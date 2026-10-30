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Pravděpodobné sestavy: Sparta s Juráskem i Vydrou, kdo nastoupí za Slavii na hrotu?

Jaké sestavy lze čekat ve 13. kole Chance Ligy?
Jaké sestavy lze čekat ve 13. kole Chance Ligy?Zdroj: koláž iSport.cz
Kolečko Sparty po prohře s Baníkem
Zklamaný Jonatan Braut Brunes
Slávisté slaví gól Wiktora Nowaka
Viktor Budinský zázračně vytáhl hlavičku Jonatana Brunese na břevno
Rozzlobený trenér Martin Svědík
Alexandr Sojka se trefil proti Jihlavě
Stopert Baníku Jiří Míček v bolestech
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Chance Liga
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Chance Liga pokračuje 13. kolem, Sparta se pokusí v Ďolíčku dát zapomenout na pohárové vyřazení s Baníkem. Do základní sestavy by se měl vrátit Patrik Vydra, znovu by měl od začátku naskočit Matěj Jurásek. Slavia by se v Jablonci měla představit na hrotu s Mojmírem Chytilem, co další? Projděte si všechny pravděpodobné sestavy v tradičním článku deníku Sport a webu iSport.

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  • Východočeši vyhráli z posledních pěti utkání čtyři, pouze Sparta za toto období uhrála víc bodů. Doma celkem udrželi čisté konto jednou ze sedmi pokusů.

  • Slovan na pardubickém stadionu vystoupil zatím třikrát s vyrovnanou bilancí a skóre 5:3. V posledním ligovém střetnutí se při výhře 4:0 trefili Dulay a Mašek.

  • Slovácko nadále čeká na domácí výhru (tři remízy, dvě prohry). Naposledy se to stalo v sezoně 2006/07, kdy klub první tři body zvládl až na dvanáctý pokus.

  • Teplice si v posledních třech utkáních vypracovaly 67 střel a 6,6 očekávaného gólu, vstřelily ale pouze jeden. Slovácko čelí v průměru 19 střelám na zápas.

  • Kamerunec Alexis Alégue odehraje svůj stý zápas v Chance Lize, Zlín je ale jeden z klubů, proti kterému si ještě nepřipsal gól ani asistenci.

  • Zlín vstřelil 4 z 9 svých gólů hlavou, žádný tým na ně v lize nespoléhá tolik. Artis tak inkasoval jen dvakrát, navíc má ve vzduchu pátou nejvyšší úspěšnost.

  • Společně s pohárovými zápasy se Jablonec doma proti Slavii trefil už osmkrát v řadě. V šesti případech přitom inkasoval jako první, vždy v první půli.

  • Chytil je děleným nejlepším střelcem Slavie, jeho síla je ale v domácích zápasech. Venku naposledy skóroval v březnu, tuto sezonu venku vystřelil jen jednou.

  • V zápasech obou týmů často padají góly v posledních deseti minutách. Zbrojovka jich vstřelila 5 (nejvíce v lize), Olomouc čtyři (třetí v lize).

  • Zbrojovka naposledy přijela na Andrův stadion v srpnu 2022 a zvítězila 2:0. Z hráčů zápas pamatuje ze současných kádrů jen Jáchym Šíp a Jiří Texl.

  • V dosavadních dvou střetnutích mezi Alešem Majerem a Davidem Horejšem padaly góly. Jedno Boleslav vyhrála 3:2, ve druhém remizovala v Hradci 1:1.

  • Stejně tak se dá v zápase očekávat hodně střel. Mladá Boleslav čelila nejvíce pokusům v lize (223), Hradec má třetí nejvyšší číslo (184). Druhý je Zlín.

  • Baník buší od začátku září marně na bránu soupeře. Jeho 9,2 očekávaného gólu je v kontextu pouhých tří vstřelených za toto období největší rozdíl v lize.

  • Plzeň po rotaci v poháru uspěla 6:1 v Jihlavě, Adu se trefil poprvé od srpna. Stále ale platí, že tým na čisté konto čeká posledních sedm zápasů.

  • Bohemians si drží doma nezvykle silnou formu. V Ďolíčku jsou neporaženi a už třikrát v řadě neinkasovali. Před rokem za stejnou dobu vyhráli jen dva zápasy.

  • Sparta naposled na hřišti Bohemians takřka ztratila šanci na titul po červené kartě Mercada. Celkově padlo v posledních třech střetnutích v Ďolíčku 5 karet na zápas.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1284027:728
2Sparta1271425:1322
3Ml. Boleslav1263319:1421
4Olomouc1263319:1521
5Liberec1162313:720
6Jablonec1262416:1320
7Zbrojovka1262416:1620
8Teplice1253418:1718
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1242614:1714
13Baník113267:1811
14Artis1123611:209
15Slovácko1214711:237
16Zlín1202109:242
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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