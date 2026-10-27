Sparta otočila trojúhelník a přišly góly. Dokáže ve středu tvořit i bez Karabce?
Sparta se po třech zápasech bez výhry dočkala tří bodů, když na Letné přehrála Slovácko 5:0.
Trenér Priske kvůli zranění Karabce a trestu Macka přestavěl střední zálohu, do které nasadil Irvinga, Mannsverka a Vydru.
Nové složení záložní řady fungovalo a trenér nevyloučil, že s tímto modelem vyrukuje i do dalších utkání.
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Jasná jednička ofenzivy z první části sezony fotbalové Chance Ligy sleduje zápasy pouze z tribuny. Adam Karabec byl středobodem sparťanské ofenzivy, jenže v národním dresu si pochroumal kotník a rudí si musejí zvykat na hru bez kapitána a mozku útočné třetiny. Proti Slovácku sáhl realizační tým ke změně. „Otočili jsme trojúhelník,“ vysvětloval Brian Priske a byl z toho nejproduktivnější zápas sezony.
Zatím točí v podstatě jen dvě rozestavení. Sparta v tomto ročníku nastupuje s formací 4-1-4-1 a někdy ji přetočí na 4-2-3-1. Rozdíl je tedy pouze ve středové trojici, pro ostatní se nic nemění.
Než ze hry vypadl Karabec, plnil právě on roli nejofenzivnějšího středopolaře. Občas začínal jako klasická desítka, jindy nastupoval jako pravá osmička s větší volností dopředu a parťák psaný na papíře hned vedle něj plnil víc defenzivních povinností.
Změny zafungovaly
Právě v tomto schématu s jednou defenzivní šestkou a dvěma osmičkami nastupovala Sparta i bez zraněného kapitána. Střed pole držel většinou Roman Macek a nad ním se pohybovali Patrik Vydra, Hugo Sochůrek, Andrew Irving či Santiago Eneme.
Ve čtyřech zápasech po reprezentační pauze to ovšem směrem dopředu příliš nešlapalo a za 378 minut hry se Letenští trefili pouze třikrát.
Proti Slovácku tak přišly změny – systémové i personální – a Sparta spustila ohňostroj. Poprvé v sezoně vstřelila pět branek, podle dat společnosti Wyscout teprve podruhé v ligovém ročníku vypustila třináct střel na branku (proti Teplicím také 13) a vytvořila si šance s celkovou hodnotou 3,8 očekávaného gólu. Statisticky měla lepší možnosti překvapivě pouze v prohraném derby (0:3) proti Slavii (3,87 xG).
„Dobrý výkon od celého týmu. Je skvělé dát tolik gólů, zvlášť tady na Letné. Pro nás je to velmi důležité vítězství po třech zápasech bez výhry,“ liboval si Priske.
Dirigent Irving, tvůrce Vydra
Co se tedy ve zmiňovaném středovém trojúhelníku událo? Začněme personálně.
Kouč Priske se vedle Karabce nemohl spolehnout ani na druhou jistotu středové řady, protože Macek měl trest za žluté karty. Ukázal tedy na třetího nejvytěžovanějšího záložníka Irvinga a vedle něj se postavili naopak dva muži s nejnižším počtem minut – Mannsverk a Vydra.
Povoláním jsou všichni spíš defenzivní hráči, kterým vyhovuje pozice šestky, případně osmičky. Oblíbené posty defenzivních štítů dostali Mannsverk a Irving a netradičně pod hrot šel kapitán Vydra s úkolem tvořit hru a dostávat se do šancí.
Ano, předposlední celek tabulky není nejnáročnější test a Slovácko si navíc vybralo horší den, přesto se dá říct, že změny uprostřed zafungovaly. „Záloha si vedla opravdu výborně. Hráli jsme se dvěma šestkami a jednou desítkou, což nám pomohlo a může to fungovat i v dalších zápasech,“ chválil Priske.
Potvrdí střed formu i příště?
Nejvýraznější postavou byl skotský levák, který zapsal i ze staženější pozice gól a asistenci. K tomu měl ze všech hráčů na place nejvíc doteků s míčem (89), nejvíc přesných přihrávek v útočné třetině (18) i nejvíc přihrávek na střelu (3). „Zaslouží velkou pochvalu, neustále se nabízel, chtěl hrát a skvělý výkon podpořil pěkným gólem a asistencí,“ jmenoval trenér jednoho z klíčových mužů.
Zdatně si vedl i o patro výš Vydra. „Hodně pomáhal tvořit prostor pro Brunese a sám se dostal do dobrých šancí,“ vypíchl trenér přednosti jediného Čecha v základní sestavě rudých. Tato slova potvrzují i statistiky. Vydra připravil stejné množství střel jako Irving (3), měl po Brunesovi druhý nejvyšší počet střel (5) a nashromáždil stejné xG (1,33) jako norský střelec.
V šancích si počínal nepřesně, ale neustále zaměstnával obranu a hledal otevřený prostor mezi záložní a obrannou řadou Slovácka, odkud narýsoval také gólovou asistenci před úvodní brankou Brunese.
Dokáže střed zálohy dominantní výkony zopakovat v dalších kolech?
Střední záložníci Sparty
|Hráč
|Zápasy (min)
|G+A
Roman Macek29 let
|15(1 097')
|1 + 1
Adam Karabec23 let
|12(957')
|3 + 3
Andrew Irving26 let
|12(797')
|3 + 3
Hugo Sochůrek18 let
|16(784')
|0 + 0
Santiago Eneme26 let
|12(479')
|0 + 0
Patrik Vydra23 let
|8(364')
|1 + 2
Sivert Mannsverk24 let
|5(211')
|0 + 0
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|91%
|0%
100%
Sparta Praha
|7%
|0%
96%
Slovan Liberec
|1%
|0%
75%
21%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
69%
26%
Jablonec
|0%
|0%
60%
32%
8%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
55%
36%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
41%
43%
17%
Teplice
|0%
|0%
29%
46%
25%
Hradec Králové
|0%
|0%
25%
45%
30%
Bohemians 1905
|0%
|0%
23%
42%
35%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
13%
39%
49%
Baník Ostrava
|0%
|2%
9%
30%
62%
Pardubice
|0%
|2%
28%
66%
Artis Brno
|0%
|17%
94%
Slovácko
|0%
|23%
97%
Zlín
|0%
|54%
99%