ZNÁMKY Slavie: Suleiman v úžasné formě, nepostradatelný Sadílek. Nowak se má na hrotu co učit
Fotbalisté Slavie Jablonec přehráli s naprostým přehledem (5:0) a před očekávanou bitvou s londýnským Arsenalem ukázali ve 13. kole Chance Ligy obrovskou ofenzivní sílu. Hned dva hráči si vysloužili výjimečnou devítku - dvougólový fantom Mubarak Suleiman a nepostradatelný vládce středu pole Michal Sadílek. Jak deník Sport a web iSport viděly výkony všech sešívaných? Projděte si hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).
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