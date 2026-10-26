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Expert Ruman: Přímočarý Brunes shodil závaží. Plzeň musí přemýšlet nad kádrem

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SESTŘIH: Sparta - Slovácko 5:1. Brunesova kanonáda! Čtyřmi góly ukončil střelecké trápení • Zdroj: iSport.tv
Jonatan Brunes s Pavlem Kadeřábkem
Jonatan Brunes
Gól Slovácka
Slavící hráči Sparty
Lukáš Provod
Mojmír Chytil po remíze s Mladou Boleslaví
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Petr Fantyš
Chance Liga
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Slavia podruhé za sebou ztratila a Sparta se po jisté výhře 5:1 dotáhla na rozdíl šesti bodů. Spící forvard Jonatan Brunes navíc utnul gólové sucho velkolepou show a čtyřmi góly se vyšvihl mezi nejlepší střelce fotbalové Chance Ligy. „Najednou konal rychle – maximálně jeden dotek a střela,“ všímá si změny u nákladné posily Sparty expert deníku Sport a webu iSport Petr Ruman v hodnocení 12. kola.

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„Nemůžu začít jinde. Mám radost z Jonatana Brunese, že to konečně protrhl. Víckrát jsme se bavili o tom, že se mu střelecky nedaří a sám jako útočník moc dobře vím, jaké to je, když to tam nepadá. Děláš všechno stejně jako vždycky, jenže balony končí kousek vedle, jsou zablokované, nebo je prostě v rozhodující chvíli trefíš špatně.

Tentokrát mu to ale sedlo

Určitě mu pomohlo, že ho realizační tým i celé mužstvo podržely a dostal důvěru. Oproti minulým zápasům mi přišel přímočařejší, dřív si hodně odskakoval do kombinace, a když se dostal do šestnáctky, dal si kolikrát zbytečný dotek navíc. Tady najednou konal rychle – maximálně jeden dotek a střela.

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