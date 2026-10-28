Předplatné

Návrat odepsaného stopera Sparty. Cobbaut nastoupil po 447 dnech, hledá nové angažmá

Belgičan Elias Cobbaut
Belgičan Elias CobbautZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Belgičan Elias Cobbaut
Elias Cobbaut na soustředění Sparty
Elias Cobbaut proti Pardubicím
Elias Cobbaut na soustředění Sparty
Elias Cobbaut odehrál v Mladé Boleslavi dobrý zápas
Elias Cobbaut na soustředění Sparty
Elias Cobbaut se v 60. minutě vydal na útočný výlet a vstřelil svůj první ligový gól
20
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Pavel Šťastný
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (6)
  • Elias Cobbaut nastoupil po 447 dnech za rezervu pražské Sparty.

  • Belgický obránce zasáhl do soutěžního utkání poprvé od loňského srpna.

  • V létě se nevešel do kádru Briana Priskeho a marně si hledá nové angažmá.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Po letním rozhodnutí to vypadalo, že rudý dres už nikdy neoblékne. Přesto obránce Elias Cobbaut prožil velmi nečekaný návrat. Po 447 dnech (!) si zahrál soutěžní zápas za Spartu. Ve středu odpoledne figuroval v základní sestavě třetiligového béčka v utkání na hřišti Králova Dvora (1:1).

Při absenci jiného obránce Filipa Panáka se stal jednoznačně nejstarším hráčem mužstva. Osmadvacetiletý Cobbaut měl na zádech čtyřku a nastoupil ve stoperské dvojce vedle mládežnického reprezentanta Matěje Diviše.

Vydržel jen první poločas

Na hřišti vydržel pouze první poločas, v němž letenská rezerva udržela čisté konto. Po přestávce zůstal v kabině, když místo něj trenér Luboš Loučka nasadil teprve dvacetiletého obránce Jeremyho Ribiba.

Cobbaut zasáhl do soutěžního utkání po víc než roční pauze. Poslední start si připsal za sparťanské áčko na začátku loňského srpna. V zápase Konferenční ligy proti arménskému Araratu (4:1) odehrál rovněž první poločas, následně střídal kvůli zdravotním problémům.

Následovala další dlouhá pauza, v nominaci na zápas se objevil zničehonic v prosinci. V ligovém duelu na stadionu olomoucké Sigmy (1:0) usedl na lavici, na níž vydržel celé utkání. Naděje, že by se vrátil do akce, nevydržela dlouho. „Zranil se na tréninku,“ pronesl tehdy kouč Brian Priske.

Marně hledá nové angažmá

Sparta s Cobbautem už pomalu ani nepočítala. Jak informoval deník Sport a web iSport, vedení klubu nabízelo belgického stopera na trhu už loni v zimě. V létě pak přišla oficiální zpráva.

Levonohý hráč se totiž nevešel do Priskeho kádru na herní soustředění do Německa a dostal společně s dalšími hráči svolení hledat si nové angažmá. Jenže to se Cobbautovi dosud nepodařilo, proto zůstává stále na Letné.

Do Sparty přestoupil v září 2024 z Parmy zadarmo. Většinu dvouletého angažmá v Praze promarodil, za letenský první tým odehrál pouhých osmnáct soutěžních utkání, v nichž vstřelil jediný gól. Momentálně má aktuální tržní hodnotu podle renomovaného serveru Transfermarkt kolem 8,5 milionů korun.

Vstoupit do diskuze (6)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů