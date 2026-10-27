Hráči Plzně pod tlakem: rozebraný stoper i ‚neviditelný‘ Francouz. Půjde talent hostovat?
V programu zbývá do konce kalendářního roku deset zápasů. Plzeň je potřebuje ideálně pokaždé vyhrát. A ti, kteří dostanou šanci na hřišti, musejí ukázat, že do kádru patří. Fotbalisté Viktorie si zkomplikovali situaci v Chance Lize další ztrátou s Pardubicemi (1:2). Trenér Radoslav Kováč připustil, že v zimě dojde v mužstvu ke změnám. Kdo nemá situaci v týmu jistou a od koho se očekává víc? Deník Sport a web iSport vybírá sedm hráčů.
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Karel Spáčil (obránce, 23 let)
Sezona 26/27 v lize:
zápasy: 5
minuty: 288
bilance: 0+0
V jednu chvíli reprezentační adept, vysoce žádaný mladý hráč. Levonohý stoper či krajní záložník. Aktuálně ale značně „rozebraný“. Pozici mu komplikují zranění, na startu sezony dělal chyby a postupně vypadl ze sestavy. V posledních pěti zápasech neodehrál ani minutu. V zimě může být zajímavým artiklem pro jiné kluby, Viktoria by ho mohla nabídnout v rámci hráčské výměny. Třeba směrem k Liberci, kde se Plzeň snaží o Azize Kayonda nebo Falloua Fayeho.
Cheick Souaré (záložník, 24 let)
Sezona 26/27 v lize:
zápasy: 9
minuty: 438
bilance: 1+2
Bojuje o novou smlouvu, která mu v Plzni končí po sezoně. Technicky nadstandardně vybavený levák má zápasy, kdy vyniká, přináší potřebnou nadstavbu. Plusem je jeho univerzálnost, využití na kraji i uprostřed hřiště. V sezoně ale přibylo zápasů, kdy byl francouzský záložník neviditelný. Patří do kategorie „křehkých“ hráčů. Sice šikovných, ale mnohdy pomaleji přepínajících či ne zcela dychtivých po osobních soubojích.
Tomáš Ladra (záložník, 29 let)
Sezona 26/27 v lize:
zápasy: 10
minuty: 545
bilance: 1+1
Patří k ostříleným hráčům, členům nejužšího jádra. Na západě Čech začíná druhou sezonu. Tu minulou končil se solidní ligovou bilancí 4+7, v aktuální ale za deset zápasů posbíral pouze dva body (1+1). Podobně jako Denis Višinský či Alexandr Sojka patří do kádru národního týmu, reprezentační forma mu ale momentálně schází. Plzeň od něj potřebuje rozdíl v ofenzivní fázi, přínos při standardních situacích a kvalitní finální řešení.
Jiří Panoš (záložník, 18 let)
Sezona 26/27 v lize:
zápasy: 4
minuty: 143
bilance: 0+0
Složitá situace pro dvojnásobný český talent roku. Postupně mu minutáž naskakuje, stále čeká na první ligový gól. V neděli schytal nepovedený první poločas. Jako nejmladší člen základu šel dolů už o přestávce, přitom hlavně v úvodu zápasu měl zajímavé momenty. Co dál? Panoš musí přesvědčit, že dokáže na hřišti zabrat pro tým – také na něj mířila kritika trenéra Kováče. V zimě se bude řešit, zda pro něj i pro klub nebude lepší odejít na hostování.
Prince Adu (útočník, 23 let)
Sezona 26/27 v lize:
zápasy: 7
minuty: 347
bilance: 1+0
Doplácí na složitou povahu, talentu a schopností má přitom dostatek na velký evropský fotbal. Prince Adu, podobně jako Cheick Souaré, hraje v Plzni o novou smlouvu, která mu končí po sezoně. Během plzeňského angažmá ho brzdí nespolehlivost a nevyrovnanost, kvůli špatné disciplíně byl přeřazený do béčka. Podle zpráv z klubu maká poctivě na tréninku, aby lidi v Plzni přesvědčil. Za třetiligovou rezervu o víkendu dvakrát skóroval v Domažlicích.
Mohamed Toure (útočník, 20 let)
Sezona 26/27 v lize:
zápasy: 1
minuty: 8
bilance: 0+0
Na podzim převážně sedí na lavičce náhradníků, v lize odehrál nicotných osm minut. Po nadějném jarním startu Mohamed Toure čeká na větší prostor, pod Radoslavem Kováčem se nedostává ani do širší rotace. Mladý forvard prožívá složitou aklimatizaci, brzdí ho i to, že neumí pořádně anglicky. Po podzimu mu Viktoria bude velmi pravděpodobně hledat hostování.
Salim Lawal (útočník, 23 let)
Sezona 26/27 v lize:
zápasy: 7
minuty: 220
bilance: 0+0
Na jaře vtrhl do ligy velmi slušně, brzy dvakrát skóroval. Zbrzdilo ho zranění kolena, po němž trvalo, než se dostal do plné zátěže, odpovídající formy i kondice. Radoslav Kováč ho pravidelně posílá na hřiště, forvard z Nigérie ale už dlouho bodově mlčí. Třeba v Jablonci neřešil dobře nadějné brejky a rozzlobil trenéra. Pokud nezabere, také jeho může čekat jarní stěhování na hostování či dokonce přestup.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|3
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|4
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|5
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|6
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|7
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|12
|4
|2
|6
|14:17
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
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