Předplatné

Vorel dostal další šanci, trenér vysvětlil proč. V létě měl nabídku z Německa

Vojtěch Vorel v brance Mladé Boleslavi
Vojtěch Vorel v brance Mladé BoleslaviZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Vojtěch Vorel v brance Mladé Boleslavi
Vojtěch Vorel v brance Mladé Boleslavi
Vojtěch Vorel v brance Mladé Boleslavi
Vojtěch Vorel v brance Mladé Boleslavi
Vojtěch Vorel v brance Mladé Boleslavi
6
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Pavel Šťastný
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Po konci ve fotbalové Spartě marně bojoval o pozici jedničky. Vojtěch Vorel odchytal za poslední rok pouze sedm soutěžních zápasů, z toho tři ve třetí lize. Zlom nastal před dvěma týdny, když nastoupil v brance Mladé Boleslavi už třikrát po sobě. „Vojta se nám líbil už delší dobu,“ vysvětlil kouč Aleš Majer. Přitom 30letý gólman ještě loni na podzim trénoval individuálně na Strahově, v létě pak řešil nabídku ze zahraničí.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Zase je v zápřahu. Vorel vychytal čisté konto s Teplicemi (1:0), výrazně přispěl k remíze na Slavii (1:1) a ve středu byl u dramatického postupu do čtvrtfinále domácího poháru proti Bohemians (3:2). „Jestli jsem chytil šanci za pačesy, nechám na hodnocení trenérů,“ vyhnul se odpovědi.

Nejlepší výkon z posledních tří zápasů nejspíš předvedl minulý víkend v Edenu. Podle statistik zaznamenal pět zákroků, přečkal ošemetné situace kolem malého vápna a inkasoval až v závěru utkání, když ho zblízka prostřelil Mojmír Chytil. „Hodně nám pomohl,“ souhlasil Majer. „Byl cenný tím, že všechny střely, které těsně před ním skočily, udržel. Míče mu nevypadávaly,“ přidal.

Hra nohama jako přednost

Velkou zodpovědnost dostal také při riskantní rozehrávce, na kterou Mladá Boleslav v posledních měsících výrazně sází. A je jedno, který soupeř proti ní zrovna stojí. „Hra nohama je poměrně Vojtova přednost,“ přikývnul Majer. V sobotním utkání měl 47 přihrávek s úspěšností 53 %.

Realizační tým udělal změnu v brance teprve před dvěma týdny. Vorel dosud plnil v tomto soutěžním ročníku roli gólmanské dvojky za Jiřím Floderem. Chytal akorát pohárové zápasy proti Meteoru Praha (4:0) a Třinci (3:0).

„Začátek sezony byl pro mě těžký, ale pořád jsem se soustředil na to, abych byl nachystaný do každého utkání. Šance přišla i díky neustálé práci, trpělivosti a nastavení hlavy,“ poznamenal Vorel na tiskové konferenci už po střetnutí se Slavií.

Důvod nečekané rošády gólmanů uprostřed podzimní části sezony vysvětlil Majer hned po zápase s Teplicemi, v němž Vorel obdržel v tradičním hodnocení deníku Sport a webu iSport nadprůměrnou známku 7.

Předpověď týmu · Sezonní
Mladá Boleslav
Očekávané umístění:7. místo
39%Skupina o titul
45%Play off o umístění
16%Skupina o záchranu
1%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 1. 11. 2026 00:01
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

„Kdykoli jsme Vojtu postavili, vždycky odvedl velice kvalitní výkon,“ liboval si Majer. „Cítili jsme, že poslední program je pro Jirku Flodera náročný, poslední zápasy byly i psychicky složité. Neměl tolik zákroků, ale inkasoval, i když za góly nemohl. Chtěli jsme mu trochu ulevit,“ pravil.

Teď není vyloučené, že půjde o trvalé rozhodnutí. Vorel bude nejspíš figurovat v základní sestavě také v nedělním ligovém duelu na domácím hřišti proti Hradci Králové.

Zapsal by už čtvrtý soutěžní zápas v řadě, což se mu podařilo naposledy v květnu 2025 na hostování v Pardubicích. „Líbil se nám v tréninku i v zápasech, ve všech fázích, ať už před utkáním nebo v týdnu, působí velice klidně,“ prohodil Majer.

Přitom poslední rok nebyl pro Vorla jednoduchý. Loni v létě se dozvěděl od vedení Sparty, že si může hledat nové angažmá. Zajímaly se o něj kluby z tuzemska i zahraničí, ale nic z toho nedopadlo. Celý podzim se proto připravoval individuálně v tréninkovém centru na Strahově.

Zájem z druhé německé ligy

Po půlroční pauze zamířil na jarní hostování do Mladé Boleslavi. Za ni odchytal v závěru minulé sezony dvě ligová utkání s Duklou (1:2) a Slováckem (3:0).

„Po konci sezony jsem byl v kontaktu s trenéry i vedením klubu. Řekli jsme si, že možnost setrvání může nastat, a dali jsme tomu nějaký čas,“ vyprávěl během herního soustředění v Rakousku pro klubový web.

Mezitím obdržel nabídku ze zahraničí. Podle informací deníku Sport a webu iSport řešil spolu s agenturou ISM, která ho aktuálně zastupuje, interes druholigového celku z Německa. Zájemce měl prodat v letním přestupovém období vlastní gólmanskou jedničku, k čemuž ale nedošlo.

Vorel nakonec využil konkrétního návrhu a podepsal v Mladé Boleslavi dvouletý kontrakt. „Jsem rád, že to dopadlo. Už na jaře ukazoval, že je to velice kvalitní brankář,“ podotkl Majer.

Vorlova bilance v lize

  • Sezony: 6
  • Zápasy: 53
  • Vychytané nuly: 15
  • Série minut bez gólu: 306
  • Zdroj: chanceliga.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Olomouc1373322:1524
3Liberec1272315:823
4Sparta1271425:1322
5Ml. Boleslav1263319:1421
6Teplice1363421:1821
7Jablonec1362516:1820
8Zbrojovka1362516:1920
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1342715:1914
13Baník113267:1811
14Artis1224613:2210
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů