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Ztratí Slavia body i potřetí v řadě? Pražské derby v Ďolíčku, prohloubí Plzeň svůj zmar?

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Chance Liga
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Česká liga se pomalu posouvá do poloviny základní části a tabulka nám může leccos napovědět, stejně tak i další fotbalový víkend. Ve Footcast Preview se před 13. kolem nejvyšší tuzemské soutěže sešli Jakub Podaný, David Sobišek a redaktor deníku Sport Jiří Fejgl.

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Zápas kola: Bohemians Praha 1905 - AC Sparta Praha

Hosté se musejí vyrovnat s vypadnutím z osmifinále MOL Cupu. Šance si vytvořili, ale gól ani napodruhé na podzim Baníku nedali. Kouč Brian Priske byl po vypadnutí možná překvapivě pozitivní.

Bohemka také do čtvrtfinále českého poháru neproklouzla a navíc přišla o vyloučeného Kareema a Matěje Kadlece, který si v Moleslavi zlomil nos. Klokani se budou chtít na Spartu vytáhnout a opřít se můžou o domácí stadion. Ještě na něm v této sezoně neprohráli. Sparta venku uhrála jen 7 bodů z 18 možných!

Hráč ke sledování: Filip Kubala (FC Baník Ostrava)

Už v 18. vteřině pohárového utkání v Epet aréně otevřel ostravský kapitán skóre utkání a vedl svůj Baník za postupem. V tom utkání dřel, makal, bojoval a pracoval a podobný výkon od něj bude očekávat Roman Skuhravý i proti Viktorii Plzeň. Západočeši mají 3. nejhorší obranu v soutěži a Filip Kubala toho může využít!

V rámci 13.kola české ligy nás čeká několik velmi zajímavých zápasů. Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 19.30 abyste se na víkendové duely lépe naladili.

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
PardubiceLiberec
So 31. 10. 15:00
27%28%44%
SlováckoTeplice
So 31. 10. 15:00
31%29%40%
ArtisZlín
So 31. 10. 15:00
42%28%31%
JablonecSlavia
So 31. 10. 15:00
16%22%61%
OlomoucZbrojovka
So 31. 10. 18:00
53%25%22%
Ml. BoleslavHr. Králové
Ne 1. 11. 13:00
35%27%38%
BaníkPlzeň
Ne 1. 11. 15:00
25%24%51%
BohemiansSparta
Ne 1. 11. 18:00
21%24%55%
ArtisBohemians
St 4. 11. 18:00 · dohrávka 11. kola
28%28%44%
Predikce aktualizována: 29. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1284027:728
2Sparta1271425:1322
3Ml. Boleslav1263319:1421
4Olomouc1263319:1521
5Liberec1162313:720
6Jablonec1262416:1320
7Zbrojovka1262416:1620
8Teplice1253418:1718
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1242614:1714
13Baník113267:1811
14Artis1123611:209
15Slovácko1214711:237
16Zlín1202109:242
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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