi ke vzdálenější tyči. Heča se na zem nestihl složit.
Počtvrté
- 71. minuta
- xG 0,27
- xGOT 0,69
- 1 dotek
Utkání se spíš dohrávalo, když střídající Kadeřábek z pravé strany poslal do vápna přízemní centr pod sebe směrem k nabíhajícímu Vydrovi. Jeho přihrávku však zablokoval nešťastným skluzem Sosseh tak, že se míč odrazil přímo k Brunesovi. Norský střelec mohl přenechat Juráskovi, který byl čelem k bráně, nebo ještě posouvat míč k Vydrovi, ale místo rozpaků jednal podle instinktu střelce a bez zpracování okamžitě z otočky napálil balon levou nohou k brance. Statisticky šlo o nejlepší střeleckou pozici a hodnota očekávaného gólu zde vystoupala na 0,27. Brunes ji navíc přesným zakončením k tyči ještě přidal na xGOT 0,69. Heča neměl nárok.
- xG (očekávané góly): Měří kvalitu samotné šance ještě před střelou – vyjadřuje pravděpodobnost, že by průměrný hráč z dané pozice a herní situace skóroval.
- xGOT (očekávané góly na branku): Měří kvalitu zakončení až po střele – ukazuje, jak těžké je pro brankáře daný pokus chytit podle toho, jak prudce a přesně k tyči střela směřovala.