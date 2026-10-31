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Zákon schválnosti. Sychra nastoupil poprvé, na zvláštním postu. A gólem potopil „své“

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SESTŘIH: Pardubice – Liberec 1:2. Hosté prolomili gólové mlčení, výhru jim zařídil Sychra • Zdroj: isportTV
Václav Drchal slaví gól do sítě Liberce
Václav Drchal slaví gól do sítě Liberce
O tvrdé souboje nebyla v utkání Pardubic s Libercem nouze
O tvrdé souboje nebyla v utkání Pardubic s Libercem nouze
Střet Jana Mikuly s Jannisem Botosem
Michal Hlavatý a Vasil Kušej v souboji o míč
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Fotogalerie
Jiří Fejgl
Jiří Fejgl
Chance Liga
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V Pardubicích kopal od žáků, v lize nepoznal až do jara jiný dres. V první části angažmá v Liberci si však proti svým nezahrál, šanci dostal až nyní. Vojtěch Sychra - klasicky - duel 13. kola Chance Ligy na východě Čech rozhodl. Starý dobrý fotbalový zákon zase platil, proto Slovan ovládl souboj s rozjetými domácími výsledkem 2:1.

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Ladislav Škorpil, známý trenér a fotbalový mudrlant, to říkal opakovaně. Když proti jeho mužstvu nastoupil borec, jenž v něm dříve působil, dal gól. „Už jsem s tím nějak počítal,“ vykládal bard mezi kouči. V sobotu odpoledne i on dorazil do Pardubic, před duelem se občerstvil ve VIP stanu, pak sledoval velmi zajímavý souboj. Aby nepřijel, vždyť u řeky Labe se předvedl Liberec, kde zažil životní úspěch, byť je bytostně svázán s Hradcem Králové.

V roce 2002 dovedl Slovan k prvnímu titulu v historii, pak s partou kolem Václava Kolouška, Bohuslava Pilného či nynějšího ředitele severočeského klubu Jana Nezmara bojoval s velkým AC Milán o Ligu mistrů. Neúspěšně, zato tentokrát odjížděl spokojený. Modrobílí zvítězili, i když byli domácí nebezpečnější. Rozdílový gól vstřelil ten, od nějž to Škorpil čekal.

Proti „svým“ neslavil

Vojtěch Sychra se trefil v 65. minutě, při střele mu pomohla teč kamaráda Michala Hlavatého, míč díky ní zapadl za tyč. Střelec zvedl ruce, neradoval se však, ale omlouval. Očekávané gesto, vždyť do Pardubic přišel už ve třinácti letech a vydržel v nich do letošního ledna, kdy přestoupil do Liberce. V prvním týmu působil šest sezon, to už je kus života.

„Bylo to celé speciální. Už příjezd na hotel, pak na stadion, všechny tady znám. Jen jsem prostě zahnul do jiné kabiny,“ popisoval na tiskovce a chystal se, že se ještě zastaví za bývalými spoluhráči. „Jsme v kontaktu, voláme si, píšeme,“ podotkl.

Do utkání však nešel v dobrém rozpoložení z jiného důvodu. V sezoně ještě nenastoupil, hrál výhradně třetí ligu za rezervu. Navíc se postavil na nezvyklý post. Objevil se ve středu zálohy, na pozici číslo šest vedle Lukáše Masopusta. Přitom se vždy profiloval jako jednoznačný krajní hráč, u lajny těžil z rychlosti.

Odměna za odvahu

V Pardubicích však zahrál velmi slušně. „To je fakt sranda. Ale v béčku jsem tam jeden zápas dohrával, další začínal. Snažil jsem se plnit základní pokyny,“ prozradil, s čím do duelu šel. „Byl jsem na ose, sbíral balony,“ vysvětloval. „Nečekali jsme, že bude hrát. Když jsme ho viděli v zápise, dumali jsme, co bude hrát, a došli jsme ke středu,“ říkal domácí kouč Jan Trousil. 

„Je to inteligentní kluk, ctí hru, už tam nastoupil za béčko. Nebáli jsme se, že by to nezvládl. Dobrý hráč zahraje všude. A ještě dal vítězný gól,“ lebedil si trenér Branislav Fodrek. „Byla to odměna za odvahu. Zákon schválnosti je, že to ještě tečoval Míša, jsou kamarádi,“ uznal Trousil.

Ano, Sychrova střela zaplula do sítě po hodině hry. „Mělo to dva příběhy. V sobě se radovat chci, ale nikdy nepůjdu proti týmu. Tady slavit nejde,“ vykládal hrdina.

Uvidí se, zda mu moment pomůže zpět aspoň do rotace. V sezoně ještě nehrál, od kouče dostal jen minutu v poháru. Najednou bum - a základ při absencích některých dalších střeďáků. „Je to odměna za přístup,“ řekl Fodrek. „Třeba to bude zlom. Musím být pořád ready,“ reagoval Sychra.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Olomouc1373322:1524
3Liberec1272315:823
4Sparta1271425:1322
5Ml. Boleslav1263319:1421
6Teplice1363421:1821
7Jablonec1362516:1820
8Zbrojovka1362516:1920
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1342715:1914
13Baník113267:1811
14Artis1224613:2210
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
  • Skupina o titul
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Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
93%0%
Sparta Praha
5%0%
Slovan Liberec
1%0%
Viktoria Plzeň
0%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Jablonec
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Teplice
0%0%
Hradec Králové
0%0%
Bohemians 1905
0%0%
Baník Ostrava
0%1%
Zbrojovka Brno
0%1%
Pardubice
0%2%
Artis Brno
0%16%
Slovácko
0%25%
Zlín
0%54%
Predikce aktualizována: 31. 10. 2026 19:57
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

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