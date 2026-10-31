Kdo je nový sportovní ředitel Hradce Balda: opak Pojezného, první dva tahy se mu nepovedly
Po deseti měsících se mění obsazení pozice sportovního ředitele v Hradci Králové. Klub si na práci najal Davida Baldu. Mladý manažer přebírá zodpovědnost za rozvoj ligové značky. V Česku se tak děje poprvé. V Polsku ve stejné pozici po prvotním úspěchu ztroskotal. Ve Slasku Wroclaw byl odvolán po necelém roce a půl. Na východě Čech také nezačal slavně. Přesto mu vrcholné vedení věří, že organizaci posune na vyšší úroveň.
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Prvního ledna letošního roku se sportovním ředitelem Hradce Králové stal Petr Pojezný. Člověk s více než dvacetiletými zkušenostmi ze Slovácka. Chlap s obrovskými pažemi, klidným až dobráckým stylem jednání a realistickými plány. „Když jsme dělali Toma Slončíka, nebylo jednoduché majitele přesvědčit, že má vysypat takový balík (50 milionů korun). Nemůžu ale po něm chtít, aby koupil deset hráčů za půl miliardy. Nejsme Slavia Praha,“ vyprávěl v rozhovoru pro Sport.
Pojezný vypadal odstrčeně už v Aténách
Po deseti měsících jde od válu. Majitel Ondřej Tomek se rozhodl pro razantní změnu na strategické pozici. Pětatřicetiletý David Balda je totiž přesným opakem Pojezného. Velmi sebevědomý muž s výrazným egem, žralok v moři, co si jde vytrvale za kořistí. Věci chce měnit rychle, podle svého přesvědčení.
„Já osobně se při rozhodování o podobných projektech řídím třemi základními principy, kterým říkám tři K – koncept, kompetence a kapitál. Musíte mít jasnou představu, kam chcete klub dostat, odpovídající kompetence, abyste ji mohli realizovat, a samozřejmě také kapitál, který vám umožní jednotlivé kroky uskutečnit. V Hradci mám pocit, že se všechny tři věci potkávají,“ řekl sportovní ředitel pro klubový web.
Že se něco děje, bylo znát už během srpna. Balda tehdy působil v Hradci v roli jakéhosi oficiálně nepřiznaného hlavního skauta. Během cesty na play off o Konferenční ligu do Atén měl dost prostoru hovořit s Tomkem a představit mu svoji vizi. Byl s ním v časté komunikaci. Na letišti, v hotelu, na stadionu