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Presink, precizní Lischka a vládce vzduchu: v čem Bohemians překvapivě atakují špičku?

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Presink, precizní Lischka a vládce vzduchu: v čem Bohemians překvapivě atakují špičku? • Zdroj: iSport.cz
Fanoušci Bohemians v Brně
Tomáš Frühwald z Bohemians inkasuje branku proti Zbrojovce
Souboj mezi Bohemians a Mladou Boleslaví
Souboj mezi Bohemians a Mladou Boleslaví
Radost hráčů Bohemians po úvodní brance
Radost hráčů Bohemians po úvodní brance
Radost hráčů Bohemians po úvodní brance
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Chance Liga
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Nenápadný tým na vzestupu? Fotbalisté Bohemians se pod Jaroslavem Veselým odrazili k sérii stabilních výkonů, které zelenobílým zaručují zatím klidný střed tabulky Chance Ligy. K tomu střelecká forma Aleše Čermáka, jenž navíc s Vojtěchem Smržem a navrátilcem Romanem Květem vytvořil fungující zálohu. A navrch data: některá z nich řadí Bohemku – možná trochu překvapivě – do ligové špičky. Která to jsou? Jak si vede Jablonec na evropské i ligové frontě a kdo se zařadil mezi opory? A co Mladá Boleslav, která pod Alešem Majerem zpevnila i defenzivu? Je tu nový díl Ligy naruby ZOOM!

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Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
91%0%
Sparta Praha
7%0%
Slovan Liberec
1%0%
Viktoria Plzeň
1%0%
Jablonec
0%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Teplice
0%0%
Hradec Králové
0%0%
Bohemians 1905
0%0%
Zbrojovka Brno
0%1%
Baník Ostrava
0%2%
Pardubice
0%2%
Artis Brno
0%17%
Slovácko
0%23%
Zlín
0%54%
Predikce aktualizována: 27. 10. 2026 00:01
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1284027:728
2Sparta1271425:1322
3Ml. Boleslav1263319:1421
4Olomouc1263319:1521
5Liberec1162313:720
6Jablonec1262416:1320
7Zbrojovka1262416:1620
8Teplice1253418:1718
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1242614:1714
13Baník113267:1811
14Artis1123611:209
15Slovácko1214711:237
16Zlín1202109:242
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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