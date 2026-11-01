Předplatné

Šlágr na Baníku: jak Plzeň naloží s Dwehem? Poprvé vynechal zápas, nutná reakce

Obránce Plzně Samspon Dweh
Obránce Plzně Samspon DwehZdroj: Profimedia.cz
Sampson Dweh slaví se spoluhráči branku v Jablonci
Sampson Dweh slaví se spoluhráči branku v Jablonci
Mohamed Toure slaví gól proti Jihlavě
Prince Adu při návratu do áčka Plzně zářil
Prince Adu při návratu do áčka Plzně zářil
Prince Adu slaví svůj druhý gól proti Jihlavě
Alexandr Sojka se trefil proti Jihlavě
11
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Začít diskusi (0)

V Plzni šéfuje obraně čtvrtou sezonu, všichni trenéři, co klubem od té doby prošli, na něm staví. Sampson Dweh (25) patří k hráčům, kteří se ze sestavy nevyndávají. Radoslav Kováč to poprvé udělal až při MOL Cupu v Jihlavě, kde Viktoria postoupila po jasném výsledku 6:1. Západočeský kouč bude před nedělním šlágrem na Baníku řešit, zda jednoho z kapitánů týmu do základu vrátit, nebo se znovu spolehnout na stoperskou dvojici Denis Vavro, Filip Prebsl.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Sampson Dweh přišel do Plzně v létě 2023 z druholigového Vyškova také na doporučení tehdejšího asistenta Jana Trousila. Na poslední chvíli a tak trochu náhodou, kdy Plzni během přípravy povypadávali zranění obránci. Například Filip Čihák, dnes jedna z opor hradecké defenzivy, si tenkrát poranil rameno a klíční kost.

Svou šanci na nejvyšším levelu chytil Dweh okamžitě a od svého příchodu je klíčovým hráčem Viktorie. V aktuální sezoně, kdy se na plzeňské lavičce protočili Martin Hyský a Radoslav Kováč, prakticky neslezl ze hřiště. Odehrál 18 zápasů, na trávníku strávil podle dat serveru transfermarkt 1 515 minut, nejvíc z týmu (druhý Patrik Hrošovský 1 430 minut). K tomu jezdí reprezentovat Libérii, za níž odehrál na podzim dva zápasy.

V náročném programu poprvé nezasáhl do zápasu Plzně až ve středu při MOL Cupu v Jihlavě. Trenéři svého prvního stopera do té doby drželi v sestavě i přes mizerné výsledky. Klub prožívá nejhorší sezonu v moderní éře po nástupu Adolfa Šádka a inkasuje spousty branek.

Dvě tváře Dweha

Soustředěný Dweh je tuze platný – vyhrává souboje, pravidelně hlídá nejnebezpečnější hráče soupeře, je dostatečně rychlý i důrazný. Dokáže i podpořit ofenzivu – ať už zahráváním dlouhých autů nebo důležitými góly, naposledy skóroval v Jablonci.

Jenže existuje i opačná Dwehova stránka. V zápasech, kdy není dostatečně koncentrovaný, dělá zbytečné chyby. Momentálně řídí obranu, která ve dvanácti kolech Chance Ligy inkasovala 21 gólů. Horší bilanci mají jen Slovácko a Zlín. Stává se, že volí riskantní řešení, plzeňská defenziva mnohdy připomíná spíš kalamitní stav, než pevnou a spolehlivou hradbu.

Předpověď zápasu · Chance Liga · 13. kolo
Baník Ostrava
ne 1. 11.
15:00
Viktoria Plzeň
Pravděpodobnost výhry
Výhra Baník
Remíza
Výhra Plzeň
Pravděpodobná skóre
  • 1:111.2%
  • 1:29.7%
  • 0:28.1%
  • 0:17.9%
Predikce aktualizována: 1. 11. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

Trenéři logicky přemýšlí, jak obranu vylepšit a zpevnit, zkouší různé varianty. Přesto až do MOL Cupu, kde bývá největší prostor na odpočinek pro klíčové hráče, si bez Dweha nedovedli sestavu představit. V základu do té doby chyběl pouze jednou – v září v Evropské lize proti belgickému Royale Union. Karel Spáčil ale na stoperu hořel a Dweh šel už o poločase za stavu 0:2 na plac.

Co ukázal pohár před Baníkem?

Ani on ale brzy nemusí mít místo v sestavě garantované. Proti Jihlavě, byť druholigovému celku, Plzeň ukázala, že dokáže uspět i bez svého klíčového hráče. Stoperská dvojice Filip Prebsl, Denis Vavro zápas zvládla s jedním zbytečným inkasovaným gólem.

Plzeň jede v neděli na těžkou půdu do Ostravy, navíc ve chvíli, kdy namlsaný Baník senzačně vyřadil v týdnu z MOL Cupu Spartu na Letné. „Utkání proti druholigové Jihlavě bych nebral jako rozhodující faktor pro sestavu na Baník. Jsem přesvědčený o tom, že Dweh v základu v Ostravě bude,“ říká trenér a expert Sportu Stanislav Levý. „Pokud se koncentruje a soustředí na hru, je to jednoznačně hráč do základu. Problém pro defenzivu Plzně nastává ve chvíli, když zvolí laxnější přístup. Má tendenci k podcenění určitých situací,“ dodává.

Dweh už nemusí mít místo jisté

Konkurence je přitom v Plzni nachystaná. Zápasovou praxi v béčku už po dlouhém zranění nabírá odchovanec Jan Paluska, do zimní přípravy snad půjde naplno s týmem Václav Jemelka. K dispozici je osmnáctiletý Tobiáš Pališčák, kterého Kováč zatím častěji využívá na krajích hřiště.

„Je to stoper, ne hráč z kraje. Druhý gól Plzně proti Levski se rozenému krajnímu obránci nemůže stát. Aby dostali obránci takhle balon mezi sebe, to byla hrubá chyba,“ zmiňuje Levý.

Dweh před rokem v říjnu prodloužil smlouvu až do roku 2029, v Plzni patří k nejzkušenějším hráčům, několikrát zastával roli kapitána. „Pokud se soustředí na svůj výkon, je bez diskuzí platný. Je to podobné jako u Adua. Tomu když se chce, je to hráč do základu a útočná jednička Plzně. Dweh to nedělá v takové míře, akorát na chyby v obraně je víc vidět,“ upozorňuje Levý.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Olomouc1373322:1524
3Liberec1272315:823
4Sparta1271425:1322
5Ml. Boleslav1263319:1421
6Teplice1363421:1821
7Jablonec1362516:1820
8Zbrojovka1362516:1920
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1342715:1914
13Baník113267:1811
14Artis1224613:2210
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů