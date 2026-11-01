Šlágr na Baníku: jak Plzeň naloží s Dwehem? Poprvé vynechal zápas, nutná reakce
V Plzni šéfuje obraně čtvrtou sezonu, všichni trenéři, co klubem od té doby prošli, na něm staví. Sampson Dweh (25) patří k hráčům, kteří se ze sestavy nevyndávají. Radoslav Kováč to poprvé udělal až při MOL Cupu v Jihlavě, kde Viktoria postoupila po jasném výsledku 6:1. Západočeský kouč bude před nedělním šlágrem na Baníku řešit, zda jednoho z kapitánů týmu do základu vrátit, nebo se znovu spolehnout na stoperskou dvojici Denis Vavro, Filip Prebsl.
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Sampson Dweh přišel do Plzně v létě 2023 z druholigového Vyškova také na doporučení tehdejšího asistenta Jana Trousila. Na poslední chvíli a tak trochu náhodou, kdy Plzni během přípravy povypadávali zranění obránci. Například Filip Čihák, dnes jedna z opor hradecké defenzivy, si tenkrát poranil rameno a klíční kost.
Svou šanci na nejvyšším levelu chytil Dweh okamžitě a od svého příchodu je klíčovým hráčem Viktorie. V aktuální sezoně, kdy se na plzeňské lavičce protočili Martin Hyský a Radoslav Kováč, prakticky neslezl ze hřiště. Odehrál 18 zápasů, na trávníku strávil podle dat serveru transfermarkt 1 515 minut, nejvíc z týmu (druhý Patrik Hrošovský 1 430 minut). K tomu jezdí reprezentovat Libérii, za níž odehrál na podzim dva zápasy.
V náročném programu poprvé nezasáhl do zápasu Plzně až ve středu při MOL Cupu v Jihlavě. Trenéři svého prvního stopera do té doby drželi v sestavě i přes mizerné výsledky. Klub prožívá nejhorší sezonu v moderní éře po nástupu Adolfa Šádka a inkasuje spousty branek.
Dvě tváře Dweha
Soustředěný Dweh je tuze platný – vyhrává souboje, pravidelně hlídá nejnebezpečnější hráče soupeře, je dostatečně rychlý i důrazný. Dokáže i podpořit ofenzivu – ať už zahráváním dlouhých autů nebo důležitými góly, naposledy skóroval v Jablonci.
Jenže existuje i opačná Dwehova stránka. V zápasech, kdy není dostatečně koncentrovaný, dělá zbytečné chyby. Momentálně řídí obranu, která ve dvanácti kolech Chance Ligy inkasovala 21 gólů. Horší bilanci mají jen Slovácko a Zlín. Stává se, že volí riskantní řešení, plzeňská defenziva mnohdy připomíná spíš kalamitní stav, než pevnou a spolehlivou hradbu.
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Trenéři logicky přemýšlí, jak obranu vylepšit a zpevnit, zkouší různé varianty. Přesto až do MOL Cupu, kde bývá největší prostor na odpočinek pro klíčové hráče, si bez Dweha nedovedli sestavu představit. V základu do té doby chyběl pouze jednou – v září v Evropské lize proti belgickému Royale Union. Karel Spáčil ale na stoperu hořel a Dweh šel už o poločase za stavu 0:2 na plac.
Co ukázal pohár před Baníkem?
Ani on ale brzy nemusí mít místo v sestavě garantované. Proti Jihlavě, byť druholigovému celku, Plzeň ukázala, že dokáže uspět i bez svého klíčového hráče. Stoperská dvojice Filip Prebsl, Denis Vavro zápas zvládla s jedním zbytečným inkasovaným gólem.
Plzeň jede v neděli na těžkou půdu do Ostravy, navíc ve chvíli, kdy namlsaný Baník senzačně vyřadil v týdnu z MOL Cupu Spartu na Letné. „Utkání proti druholigové Jihlavě bych nebral jako rozhodující faktor pro sestavu na Baník. Jsem přesvědčený o tom, že Dweh v základu v Ostravě bude,“ říká trenér a expert Sportu Stanislav Levý. „Pokud se koncentruje a soustředí na hru, je to jednoznačně hráč do základu. Problém pro defenzivu Plzně nastává ve chvíli, když zvolí laxnější přístup. Má tendenci k podcenění určitých situací,“ dodává.
Dweh už nemusí mít místo jisté
Konkurence je přitom v Plzni nachystaná. Zápasovou praxi v béčku už po dlouhém zranění nabírá odchovanec Jan Paluska, do zimní přípravy snad půjde naplno s týmem Václav Jemelka. K dispozici je osmnáctiletý Tobiáš Pališčák, kterého Kováč zatím častěji využívá na krajích hřiště.
„Je to stoper, ne hráč z kraje. Druhý gól Plzně proti Levski se rozenému krajnímu obránci nemůže stát. Aby dostali obránci takhle balon mezi sebe, to byla hrubá chyba,“ zmiňuje Levý.
Dweh před rokem v říjnu prodloužil smlouvu až do roku 2029, v Plzni patří k nejzkušenějším hráčům, několikrát zastával roli kapitána. „Pokud se soustředí na svůj výkon, je bez diskuzí platný. Je to podobné jako u Adua. Tomu když se chce, je to hráč do základu a útočná jednička Plzně. Dweh to nedělá v takové míře, akorát na chyby v obraně je víc vidět,“ upozorňuje Levý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|4
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|5
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu