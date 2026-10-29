Velká změna v Hradci: končí sportovní ředitel Pojezný. Klub už našel náhradu
Deset měsíců a dost. Petr Pojezný už není sportovním ředitelem Hradce Králové, klub s ním rozvázal kontrakt. Na jeho místo nastupuje muž, který už se v klubu pohyboval na úrovni skautingu a nyní přebírá vyšší odpovědnost, již v minulosti držel například ve Slasku Wroclaw.
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Hradec se pod novým majitelem Ondřejem Tomkem plánuje profilovat jako dynamická, řekněme i inovátorská organizace. Do těchto plánů už nezapadá Petr Pojezný, jenž nastoupil na post sportovního ředitele před letošní zimní přípravou.
Nyní končí, důvody jsou zřejmé, vedení není spokojeno s posledními přestupovými okny. Proto se přes působení ve skautingu posunuje na zásadní pozici David Balda.
„S Davidem chceme navázat na dosavadní úspěchy klubu a pokračovat v naplňování naší dlouhodobé vize,“ řekl předseda představenstva Dominik Kohel.
„Nesmírně si vážím příležitosti stát se sportovním ředitelem Hradce Králové. Vidím v něm obrovský potenciál vybudovat konkurenceschopný, zdravý a dlouhodobě úspěšný klub. A právě možnost být součástí takového projektu mě oslovila. Chci navázat na dosavadní práci a pomoci klubu, aby se sportovně dál posouval,“ reaguje sám Balda.
Nespokojenost se stavem kádru
Jeho posun je reakcí na dění v celém roce. Už na jaře byl trenér David Horejš nespokojený - a dával to veřejně najevo - s doplněním i posílením mužstva. Hradec získal Daniela Trubače (za něj však musel pustit do Teplic Petra Kodeše) jako náhradu za Alexandra Sojku, k tomu útočníka Marka Regžu, který byl však podepsán ještě před Pojezného příchodem. Na druhou stranu nezvládl zareagovat na odchod Toma Slončíka.
V létě se sice Slončík vrátil, ale další vytoužené posily nedorazily. Šlo o Vladimíra Neumana, Dennyho Samka, Denise Halinského či Mikuláše Konečného. Jako reakce přišel nákup Matěje Valenty, cenovka 1,7 milionu eur je při jeho výkonech silně propíraná. Votroky doplnil takéTomáš Čvančara, tady ale šlo především o akci Iva Ulicha, jednoho z akcionářů.
Pojezný, takové je naprosto bez ironie prostě jeho nastavení, jel v opatrných kolejích. „Hradec rozhodně nebude bláznit, nakupovat za vysoké sumy,“ říkal už v zimě. Držel se toho s výjimkou Slončíka s Valentou. Jenže černobílé společenství očekává po postupu do evropských pohárů rozmach, který není znát.
Proto muž, jenž dělal pětadvacet let ředitele ve skromném Slovácku, odchází. „Děkuji klubu za příležitost a hlavně lidem, se kterými jsem tady pracoval, realizačnímu týmu, hráčům i kolegům v managementu. Zažili jsme spolu evropské poháry a zápasy, na které se nezapomíná. Jsem rád, že jsem u toho mohl být. Hradec má skvělé fanoušky a já mu budu i nadále držet palce,“ řekl.
Balda by měl být jiný. Průrazný, inovativní. Na starost bude mít celý sportovní úsek, mládež, A tým i skauting. Že chce myslet takzvaně moderně naznačuje i takový detail. V klubu se na jeho popud mají rozjet kognitivní tréninky, jimž se někdy říká posilovna pro mozek.
Nedávný přešlap
Nelze však nepřipomenout jeden přešlap, jehož se už jako skaut v Hradci zúčastnil. Z Polska přišel v létě útočník Herman Barkouski, ale brzy se ukázalo, že v tuzemsku nemůže hrát. Klub si nezjistil veškeré okolnosti, proto forvard odešel zpět do čtyřicetimilionové země na hostování.
Baldův největší úspěch je druhé místo se Slaskem v Ekstraklase v roce 2024. Tehdy byl v týmu také záložník Petr Schwarz, jenž nyní v Hradci působí jako skaut. Další sezona však už tak úspěšná nebyla, tým spadl do druhé ligy a Balda odešel. Vedle toho působil také v Baníku, slovenské Skalici a Rakówu Čenstochová.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|3
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|4
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|5
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|6
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|7
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|12
|4
|2
|6
|14:17
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
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