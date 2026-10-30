Liga očima fanoušků: Sparťanská sváteční ostuda! Provod brzdí Slavii, absolutní zmar Plzně
Pohárový týden i ligové kolo pořádně rozvířily emoce. Fanoušci Bohemians skousávají verdikt LFA, zatímco v Ostravě slaví nečekaný postup. V Plzni a na Letné se bije na poplach: příznivci Viktorie volají po čistce ve vedení i na lavičce a sparťané přirovnávají kouče k císaři z pohádky. A v Edenu? Slavia sice vede ligu, ale herní projev klíčových opor začíná vzbuzovat nepříjemné otázky. Přečtěte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport Liga očima fanoušků.
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Bohemians Praha 1905
Bod beru, direktivní verdikt LFA ne
Fanoušek Bohemky prožívá náročné období. Nejdřív se nehraje, pak pořád – a za chvíli zase nebude. V zatáčce před Vídní se dalo klidně vyhrát, ale buďme fér – bod bych před zápasem bral. Aleš Čermák má fazónu, je radost ho sledovat a branky z trestňáků jsou pomyslnou třešničkou. V poháru nás opět po roce vysypala v osmifinále Mladá Boleslav. Přiznávám, že mě to mrzí, protože tam zkrátka vidím nejkratší cestu za dalším evropským dobrodružstvím.
Vrátím se k náročnému programu: přijde mi naprosto nepochopitelné, že termín dohrávky s Artisem určila LFA direktivně. Vadí mi, že Bohemians jako klub jsou biti, i když žádné utkání neodložili z vlastní vůle. Klubové prohlášení na webu, že nesouhlasíme, ovšem respektujeme a přijímáme výzvu, hodnotím palcem nahoru. Snad nebudu za dva týdny mlátit hlavou o stůl.
V neděli přijede Spartička, která rozhodně nepůsobí jako gigant domácí scény. Bude plný barák a věřím, že výsledkem navážeme na poslední utkání z jara, takže za tři! Klokani bojují!
Vít Lukeš. 34 let, živnostník
Baník Ostrava
Famózní Budinský, gratulace odchovancům!
I přes zlepšený výkon v posledním domácím utkání proti Spartě jsem i vzhledem k rozsáhlé marodce od pohárového utkání na Letné příliš nečekal. Na druhou stranu to tak někdy bývá, že zrovna když to nikdo nepředpokládá, dobrá věc se podaří. Postupový příběh se začal psát už po prvních dvaceti sekundách, kdy nás po akci výborného Kohúta poslal do vedení kapitán Filip Kubala.
Měli jsme sice spoustu štěstí, famózní byl v bráně Viktor Budinský, ale nějak jsem už vnitřně cítil, že to kluci zvládnou. Byla radost sledovat, jak celý tým rubal, byl jednotný a jeden bojoval za druhého. Gratuluji našim odchovancům k prvním minutám v tom nejkrásnějším dresu. Dvořka i Frýďas to zvládli skvěle. Společně s Jirkou Míčkem a Vítem Škrkoněm budou brzy tvořit jádro Baníku, o tom vůbec nepochybuji!
Teď jen doufám, že podobný přístup jako v zápasech proti Spartě uvidíme i v dalších ligových utkáních. Už teď se těším na neděli. Ostravský Baník do boje!
Václav Dohnal. 35 let, projektant
Viktoria Plzeň
Vyměňte i některé členy vedení. Co Baky?
Prohra s Pardubicemi, která následovala po evropském pohárovém zklamání s Levski? Absolutní zmar. Jednoduše všechno špatně. V Plzni se schází víc problémů dohromady. Vedení, skauting, polovina kádru, která tam nemá co dělat, nový trenér, předváděná hra, výsledky… Logicky tím padá návštěvnost (jen lehce nad šest tisíc je smutný obrázek), respekt i kredibilita klubu. Před rokem touhle dobou jsme si mysleli, že prožíváme krizi. Jak potom ale nazvat aktuální stav?
Doporučuji vyměnit některé členy vedení, snad půlku kádru, ale raději nebrat Chorého. Minule jsem od některých členů kotle dostal hroznou čočku, nas*at pravověrné v nynějším rozkladu by byl poslední hřebíček do klubové rakve. Jako trenéra to chce nasadit opravdového Plzeňáka, klidně třeba povýšit asistenta Bakyho. Horší to být nemůže, nemáme co ztratit.
Přímo k ligovému zápasu lze napsat jen to, že vyhrál lepší, kompaktnější a s chutí hrající tým. Pardubice se pod Trousilem hezky zvedají. My jsme takový zápas přesně „potřebovali“.
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
Slavia Praha
Provod teď bohužel hru spíš brzdí
Podruhé v řadě Slavia v lize doma jen remizovala a náskok v čele tabulky se snížil na šest bodů. Není to žádná tragédie, ale ztráty vedou k nepříjemným otázkám, kterým by trenéři jistě raději nečelili. A radost z nich rozhodně nemají ani fanoušci. Zápas vyloženě nevyšel Lukáši Provodovi, přesto na hřišti zůstal přes sedmdesát minut a drtivá většina ofenzivních akcí šla právě přes něj.
A nebylo to v této sezoně poprvé. Nevím o nikom z řad fanoušků, kdo by Lukáše neměl rád. Je to chytrý hráč, kterého v Plzni s klidným srdcem pustili do Slavie, a tam byl jednu dobu nejlepším hráčem ligy. Ty časy jsou už ale zřejmě pryč. Aktuálně hru spíše brzdí, pokud se zapojí do akce, málokdy je z toho rychlý přechod vpřed. Jak to může vypadat bez něj, demonstroval pohár s Brnem: Slavia ho vyhrála jasně 4:0 a na předvedenou hru jsem četl pouze pozitivní ohlasy.
Kdovíjak se nedaří ani Mojmíru Chytilovi, přestože v utkání proti Boleslavi vyrovnával na 1:1. Proti Brnu byl na hrotu Nowak a nevypadal vůbec zle. Zdá se, že by mohl být zajímavou alternativou.
Ondřej Kreml. 43 let, vědecký pracovník
Sparta Praha
Cizinci zabírají místa českým hráčům
Náš trenér se chová jako král v pohádce Císařovy nové šaty. Všichni vidí, že neodvádí dobrou práci, ale nikdo to neřekne, a už vůbec neřeší. Hlavně naše dvě tragikomická vystoupení v Řecku a s Baníkem, obě jsou přece z naší trenérské dílny. S Olympiakosem jediná střela na bránu v poslední minutě, a to ještě ze standardky, při jeho více než patnácti rohových kopech.
To nesvědčí o ničem jiném než o uprděném výkonu, který nemá v evropské soutěži své místo. Jen pro dokreslení, náš předchozí soupeř Lilleström, s nímž jsme slavně remizovali, dostal v dalším domácím pohárovém utkání šest branek. Kdo se nechal unést vítězstvím nad předposledním týmem naší ligy, ten zase, po pohárovém utkání, musel zpátky na zem. Vždyť i Baník úspěšně atakuje spodní příčky tabulky. Takže zase ostuda ve sváteční den.
Všechna tři utkání potvrdila, že v týmu máme hráče, a je jich dost, kteří ve Spartě nikdy neměli být. Potom další, jež před příchodem k nám ani nehráli v základu, a už víme proč. Nezabírají takhle náhodou místa těm z českých luhů a hájů?
Miloš Kolář. 75 let, fotbalový důchodce
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|91%
|0%
100%
Sparta Praha
|7%
|0%
96%
Slovan Liberec
|1%
|0%
75%
21%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
69%
26%
Jablonec
|0%
|0%
60%
33%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
55%
36%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
41%
42%
17%
Teplice
|0%
|0%
30%
45%
25%
Hradec Králové
|0%
|0%
25%
45%
30%
Bohemians 1905
|0%
|0%
22%
44%
34%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
12%
38%
49%
Baník Ostrava
|0%
|2%
8%
30%
62%
Pardubice
|0%
|2%
27%
67%
Artis Brno
|0%
|18%
94%
Slovácko
|0%
|22%
96%
Zlín
|0%
|54%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|3
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|4
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|5
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|6
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|7
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|12
|4
|2
|6
|14:17
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu