Haraslín o odchodu ze Sparty: Podmínky nebyly fér. Plat 6 milionů eur? To jsou bludy
V lize, které kraluje Cristiano Ronaldo, se pomalu rozjíždí. V posledních dvou utkáních se pokaždé trefil, přesto je jeho Al Fateh pořád na sestupových místech Saudi Pro League, do níž Lukáš Haraslín přestoupil ze Sparty v půlce srpna. Logicky šlo o třaskavý přesun, vždyť odcházel kapitán pražského kolosu, slovenský reprezentant, jeden z nejsledovanějších hráčů české soutěže. Navíc ve chvíli, kdy vypadl ze základní sestavy Briana Priskeho pro boj o Ligu mistrů.
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Ve Spartě nosil číslo 22, v Al Fatehu ihned nafasoval posvátnou desítku. Patří mezi jména, které Saúdové nakupují, aby pozvedli kvalitu, ale i prestiž jejich ligy. Lukáš Haraslín tomu má pomoci, vždyť i v Česku patřil mezi nejsledovanější osobnosti.
První nabídka byla úplně ustřelená
„Ohromně ho uznávám jako hráče i jako člověka,“ řekl kupříkladu trenér Slavie Jindřich Trpišovský. Fanoušci červenobílých by úplně nesouhlasili, ale to je přirozené.
Každopádně Haraslín zásadně pomohl Spartě ke dvěma titulům, triumfu v poháru i postupu do Ligy mistrů. Dá se říct, že díky němu se v Česku uchytilo slovo obalovačka jako popis jeho klasické střely placírkou na zadní tyč.
Měl zkrátka vliv, ale teď je pryč…
Vstupoval jste do léta s tím, že byste rád odešel?
„Jednání trvala déle, dejme tomu přibližně kolem čtyř měsíců. Klub Al Fateh mě poprvé osobně kontaktoval někdy koncem dubna nebo začátkem května. Ta představa odejít byla těžká.“
Co vaše uvažování zlomilo?
„No přece jen fotbal nehrajete celý život a podmínky, které mi nabídli na začátku, myslím, že by neodmítl nikdo. Samozřejmě prvotní nabídka pro mě byla úplně ustřelená od smlouvy, kterou jsem měl ve Spartě, ale postupně z rozpočtu, který pro mě měli, jsem musel ustoupit kvůli požadavkům Sparty.“
Za to, co jsem udělal za pět let ve Spartě...
Část vaší uvažované gáže šla do přestupní sumy?
„Myslím si, že podmínky nebyly férové za to, co jsem udělal za pět let ve Spartě. Ale možná se mýlím. To už je ale otázka na mého agenta (Jozef Vengloš - pozn. red.).“
Podmínky se v čase měnily?