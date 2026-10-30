Pravděpodobné sestavy: Sparta s Juráskem i Vydrou, kdo nastoupí za Slavii na hrotu?
Chance Liga pokračuje 13. kolem, Sparta se pokusí v Ďolíčku dát zapomenout na pohárové vyřazení s Baníkem. Do základní sestavy by se měl vrátit Patrik Vydra, znovu by měl od začátku naskočit Matěj Jurásek. Slavia by se v Jablonci měla představit na hrotu s Mojmírem Chytilem, co další? Projděte si všechny pravděpodobné sestavy v tradičním článku deníku Sport a webu iSport.
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Východočeši vyhráli z posledních pěti utkání čtyři, pouze Sparta za toto období uhrála víc bodů. Doma celkem udrželi čisté konto jednou ze sedmi pokusů.
Slovan na pardubickém stadionu vystoupil zatím třikrát s vyrovnanou bilancí a skóre 5:3. V posledním ligovém střetnutí se při výhře 4:0 trefili Dulay a Mašek.
Slovácko nadále čeká na domácí výhru (tři remízy, dvě prohry). Naposledy se to stalo v sezoně 2006/07, kdy klub první tři body zvládl až na dvanáctý pokus.
Teplice si v posledních třech utkáních vypracovaly 67 střel a 6,6 očekávaného gólu, vstřelily ale pouze jeden. Slovácko čelí v průměru 19 střelám na zápas.
Kamerunec Alexis Alégue odehraje svůj stý zápas v Chance Lize, Zlín je ale jeden z klubů, proti kterému si ještě nepřipsal gól ani asistenci.
Zlín vstřelil 4 z 9 svých gólů hlavou, žádný tým na ně v lize nespoléhá tolik. Artis tak inkasoval jen dvakrát, navíc má ve vzduchu pátou nejvyšší úspěšnost.
Společně s pohárovými zápasy se Jablonec doma proti Slavii trefil už osmkrát v řadě. V šesti případech přitom inkasoval jako první, vždy v první půli.
Chytil je děleným nejlepším střelcem Slavie, jeho síla je ale v domácích zápasech. Venku naposledy skóroval v březnu, tuto sezonu venku vystřelil jen jednou.
V zápasech obou týmů často padají góly v posledních deseti minutách. Zbrojovka jich vstřelila 5 (nejvíce v lize), Olomouc čtyři (třetí v lize).
Zbrojovka naposledy přijela na Andrův stadion v srpnu 2022 a zvítězila 2:0. Z hráčů zápas pamatuje ze současných kádrů jen Jáchym Šíp a Jiří Texl.
V dosavadních dvou střetnutích mezi Alešem Majerem a Davidem Horejšem padaly góly. Jedno Boleslav vyhrála 3:2, ve druhém remizovala v Hradci 1:1.
Stejně tak se dá v zápase očekávat hodně střel. Mladá Boleslav čelila nejvíce pokusům v lize (223), Hradec má třetí nejvyšší číslo (184). Druhý je Zlín.
Baník buší od začátku září marně na bránu soupeře. Jeho 9,2 očekávaného gólu je v kontextu pouhých tří vstřelených za toto období největší rozdíl v lize.
Plzeň po rotaci v poháru uspěla 6:1 v Jihlavě, Adu se trefil poprvé od srpna. Stále ale platí, že tým na čisté konto čeká posledních sedm zápasů.
Bohemians si drží doma nezvykle silnou formu. V Ďolíčku jsou neporaženi a už třikrát v řadě neinkasovali. Před rokem za stejnou dobu vyhráli jen dva zápasy.
Sparta naposled na hřišti Bohemians takřka ztratila šanci na titul po červené kartě Mercada. Celkově padlo v posledních třech střetnutích v Ďolíčku 5 karet na zápas.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|3
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|4
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|5
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|6
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|7
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|12
|4
|2
|6
|14:17
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
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