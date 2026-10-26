Předplatné

Hradecký strach o Daridu: Ve hře je operace. Černý scénář padá, kdy se může vrátit?

Video placeholder
SESTŘIH: Hradec Králové - Jablonec 1:2. Dvakrát pálil Nebyla, strach o Daridu • Zdroj: iSport.tv
Vladimír Darida se v utkání s Jabloncem zranil
Zranění Vladimíra Daridy
Kapitán Hradce Králové Vladimír Darida
Kapitán Hradce Vladimír Darida v zápase na hřišti Slavie
Slavia hostila Hradec Králové
Vladimír Darida
Vladimír Darida
15
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Byly to hrozivé chvíle, jež nastaly čtvrt hodiny před koncem nedělního duelu Hradce Králové s Jabloncem (1:2). Domácí kapitán Vladimír Darida ležel na zemi, čekalo se na nosítka. I na dálku se dalo poznat, že ho drtí velká bolest, která byla následkem srážky s Dominikem Hollým, jedním z nejtvrdších hráčů v lize. Z východu Čech však nakonec letí poměrně pozitivní zprávy.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

V útrobách arény v Malšovicích bylo po zápase napětí až hmatatelné. Vladimír Darida je jasný lídr, herní i osobnostní. Pokud by o něj Hradec Králové přišel na dlouhou dobu, nastal by problém. Jen vzpomeňte na zápas s Teplicemi, kdy si na začátku natáhl sval, a mužstvo upadlo do deprese.

S Jabloncem prohrálo rovněž, Darida byl ze hřiště odnesen v 77. minutě. „Vláďu odvezla sanitka do nemocnice. Samozřejmě mě to mrzí a přeju si, aby byl zdravý, protože to je teď nejdůležitější,“ říkal na tiskové konferenci trenér David Horejš.

Strach z nejhoršího

Bylo zřejmé, že hráč nebude v pořádku. Myšlenky po tak tvrdém střetu logicky mířily i k tomu nejhoršímu zranění, tedy přetrženému křížnému vazu, což by znamenalo pauzu minimálně osm měsíců, spíše však ještě delší dobu.

Nakonec byla diagnóza, již se v klubu dozvěděli někdy před půl šestou odpolední, mírnější. Jde o porušený postranní vaz, což je varianta výrazně přívětivější. V překladu: ze špatných variant jde vlastně o dobrou zprávu.

Zpátky už na zimní přípravu

„Je to pro nás skvělý kluk do kabiny, a to se ani nemusím bavit o jeho hráčských kvalitách. Věřím, že bude brzy k dispozici,“ navázal Horejš.

To se mu sice úplně nevyplní, ale pauza nebude rozhodně fatální. Podle zkušeností by měl záložník chybět několik týdnů, což znamená, že by se měl zapojit do zimní přípravy. Liga má nyní před sebou ještě šest kol, podzimní část bude ukončena o druhém prosincovém víkendu.

Jak by měla akce návrat probíhat? Už v neděli byl kapitán doma, dokonce klub sdílel na sociálních sítích jeho fotku s ortézou na pravém koleně. V týdnu ho čekají další vyšetření, která rozhodnou, jakým směrem se bude léčba ubírat. Nejdříve se však musí počkat, až splaskne otok, pak odborníci usoudí, zda je nutné udělat takzvanou revizi, tedy kloub otevřít operativně, nebo budou kurýrovat bývalého kapitána reprezentace konzervativně.

Kdo ho nahradí?

Každopádně bude muset trenér Horejš se svým štábem lídra nahradit. Střed zálohy dosud příliš neměnil, s Daridou v něm naskakoval Samuel Dancák. Další možnosti má, dokonce různorodé. Je tu zkušený technik Daniel Trubač, bojovník a dříč Jakub Kučera, Matěj Valenta, který však zatím po přestupu z Plzně nepřesvědčuje, Elion Neto má zase zdravotní problémy. V minulosti tady nastoupil také rozený útočník Ondřej Mihálik.

V tomto týdnu hraje Hradec ve středu pohár v Prostějově a v neděli ligu v Mladé Boleslavi.

Předpověď týmu · Sezonní
Hradec Králové
Očekávané umístění:9. místo
25%Skupina o titul
45%Play off o umístění
30%Skupina o záchranu
1%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 26. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1284027:728
2Sparta1271425:1322
3Ml. Boleslav1263319:1421
4Olomouc1263319:1521
5Liberec1162313:720
6Jablonec1262416:1320
7Zbrojovka1262416:1620
8Teplice1253418:1718
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1242614:1714
13Baník113267:1811
14Artis1123611:209
15Slovácko1214711:237
16Zlín1202109:242
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů