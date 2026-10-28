Návrat odepsaného stopera Sparty. Cobbaut nastoupil po 447 dnech, hledá nové angažmá
- Elias Cobbaut nastoupil po 447 dnech za rezervu pražské Sparty.
Belgický obránce zasáhl do soutěžního utkání poprvé od loňského srpna.
V létě se nevešel do kádru Briana Priskeho a marně si hledá nové angažmá.
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Po letním rozhodnutí to vypadalo, že rudý dres už nikdy neoblékne. Přesto obránce Elias Cobbaut prožil velmi nečekaný návrat. Po 447 dnech (!) si zahrál soutěžní zápas za Spartu. Ve středu odpoledne figuroval v základní sestavě třetiligového béčka v utkání na hřišti Králova Dvora (1:1).
Při absenci jiného obránce Filipa Panáka se stal jednoznačně nejstarším hráčem mužstva. Osmadvacetiletý Cobbaut měl na zádech čtyřku a nastoupil ve stoperské dvojce vedle mládežnického reprezentanta Matěje Diviše.
Vydržel jen první poločas
Na hřišti vydržel pouze první poločas, v němž letenská rezerva udržela čisté konto. Po přestávce zůstal v kabině, když místo něj trenér Luboš Loučka nasadil teprve dvacetiletého obránce Jeremyho Ribiba.
Cobbaut zasáhl do soutěžního utkání po víc než roční pauze. Poslední start si připsal za sparťanské áčko na začátku loňského srpna. V zápase Konferenční ligy proti arménskému Araratu (4:1) odehrál rovněž první poločas, následně střídal kvůli zdravotním problémům.
Následovala další dlouhá pauza, v nominaci na zápas se objevil zničehonic v prosinci. V ligovém duelu na stadionu olomoucké Sigmy (1:0) usedl na lavici, na níž vydržel celé utkání. Naděje, že by se vrátil do akce, nevydržela dlouho. „Zranil se na tréninku,“ pronesl tehdy kouč Brian Priske.
Marně hledá nové angažmá
Sparta s Cobbautem už pomalu ani nepočítala. Jak informoval deník Sport a web iSport, vedení klubu nabízelo belgického stopera na trhu už loni v zimě. V létě pak přišla oficiální zpráva.
Levonohý hráč se totiž nevešel do Priskeho kádru na herní soustředění do Německa a dostal společně s dalšími hráči svolení hledat si nové angažmá. Jenže to se Cobbautovi dosud nepodařilo, proto zůstává stále na Letné.
Do Sparty přestoupil v září 2024 z Parmy zadarmo. Většinu dvouletého angažmá v Praze promarodil, za letenský první tým odehrál pouhých osmnáct soutěžních utkání, v nichž vstřelil jediný gól. Momentálně má aktuální tržní hodnotu podle renomovaného serveru Transfermarkt kolem 8,5 milionů korun.