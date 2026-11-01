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ZNÁMKY Slavie: Suleiman v úžasné formě, nepostradatelný Sadílek. Nowak se má na hrotu co učit

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SESTŘIH: Jablonec – Slavia 0:5. Totální dominance sešívaných, Mubarak byl u tří gólů • Zdroj: isportTV
Pátou branku Slavie přidal Danijel Šturm
Pátou branku Slavie přidal Danijel Šturm
Pátou branku Slavie přidal Danijel Šturm
Klemen Mihelak musel ve druhém poločase neplánovaně do jablonecké brány
Po trefě N&#39;Guessana vedla Slavia v Jablonci už 3:0
Po trefě N&#39;Guessana vedla Slavia v Jablonci už 3:0
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Chance Liga
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Fotbalisté Slavie Jablonec přehráli s naprostým přehledem (5:0) a před očekávanou bitvou s londýnským Arsenalem ukázali ve 13. kole Chance Ligy obrovskou ofenzivní sílu. Hned dva hráči si vysloužili výjimečnou devítku - dvougólový fantom Mubarak Suleiman a nepostradatelný vládce středu pole Michal Sadílek. Jak deník Sport a web iSport viděly výkony všech sešívaných? Projděte si hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).

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Slavia Praha
Očekávané umístění:1. místo
100%Skupina o titul
0%Play off o umístění
0%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 1. 11. 2026 00:01
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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