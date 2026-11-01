Vorel dostal další šanci, trenér vysvětlil proč. V létě měl nabídku z Německa
Po konci ve fotbalové Spartě marně bojoval o pozici jedničky. Vojtěch Vorel odchytal za poslední rok pouze sedm soutěžních zápasů, z toho tři ve třetí lize. Zlom nastal před dvěma týdny, když nastoupil v brance Mladé Boleslavi už třikrát po sobě. „Vojta se nám líbil už delší dobu,“ vysvětlil kouč Aleš Majer. Přitom 30letý gólman ještě loni na podzim trénoval individuálně na Strahově, v létě pak řešil nabídku ze zahraničí.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Zase je v zápřahu. Vorel vychytal čisté konto s Teplicemi (1:0), výrazně přispěl k remíze na Slavii (1:1) a ve středu byl u dramatického postupu do čtvrtfinále domácího poháru proti Bohemians (3:2). „Jestli jsem chytil šanci za pačesy, nechám na hodnocení trenérů,“ vyhnul se odpovědi.
Nejlepší výkon z posledních tří zápasů nejspíš předvedl minulý víkend v Edenu. Podle statistik zaznamenal pět zákroků, přečkal ošemetné situace kolem malého vápna a inkasoval až v závěru utkání, když ho zblízka prostřelil Mojmír Chytil. „Hodně nám pomohl,“ souhlasil Majer. „Byl cenný tím, že všechny střely, které těsně před ním skočily, udržel. Míče mu nevypadávaly,“ přidal.
Hra nohama jako přednost
Velkou zodpovědnost dostal také při riskantní rozehrávce, na kterou Mladá Boleslav v posledních měsících výrazně sází. A je jedno, který soupeř proti ní zrovna stojí. „Hra nohama je poměrně Vojtova přednost,“ přikývnul Majer. V sobotním utkání měl 47 přihrávek s úspěšností 53 %.
Realizační tým udělal změnu v brance teprve před dvěma týdny. Vorel dosud plnil v tomto soutěžním ročníku roli gólmanské dvojky za Jiřím Floderem. Chytal akorát pohárové zápasy proti Meteoru Praha (4:0) a Třinci (3:0).
„Začátek sezony byl pro mě těžký, ale pořád jsem se soustředil na to, abych byl nachystaný do každého utkání. Šance přišla i díky neustálé práci, trpělivosti a nastavení hlavy,“ poznamenal Vorel na tiskové konferenci už po střetnutí se Slavií.
Důvod nečekané rošády gólmanů uprostřed podzimní části sezony vysvětlil Majer hned po zápase s Teplicemi, v němž Vorel obdržel v tradičním hodnocení deníku Sport a webu iSport nadprůměrnou známku 7.
„Kdykoli jsme Vojtu postavili, vždycky odvedl velice kvalitní výkon,“ liboval si Majer. „Cítili jsme, že poslední program je pro Jirku Flodera náročný, poslední zápasy byly i psychicky složité. Neměl tolik zákroků, ale inkasoval, i když za góly nemohl. Chtěli jsme mu trochu ulevit,“ pravil.
Teď není vyloučené, že půjde o trvalé rozhodnutí. Vorel bude nejspíš figurovat v základní sestavě také v nedělním ligovém duelu na domácím hřišti proti Hradci Králové.
Zapsal by už čtvrtý soutěžní zápas v řadě, což se mu podařilo naposledy v květnu 2025 na hostování v Pardubicích. „Líbil se nám v tréninku i v zápasech, ve všech fázích, ať už před utkáním nebo v týdnu, působí velice klidně,“ prohodil Majer.
Přitom poslední rok nebyl pro Vorla jednoduchý. Loni v létě se dozvěděl od vedení Sparty, že si může hledat nové angažmá. Zajímaly se o něj kluby z tuzemska i zahraničí, ale nic z toho nedopadlo. Celý podzim se proto připravoval individuálně v tréninkovém centru na Strahově.
Zájem z druhé německé ligy
Po půlroční pauze zamířil na jarní hostování do Mladé Boleslavi. Za ni odchytal v závěru minulé sezony dvě ligová utkání s Duklou (1:2) a Slováckem (3:0).
„Po konci sezony jsem byl v kontaktu s trenéry i vedením klubu. Řekli jsme si, že možnost setrvání může nastat, a dali jsme tomu nějaký čas,“ vyprávěl během herního soustředění v Rakousku pro klubový web.
Mezitím obdržel nabídku ze zahraničí. Podle informací deníku Sport a webu iSport řešil spolu s agenturou ISM, která ho aktuálně zastupuje, interes druholigového celku z Německa. Zájemce měl prodat v letním přestupovém období vlastní gólmanskou jedničku, k čemuž ale nedošlo.
Vorel nakonec využil konkrétního návrhu a podepsal v Mladé Boleslavi dvouletý kontrakt. „Jsem rád, že to dopadlo. Už na jaře ukazoval, že je to velice kvalitní brankář,“ podotkl Majer.
Vorlova bilance v lize
- Sezony: 6
- Zápasy: 53
- Vychytané nuly: 15
- Série minut bez gólu: 306
- Zdroj: chanceliga.cz
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|4
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|5
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu