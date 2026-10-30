Co sráží Spartu: Priskeho tahy, žádná kritika či střelecká (ne)jistota. A co číslo 74?
I když kouč Brian Priske obhajuje výkony týmu, Spartě se výsledkově nedaří. Z posledních šesti zápasů vyhrála dva. Ve středu přišla dosud nejtvrdší rána, když vypadla z MOL Cupu po prohře s Baníkem (0:2). „Byl to těžký večer, teď se určitě necítíme vůbec dobře,“ přiznal záložník Andrew Irving. Co podle deníku Sport Letenské momentálně sráží?
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(Ne)konzistentnost výsledků
Když dostal dotaz na poslední výkony, přešel do útoku. „Můžete o nás říct hodně věcí, ale v posledních devíti zápasech jsme byli konzistentní. V lize jsme neprohráli pět zápasů, v Evropě před utkáním s Olympiakosem stejně tak,“ líčil Priske. Přesto Letenské provázejí výsledkové propady opakovaně. V nejvyšší české soutěži prohráli za dvanáct kol čtyřikrát (Slavia je stále neporažená), v minulé sezoně za stejné období pouze jednou. Po reprezentační přestávce sehráli šest utkání, v nichž vyhráli pouze nad Pardubicemi (2:0) a Slováckem (5:1).
|Série
|Časové období
|Poražení soupeři
|5 výher
|9. září – 11. říjen
|Žižkov, Jablonec, Ararat, Sigma, Pardubice
Žádná kritika
Priske po vyřazení z MOL Cupu řekl: „Byli jsme lepší. Když se podívám na statistiky, nemůžu být na hráče naštvaný.“ Sparta měla opravdu převahu, propadla ale v zakončení. Přesto se kouč opakovaně vyhýbá negativním soudům. Možná až na sílu. Třeba jako po Baníku při hodnocení Santiaga Enemeho a Andrewa Irvinga. „Bylo to od nich v pohodě. Zapojovali se do výstavby, až na pár situací hráli dobře,“ odvětil. Realita byla jiná, na což upozornil i Roman Skuhravý. „Rozhodlo, že jejich středová dvojka neměla klid na rozehrávku. Balony proto chodily ze strany, měli jsme čas se na ně nachystat,“ uvedl. Příliš velká obhajoba týmu může být někdy na škodu. U fanoušků určitě.
|Osoba
|Výrok
|Kontext
|„Po takovém výkonu je složité se na hráče zlobit.“
|Pozápasový ohlas
Rohové kopy
Proti Baníku se postavili do vápna obři Tobias Guddal, Jaroslav Zelený, Jonatan Brunes či Viktor Vitályos. Ale nic z toho. Nedat gól z 19 rohových kopů za zápas je docela kumšt. „Některé centry nebyly dostatečně kvalitní, trefili jsme prvního bránícího hráče,“ přiznal Priske. Zahrával je Irving, později střídající Roman Macek. Za standardní situace má aktuálně zodpovědnost asistent Diarmuid O´Carroll, jenž nahradil v této funkci Jacka Wilsona. Sparta zahrávala od zásahu do realizačního týmu 74 rohových kopů, po nichž udeřila čtyřikrát. Naposledy před dvěma a půl týdny v ligovém utkání proti Pardubicím (2:0), trefil se Zelený.
|Statistika
|Kontext / Období
|Produktivita
|74 rohů
|Po odchodu asistenta
|4 góly
Priskeho tahy
Bylo jasné, že při programu devíti zápasů za čtyři týdny dojde postupně ke změnám. Trenérský štáb využil v šesti utkáních v základní sestavě už 21 hráčů. Výrazná rotace se projevila přinejmenším v utkání Evropské ligy proti Lilleströmu (1:1). „Musel bych být génius, abych znal odpověď dopředu,“ reagoval Priske na dotaz, jestli nebyl zásah až příliš velký. Kontroverzní tahy se týkají i jednotlivců, třeba Martin Suchomel pendluje mezi pozicí levého a pravého beka. Možné zaváhání předvedl kouč i proti Baníku. První střídání udělal až v 66. minutě. „Sparta prohrávala a nepodala extra dobrý výkon, myslím, že už po první půli se nabízel impulz,“ zamyslel se expert Miroslav Matušovič ve studiu Oneplay Sport.
|Rotace
|Trenér / Tým
|Sledované období
|21 hráčů
|Brian Priske
|Posledních 6 zápasů
Střelecká (ne)jistota
I po nedělním řádění Jonatana Brunese proti Slovácku (5:1) zatím platí, že Sparta nadále hledá stabilního střelce. Nejproduktivnější jsou dosud křídla John Mercado, aktuálně zraněný, a Josimar Alcócer. Baník však kostarického reprezentanta dokázal v obou vzájemných zápasech přibrzdit. I když ne zcela zastavit. „Vytlačovali jsme ho ven, podle mě neměl na svoji obalovačku úplně dobrou pozici,“ podotkl Skuhravý. V takovém případě Priske a spol. potřebují, aby na sebe vzal zodpovědnost jiný hráč. Například Matěj Jurásek má po příchodu na Letnou jedinou asistenci za čtrnáct soutěžních zápasů.
|Osoba
|Výrok
|Kontext
|„Udělal spoustu věcí správně, jen mu chyběly malé detaily v poslední fázi. Musí pokračovat v tvrdé práci a zůstat nadále pozitivní, protože má kvalitu, aby byl produktivní.“
|Hodnocení hráče
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|3
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|4
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|5
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|6
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|7
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|12
|4
|2
|6
|14:17
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
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