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Slepovaná Plzeň v rozkladu, dřív by bouřící Eden Boleslav uvařil. Ukáže Hradec na mladé?

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Slepovaná Plzeň v rozkladu, dřív by bouřící Eden Bolku uvařil. Ukáže teď Hradec na mladé? • Zdroj: iSport.cz
Denis Višinský a Abdullahi Tanko
Mojmír Chytil srovnal na 1:1
Václav Drchal z Pardubic v souboji s Filipem Prebslem
Amar Memič
Mojmír Chytil srovnal na 1:1
Karel Rouček penaltu pro Slavii odvolal
Fotbalisté plzeňské Viktorie
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Chance Liga
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Čtyři góly a čtyřikrát mohutné skandování „BRU-NES!“ v podání vyprodané Letné. Gólově dlouho mlčící norský sniper se proti Slovácku konečně trefil a Priske si oddechl. „Ale viditelně to spadlo i z Brunese,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport Jiří Fejgl v novém díle podcastu Liga naruby.

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Další selhání naopak koušou v Plzni: „Viktoria je v rozkladu, bude jim trvat rok a půl, než se dají znovu dohromady,“ míní Michal Kvasnica. „Dělá to na mě dojem náhodně poslepovaných hráčů, ten tým je strašně nesourodý,“ přidává se Jiří Fejgl.

Jak by měl Hradec Králové pojmout zbytek sezony po zranění Vladimíra Daridy? Co brzdí Lukáše Provoda a jak Slavia vyřeší problematickou pravou stranu? A skutečně atmosféra v Edenu uvadá, jak říká Radek Špryňar?

Kompletní epizodu sledujte na webu liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

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Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
91%0%
Sparta Praha
7%0%
Slovan Liberec
1%0%
Viktoria Plzeň
1%0%
Jablonec
0%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Teplice
0%0%
Hradec Králové
0%0%
Bohemians 1905
0%0%
Zbrojovka Brno
0%1%
Baník Ostrava
0%2%
Pardubice
0%2%
Artis Brno
0%17%
Slovácko
0%23%
Zlín
0%54%
Predikce aktualizována: 26. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1284027:728
2Sparta1271425:1322
3Ml. Boleslav1263319:1421
4Olomouc1263319:1521
5Liberec1162313:720
6Jablonec1262416:1320
7Zbrojovka1262416:1620
8Teplice1253418:1718
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1242614:1714
13Baník113267:1811
14Artis1123611:209
15Slovácko1214711:237
16Zlín1202109:242
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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