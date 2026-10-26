Slepovaná Plzeň v rozkladu, dřív by bouřící Eden Boleslav uvařil. Ukáže Hradec na mladé?
Čtyři góly a čtyřikrát mohutné skandování „BRU-NES!“ v podání vyprodané Letné. Gólově dlouho mlčící norský sniper se proti Slovácku konečně trefil a Priske si oddechl. „Ale viditelně to spadlo i z Brunese,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport Jiří Fejgl v novém díle podcastu Liga naruby.
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Další selhání naopak koušou v Plzni: „Viktoria je v rozkladu, bude jim trvat rok a půl, než se dají znovu dohromady,“ míní Michal Kvasnica. „Dělá to na mě dojem náhodně poslepovaných hráčů, ten tým je strašně nesourodý,“ přidává se Jiří Fejgl.
Jak by měl Hradec Králové pojmout zbytek sezony po zranění Vladimíra Daridy? Co brzdí Lukáše Provoda a jak Slavia vyřeší problematickou pravou stranu? A skutečně atmosféra v Edenu uvadá, jak říká Radek Špryňar?
Kompletní epizodu sledujte na webu liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|91%
|0%
100%
Sparta Praha
|7%
|0%
96%
Slovan Liberec
|1%
|0%
75%
21%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
69%
26%
Jablonec
|0%
|0%
60%
32%
8%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
55%
36%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
41%
43%
17%
Teplice
|0%
|0%
29%
46%
25%
Hradec Králové
|0%
|0%
25%
45%
30%
Bohemians 1905
|0%
|0%
23%
42%
35%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
13%
39%
49%
Baník Ostrava
|0%
|2%
9%
30%
62%
Pardubice
|0%
|2%
28%
66%
Artis Brno
|0%
|17%
94%
Slovácko
|0%
|23%
97%
Zlín
|0%
|54%
99%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|3
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|4
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|5
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|6
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|7
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|12
|4
|2
|6
|14:17
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
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