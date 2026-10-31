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Roh za zdržování, Zlín z něj vyrovnal. Na Kašíka nejsem naštvaný, řekl trenér Artisu

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SESTŘIH: Artis – Zlín 2:2. Všechny branky padly v první půli, o dělbě bodů rozhodl Kratochvíl • Zdroj: isportTV
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Michal Koštuřík
Michal Koštuřík
Chance Liga
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Malé krůčky vpřed dělá Zlín pod vedením Pavla Hoftycha. Na hřišti Artisu Brno přidal druhou remízu v řadě a třetí v sezoně, na výhru čeká dál. Mohl mít víc, ale také nic. Každopádně nepropadl, dravému nováčkovi zatarasil v zajímavé bitvě cestu k prvnímu vítězství na domácím trávníku. I proto, že sudí Kubečka nařídil roh za zdržování hry brankáře Richarda Kašíka a hosté z něj vyrovnali na 2:2. „Nejsem na něho naštvaný. Co vlezl do brány, tak jsme neprohráli. Je to i jeho velká zásluha,“ uvedl trenér Roman Nádvorník.

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Zlín po remíze s Olomoucí bodoval i další víkend. Po devíti letech se trefil v nejvyšší soutěži obránce Miloš Kopečný, jenž skóroval hlavou po Machalíkově centru. „Vyčítám si ale první gól soupeře,“ poznamenal k Adediranově zásahu z malého vápna. Kdyby vystoupil dřív, pískal by se ofsajd.

Otálení s výkopem a nekompromisní sudí

Nicméně poslední tým tabulky naznačil zlepšení. Minimálně se už rve o každý balon, nic nevypustí. „Nebyl to úplně špatný výkon,“ souhlasil pravý bek. Výsledku si cenil. „Oni jsou nepříjemní v brejcích, ti rychlí hráči se těžko chytají. Dostali jsme laciné góly,“ mínil.

Sami ale ke druhému zásahu přišli se štěstím, když dostali „zadarmo“ roh za Kašíkovo otálení s rozehrávkou. Rozhodčí byl nekompromisní. „Nevšiml si, že už mu odpočítává. Byl jsem spíš naštvaný, že jsme neubránili následný roh. Na standardky jsme se celý týden připravovali. Kašík nás zase podržel, neměl to jednoduché,“ bránil mladého brankáře. „Přemýšlel jsem, co vůbec následuje. Jestli přímý nebo rohový kop. Nejlepší by byla penalta,“ usmál se zlínský trenér Pavel Hoftych, jenž v poslední době přestal využívat na hrotu rychlonohého Daniela Šmigu.

Poznar jako morální síla do kabiny

V tréninku vidí, že lepší formu mají aktuálně veterán Tomáš Poznar a Stanley Kanu. Oba kouč na hřišti nováčka využil. „Soupeři už si ho taky trošku načetli, má specifický herní projev. A my jsme hráli hodně na něj, bylo to lehce čitelní,“ přidal trenér další důvod změn v útoku. „Stanley začal zase vypadat velmi dobře, je silovější než Šmigis. Pozny hraje v dobré formě a je to hlavně morální síla do kabiny. Je trošku škoda, že Stanley a Šmigis nejsou úplně typy, které by mohly hrát spolu.“  

Artis v první půli otočil z 0:1 na 2:1, hezké góly dali Adediran a Fully. Výraznější možnosti měl nicméně po pauze protivník. „Mám pocit, že jsme měli k výhře blíž,“ řekl Hoftych před derby s trápícím se Slováckem.

KonecLIVE
22

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Olomouc1373322:1524
3Liberec1272315:823
4Sparta1271425:1322
5Ml. Boleslav1263319:1421
6Teplice1363421:1821
7Jablonec1362516:1820
8Zbrojovka1362516:1920
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1342715:1914
13Baník113267:1811
14Artis1224613:2210
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
  • Skupina o titul
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  • Skupina o záchranu

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sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
93%0%
Sparta Praha
5%0%
Slovan Liberec
1%0%
Viktoria Plzeň
0%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Jablonec
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Teplice
0%0%
Hradec Králové
0%0%
Bohemians 1905
0%0%
Baník Ostrava
0%1%
Zbrojovka Brno
0%1%
Pardubice
0%2%
Artis Brno
0%16%
Slovácko
0%25%
Zlín
0%54%
Predikce aktualizována: 31. 10. 2026 19:57
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

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Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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