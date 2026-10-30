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Co sráží Spartu: Priskeho tahy, žádná kritika či střelecká (ne)jistota. A co číslo 74?

Zklamaní hráči Sparty po prohře s Baníkem
Zklamaní hráči Sparty po prohře s BaníkemZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Alcócer ze Sparty po neproměněné příležitosti
Kolečko Sparty po prohře s Baníkem
Zklamaný Jonatan Braut Brunes
Viktor Budinský zázračně vytáhl hlavičku Jonatana Brunese na břevno
Baníkovská euforie a v centru dění hrdina brankář Viktor Budinský
Baníkovská euforie a v centru dění hrdina brankář Viktor Budinský
Brian Priske s asistenty po vyřazení od Baníku
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Pavel Šťastný
Pavel Šťastný
Chance Liga
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I když kouč Brian Priske obhajuje výkony týmu, Spartě se výsledkově nedaří. Z posledních šesti zápasů vyhrála dva. Ve středu přišla dosud nejtvrdší rána, když vypadla z MOL Cupu po prohře s Baníkem (0:2). „Byl to těžký večer, teď se určitě necítíme vůbec dobře,“ přiznal záložník Andrew Irving. Co podle deníku Sport Letenské momentálně sráží?

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(Ne)konzistentnost výsledků

Když dostal dotaz na poslední výkony, přešel do útoku. „Můžete o nás říct hodně věcí, ale v posledních devíti zápasech jsme byli konzistentní. V lize jsme neprohráli pět zápasů, v Evropě před utkáním s Olympiakosem stejně tak,“ líčil Priske. Přesto Letenské provázejí výsledkové propady opakovaně. V nejvyšší české soutěži prohráli za dvanáct kol čtyřikrát (Slavia je stále neporažená), v minulé sezoně za stejné období pouze jednou. Po reprezentační přestávce sehráli šest utkání, v nichž vyhráli pouze nad Pardubicemi (2:0) a Slováckem (5:1).

SérieČasové obdobíPoražení soupeři
5 výherNejdelší série v sezóně9. září – 11. říjen(cca 1 měsíc) Žižkov, Jablonec, Ararat, Sigma, Pardubice (5 odehraných utkání)

Žádná kritika

Priske po vyřazení z MOL Cupu řekl: „Byli jsme lepší. Když se podívám na statistiky, nemůžu být na hráče naštvaný.“ Sparta měla opravdu převahu, propadla ale v zakončení. Přesto se kouč opakovaně vyhýbá negativním soudům. Možná až na sílu. Třeba jako po Baníku při hodnocení Santiaga Enemeho a Andrewa Irvinga. „Bylo to od nich v pohodě. Zapojovali se do výstavby, až na pár situací hráli dobře,“ odvětil. Realita byla jiná, na což upozornil i Roman Skuhravý. „Rozhodlo, že jejich středová dvojka neměla klid na rozehrávku. Balony proto chodily ze strany, měli jsme čas se na ně nachystat,“ uvedl. Příliš velká obhajoba týmu může být někdy na škodu. U fanoušků určitě.

OsobaVýrokKontext
Brian Priskekouč Sparty„Po takovém výkonu je složité se na hráče zlobit.“Pozápasový ohlaspo utkání s Baníkem

Rohové kopy

Proti Baníku se postavili do vápna obři Tobias Guddal, Jaroslav Zelený, Jonatan Brunes či Viktor Vitályos. Ale nic z toho. Nedat gól z 19 rohových kopů za zápas je docela kumšt. „Některé centry nebyly dostatečně kvalitní, trefili jsme prvního bránícího hráče,“ přiznal Priske. Zahrával je Irving, později střídající Roman Macek. Za standardní situace má aktuálně zodpovědnost asistent Diarmuid O´Carroll, jenž nahradil v této funkci Jacka Wilsona. Sparta zahrávala od zásahu do realizačního týmu 74 rohových kopů, po nichž udeřila čtyřikrát. Naposledy před dvěma a půl týdny v ligovém utkání proti Pardubicím (2:0), trefil se Zelený.

StatistikaKontext / ObdobíProduktivita
74 rohůZahrávané standardky AC SpartaPo odchodu asistentaJack Wilson (bývalý asistent trenéra)4 gólyTobias Guddal (2), Jaroslav Zelený (1), Matěj Jurásek (1)

Priskeho tahy

Bylo jasné, že při programu devíti zápasů za čtyři týdny dojde postupně ke změnám. Trenérský štáb využil v šesti utkáních v základní sestavě už 21 hráčů. Výrazná rotace se projevila přinejmenším v utkání Evropské ligy proti Lilleströmu (1:1). „Musel bych být génius, abych znal odpověď dopředu,“ reagoval Priske na dotaz, jestli nebyl zásah až příliš velký. Kontroverzní tahy se týkají i jednotlivců, třeba Martin Suchomel pendluje mezi pozicí levého a pravého beka. Možné zaváhání předvedl kouč i proti Baníku. První střídání udělal až v 66. minutě. „Sparta prohrávala a nepodala extra dobrý výkon, myslím, že už po první půli se nabízel impulz,“ zamyslel se expert Miroslav Matušovič ve studiu Oneplay Sport.

RotaceTrenér / TýmSledované období
21 hráčůV základní sestavěBrian Priskehlavní kouč SpartyPosledních 6 zápasůVšechna soutěžní utkání

Střelecká (ne)jistota

I po nedělním řádění Jonatana Brunese proti Slovácku (5:1) zatím platí, že Sparta nadále hledá stabilního střelce. Nejproduktivnější jsou dosud křídla John Mercado, aktuálně zraněný, a Josimar Alcócer. Baník však kostarického reprezentanta dokázal v obou vzájemných zápasech přibrzdit. I když ne zcela zastavit. „Vytlačovali jsme ho ven, podle mě neměl na svoji obalovačku úplně dobrou pozici,“ podotkl Skuhravý. V takovém případě Priske a spol. potřebují, aby na sebe vzal zodpovědnost jiný hráč. Například Matěj Jurásek má po příchodu na Letnou jedinou asistenci za čtrnáct soutěžních zápasů.

OsobaVýrokKontext
Brian Priskekouč Sparty„Udělal spoustu věcí správně, jen mu chyběly malé detaily v poslední fázi. Musí pokračovat v tvrdé práci a zůstat nadále pozitivní, protože má kvalitu, aby byl produktivní.“Hodnocení hráčeo Matěji Juráskovi

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1284027:728
2Sparta1271425:1322
3Ml. Boleslav1263319:1421
4Olomouc1263319:1521
5Liberec1162313:720
6Jablonec1262416:1320
7Zbrojovka1262416:1620
8Teplice1253418:1718
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1242614:1714
13Baník113267:1811
14Artis1123611:209
15Slovácko1214711:237
16Zlín1202109:242
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