Presink, precizní Lischka a vládce vzduchu: v čem Bohemians překvapivě atakují špičku?
Nenápadný tým na vzestupu? Fotbalisté Bohemians se pod Jaroslavem Veselým odrazili k sérii stabilních výkonů, které zelenobílým zaručují zatím klidný střed tabulky Chance Ligy. K tomu střelecká forma Aleše Čermáka, jenž navíc s Vojtěchem Smržem a navrátilcem Romanem Květem vytvořil fungující zálohu. A navrch data: některá z nich řadí Bohemku – možná trochu překvapivě – do ligové špičky. Která to jsou? Jak si vede Jablonec na evropské i ligové frontě a kdo se zařadil mezi opory? A co Mladá Boleslav, která pod Alešem Majerem zpevnila i defenzivu? Je tu nový díl Ligy naruby ZOOM!
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Nový kompletní díl pořadu Liga naruby Zoom najdete každé úterý od 18.00 na www.liganaruby.cz či v placené sekci Premium na webu iSport.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|91%
|0%
100%
Sparta Praha
|7%
|0%
96%
Slovan Liberec
|1%
|0%
75%
21%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
69%
26%
Jablonec
|0%
|0%
60%
32%
8%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
55%
36%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
41%
43%
17%
Teplice
|0%
|0%
29%
46%
25%
Hradec Králové
|0%
|0%
25%
45%
30%
Bohemians 1905
|0%
|0%
23%
42%
35%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
13%
39%
49%
Baník Ostrava
|0%
|2%
9%
30%
62%
Pardubice
|0%
|2%
28%
66%
Artis Brno
|0%
|17%
94%
Slovácko
|0%
|23%
97%
Zlín
|0%
|54%
99%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|3
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|4
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|5
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|6
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|7
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|12
|4
|2
|6
|14:17
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu