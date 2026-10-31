Zákon schválnosti. Sychra nastoupil poprvé, na zvláštním postu. A gólem potopil „své“
V Pardubicích kopal od žáků, v lize nepoznal až do jara jiný dres. V první části angažmá v Liberci si však proti svým nezahrál, šanci dostal až nyní. Vojtěch Sychra - klasicky - duel 13. kola Chance Ligy na východě Čech rozhodl. Starý dobrý fotbalový zákon zase platil, proto Slovan ovládl souboj s rozjetými domácími výsledkem 2:1.
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Ladislav Škorpil, známý trenér a fotbalový mudrlant, to říkal opakovaně. Když proti jeho mužstvu nastoupil borec, jenž v něm dříve působil, dal gól. „Už jsem s tím nějak počítal,“ vykládal bard mezi kouči. V sobotu odpoledne i on dorazil do Pardubic, před duelem se občerstvil ve VIP stanu, pak sledoval velmi zajímavý souboj. Aby nepřijel, vždyť u řeky Labe se předvedl Liberec, kde zažil životní úspěch, byť je bytostně svázán s Hradcem Králové.
V roce 2002 dovedl Slovan k prvnímu titulu v historii, pak s partou kolem Václava Kolouška, Bohuslava Pilného či nynějšího ředitele severočeského klubu Jana Nezmara bojoval s velkým AC Milán o Ligu mistrů. Neúspěšně, zato tentokrát odjížděl spokojený. Modrobílí zvítězili, i když byli domácí nebezpečnější. Rozdílový gól vstřelil ten, od nějž to Škorpil čekal.
Proti „svým“ neslavil
Vojtěch Sychra se trefil v 65. minutě, při střele mu pomohla teč kamaráda Michala Hlavatého, míč díky ní zapadl za tyč. Střelec zvedl ruce, neradoval se však, ale omlouval. Očekávané gesto, vždyť do Pardubic přišel už ve třinácti letech a vydržel v nich do letošního ledna, kdy přestoupil do Liberce. V prvním týmu působil šest sezon, to už je kus života.
„Bylo to celé speciální. Už příjezd na hotel, pak na stadion, všechny tady znám. Jen jsem prostě zahnul do jiné kabiny,“ popisoval na tiskovce a chystal se, že se ještě zastaví za bývalými spoluhráči. „Jsme v kontaktu, voláme si, píšeme,“ podotkl.
Do utkání však nešel v dobrém rozpoložení z jiného důvodu. V sezoně ještě nenastoupil, hrál výhradně třetí ligu za rezervu. Navíc se postavil na nezvyklý post. Objevil se ve středu zálohy, na pozici číslo šest vedle Lukáše Masopusta. Přitom se vždy profiloval jako jednoznačný krajní hráč, u lajny těžil z rychlosti.
Odměna za odvahu
V Pardubicích však zahrál velmi slušně. „To je fakt sranda. Ale v béčku jsem tam jeden zápas dohrával, další začínal. Snažil jsem se plnit základní pokyny,“ prozradil, s čím do duelu šel. „Byl jsem na ose, sbíral balony,“ vysvětloval. „Nečekali jsme, že bude hrát. Když jsme ho viděli v zápise, dumali jsme, co bude hrát, a došli jsme ke středu,“ říkal domácí kouč Jan Trousil.
„Je to inteligentní kluk, ctí hru, už tam nastoupil za béčko. Nebáli jsme se, že by to nezvládl. Dobrý hráč zahraje všude. A ještě dal vítězný gól,“ lebedil si trenér Branislav Fodrek. „Byla to odměna za odvahu. Zákon schválnosti je, že to ještě tečoval Míša, jsou kamarádi,“ uznal Trousil.
Ano, Sychrova střela zaplula do sítě po hodině hry. „Mělo to dva příběhy. V sobě se radovat chci, ale nikdy nepůjdu proti týmu. Tady slavit nejde,“ vykládal hrdina.
Uvidí se, zda mu moment pomůže zpět aspoň do rotace. V sezoně ještě nehrál, od kouče dostal jen minutu v poháru. Najednou bum - a základ při absencích některých dalších střeďáků. „Je to odměna za přístup,“ řekl Fodrek. „Třeba to bude zlom. Musím být pořád ready,“ reagoval Sychra.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|4
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|5
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|93%
|0%
100%
Sparta Praha
|5%
|0%
96%
Slovan Liberec
|1%
|0%
79%
19%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
69%
26%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
64%
31%
Jablonec
|0%
|0%
52%
39%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
39%
45%
16%
Teplice
|0%
|0%
36%
46%
18%
Hradec Králové
|0%
|0%
23%
47%
30%
Bohemians 1905
|0%
|0%
21%
45%
34%
Baník Ostrava
|0%
|1%
8%
31%
61%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
8%
36%
56%
Pardubice
|0%
|2%
25%
71%
Artis Brno
|0%
|16%
95%
Slovácko
|0%
|25%
98%
Zlín
|0%
|54%
100%