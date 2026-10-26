Hradecký strach o Daridu: Ve hře je operace. Černý scénář padá, kdy se může vrátit?
Byly to hrozivé chvíle, jež nastaly čtvrt hodiny před koncem nedělního duelu Hradce Králové s Jabloncem (1:2). Domácí kapitán Vladimír Darida ležel na zemi, čekalo se na nosítka. I na dálku se dalo poznat, že ho drtí velká bolest, která byla následkem srážky s Dominikem Hollým, jedním z nejtvrdších hráčů v lize. Z východu Čech však nakonec letí poměrně pozitivní zprávy.
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V útrobách arény v Malšovicích bylo po zápase napětí až hmatatelné. Vladimír Darida je jasný lídr, herní i osobnostní. Pokud by o něj Hradec Králové přišel na dlouhou dobu, nastal by problém. Jen vzpomeňte na zápas s Teplicemi, kdy si na začátku natáhl sval, a mužstvo upadlo do deprese.
S Jabloncem prohrálo rovněž, Darida byl ze hřiště odnesen v 77. minutě. „Vláďu odvezla sanitka do nemocnice. Samozřejmě mě to mrzí a přeju si, aby byl zdravý, protože to je teď nejdůležitější,“ říkal na tiskové konferenci trenér David Horejš.
Strach z nejhoršího
Bylo zřejmé, že hráč nebude v pořádku. Myšlenky po tak tvrdém střetu logicky mířily i k tomu nejhoršímu zranění, tedy přetrženému křížnému vazu, což by znamenalo pauzu minimálně osm měsíců, spíše však ještě delší dobu.
Nakonec byla diagnóza, již se v klubu dozvěděli někdy před půl šestou odpolední, mírnější. Jde o porušený postranní vaz, což je varianta výrazně přívětivější. V překladu: ze špatných variant jde vlastně o dobrou zprávu.
Zpátky už na zimní přípravu
„Je to pro nás skvělý kluk do kabiny, a to se ani nemusím bavit o jeho hráčských kvalitách. Věřím, že bude brzy k dispozici,“ navázal Horejš.
To se mu sice úplně nevyplní, ale pauza nebude rozhodně fatální. Podle zkušeností by měl záložník chybět několik týdnů, což znamená, že by se měl zapojit do zimní přípravy. Liga má nyní před sebou ještě šest kol, podzimní část bude ukončena o druhém prosincovém víkendu.
Jak by měla akce návrat probíhat? Už v neděli byl kapitán doma, dokonce klub sdílel na sociálních sítích jeho fotku s ortézou na pravém koleně. V týdnu ho čekají další vyšetření, která rozhodnou, jakým směrem se bude léčba ubírat. Nejdříve se však musí počkat, až splaskne otok, pak odborníci usoudí, zda je nutné udělat takzvanou revizi, tedy kloub otevřít operativně, nebo budou kurýrovat bývalého kapitána reprezentace konzervativně.
Kdo ho nahradí?
Každopádně bude muset trenér Horejš se svým štábem lídra nahradit. Střed zálohy dosud příliš neměnil, s Daridou v něm naskakoval Samuel Dancák. Další možnosti má, dokonce různorodé. Je tu zkušený technik Daniel Trubač, bojovník a dříč Jakub Kučera, Matěj Valenta, který však zatím po přestupu z Plzně nepřesvědčuje, Elion Neto má zase zdravotní problémy. V minulosti tady nastoupil také rozený útočník Ondřej Mihálik.
V tomto týdnu hraje Hradec ve středu pohár v Prostějově a v neděli ligu v Mladé Boleslavi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|3
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|4
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|5
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|6
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|7
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|12
|4
|2
|6
|14:17
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
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